Cissy Houston, chanteuse et mère de Whitney Houston, est décédée à 91 ans

« Nos cœurs sont remplis de douleur et de tristesse. Nous avons perdu la matriarche de notre famille », a-t-elle déclaré, ajoutant que sa belle-mère était une « figure forte et imposante » dans la vie de la famille.

Né dans le New Jersey en 1933, Houston était le plus jeune d’une famille de huit enfants. Elle a commencé à chanter très jeune après avoir formé un groupe de gospel avec ses frères et sœurs.

Dans les années 1960, elle forme le groupe R&B The Sweet Inspirations, qui chante pour de grands noms comme Otis Redding, Dusty Springfield et Dionne Warwick. Ils ont également joué sur la chanson à succès de Van Morrison, Brown Eyed Girl.

Après avoir connu le succès avec les Sweet Inspirations, Houston s’est lancée dans une carrière solo, où elle a chanté avec des artistes tels que Chaka Khan, Jimi Hendrix, Beyoncé, Paul Simon et sa défunte fille Whitney Houston, décédée en 2012 à l’âge de 48 ans.

Houston a remporté un Grammy Award pour son album soul gospel traditionnel Face to Face en 1997, et de nouveau l’année suivante pour son album He Leadeth Me.

Elle a également écrit trois livres, dont un commémorant sa fille, intitulé Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss et The Night The Music Stopped.

À l’âge de 80 ans, Houston a chanté à nouveau avec Aretha Franklin lors de sa performance dans The Late Show avec David Letterman, où ils ont interprété une reprise de Rolling in the Deep d’Adele.

Sa belle-fille, Pat, a déclaré que « la carrière de Houston dans la musique et le divertissement qui dure depuis plus de sept décennies restera au premier plan de nos cœurs ».

Elle a ajouté que la famille est « bénie et reconnaissante que Dieu lui ait permis de passer tant d’années avec nous ».

« Qu’elle repose en paix, aux côtés de sa fille Whitney, de sa petite-fille Bobbi Kristina et d’autres membres chers de la famille. »