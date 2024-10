Cissy Houston, la mère de Whitney Houston, est décédée à 91 ans

LOS ANGELES –

Cissy Houston, la mère de feu Whitney Houston et deux fois lauréate d’un Grammy qui s’est produite aux côtés de musiciens superstars comme Elvis Presley et Aretha Franklin, est décédée. Elle avait 91 ans.

Houston est décédée lundi matin dans sa maison du New Jersey alors qu’elle était soignée dans un hospice pour la maladie d’Alzheimer, a déclaré sa belle-fille Pat Houston à l’Associated Press. La célèbre chanteuse de gospel était entourée de sa famille.

« Nos cœurs sont remplis de douleur et de tristesse. Nous perdons la matriarche de notre famille », a déclaré Pat Houston dans un communiqué. Elle a déclaré que les contributions de sa belle-mère à la musique et à la culture populaires étaient « sans précédent ».

« Mère Cissy a été une figure forte et imposante dans nos vies. Une femme de foi et de conviction profondes, qui se souciait grandement de sa famille, de son ministère et de sa communauté. Sa carrière de plus de sept décennies dans la musique et le divertissement restera au premier plan de nos cœurs.

Houston faisait partie du groupe vocal bien connu, les Sweet Inspirations, avec Doris Troy et sa nièce Dee Dee Warrick. Le groupe a chanté pour une variété de chanteurs de soul, dont Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters et Dionne Warwick.

Les Sweet Inspirations sont apparus sur « Brown Eyed Girl » de Van Morrison et ont chanté des voix de fond pour The Jimi Hendrix Experience sur la chanson « Burning of the Midnight Lamp » en 1967. La même année, Houston a travaillé sur le classique de Franklin « Ain’t No Way « .





La dernière performance de Houston avec les Sweet Inspirations a eu lieu après que le groupe soit monté sur scène avec Presley lors d’un spectacle à Las Vegas en 1969. Sa dernière session d’enregistrement avec le groupe s’est transformée en leur plus grand succès R&B « (Gotta Find) A Brand New Lover », une composition de l’équipe de production de Gamble & Huff, qui est apparu sur le cinquième album du groupe, « Sweet Sweet Soul ».

Pendant ce temps, le groupe donnait occasionnellement des concerts en direct avec Franklin. Après le succès du groupe et quatre albums ensemble, Houston quitte The Sweet Inspirations pour poursuivre une carrière solo où elle s’épanouit.

Houston est devenue une chanteuse de session très demandée et a enregistré plus de 600 chansons dans plusieurs genres tout au long de sa carrière. Sa voix peut être entendue sur des morceaux aux côtés d’un large éventail d’artistes, dont Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack et sa fille.

En 1971, la voix emblématique de Houston figurait sur l’album solo de Burt Bacharach, qui comprenait « Mexican Divorce », « All Kinds of People » et « One Less Bell to Answer ». Elle a interprété divers standards, dont la chanson à succès de Barbra Streisand, « Evergreen ».

Houston a remporté des Grammys pour ses albums « Face to Face » en 1997 et « He Leadeth Me » l’année suivante dans la catégorie du meilleur album soul gospel traditionnel.

Houston est l’auteur de trois livres : « He Leadeth Me », « How Sweet The Sound : My Life with God and Gospel » et « Remembering Whitney : A Mother’s Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped ».

En 1938, Cissy Houston débute sa carrière en rejoignant sa sœur Anne et ses frères Larry et Nicky pour former le groupe de gospel The Drinkard Four, qui enregistre un album. Elle a fréquenté l’église baptiste New Hope, où elle est devenue plus tard ministre de la Musique sacrée.

Houston était le plus jeune de huit enfants.

« Nous sommes touchés par votre soutien généreux et votre effusion d’amour pendant notre profonde période de deuil », a déclaré Houston au nom de la famille. « Nous demandons respectueusement notre vie privée pendant cette période difficile. »