Cissy Houston décède à 91 ans ; L’ascension de la fille Whitney guidée par Gospel Star

Au début des années 1960, Mme Houston était un membre éminent de Sweet Inspirations, un groupe R&B recherché qui chantait des centaines de chansons pour une grande variété d’artistes, dont Wilson Pickett, David Bowie, Neil Diamond et même, sur un chanson, Jimi Hendrix.

Désireuse de poursuivre une carrière solo, elle quitte le groupe en 1969. Elle réalise seule des enregistrements et se produit dans des boîtes de nuit, apparaît dans « The Tonight Show » et, en 1983, rejoint le casting d’une comédie musicale Off Broadway, « Taking My Turn ». .»

Passant en revue une performance donnée à la discothèque new-yorkaise Reno Sweeney en 1977, Robert Palmer du New York Times écrivait : « Avec sa voix absolument majestueuse, son intonation exemplaire et son phrasé économique, presque effacé, Miss Houston est une chanteuse chanteuse. Pour ressusciter un vieux cliché, elle pourrait chanter l’annuaire téléphonique et offrir une expérience édifiante.

Mme Houston a finalement commencé à consacrer la majeure partie de son temps à élever ses enfants et à diriger la chorale de l’église New Hope Baptist. Elle a encouragé Whitney dans ses premiers chants et l’a fréquemment amenée en studio d’enregistrement.