Cissy Houston, chanteuse et mère de Whitney Houston, décédée à 91 ans

Cissy Houston, la chanteuse deux fois récompensée aux Grammy Awards qui a transmis sa flûte à sa fille, feu Whitney Houston, est décédée lundi matin alors qu’elle était soignée pour la maladie d’Alzheimer à l’âge de 91 ans.

Dans une déclaration à La Presse Associéesa belle-fille Pat Houston a révélé que la chanteuse séculaire est décédée chez elle dans le New Jersey, non loin du Fairview Cemetery & Arboretum à Westfield, où est enterrée sa célèbre fille.

« Nos cœurs sont remplis de douleur et de tristesse. Nous avons perdu la matriarche de notre famille », a écrit Pat Houston. « Mère Cissy a été une figure forte et imposante dans nos vies. Une femme de foi et de conviction profondes, qui se souciait grandement de sa famille, de son ministère et de sa communauté. Sa carrière de plus de sept décennies dans la musique et le divertissement restera au premier plan de nos cœurs.

En favorisant le talent de sa fille en l’engageant comme chanteuse de fond dans son groupe et en se produisant ensemble dans des clubs de cabaret à travers la ville de New York, Whitney a appris de précieuses leçons sur la performance directement de la source et n’a jamais manqué de donner à sa mère un crédit partiel pour son succès, bien que la relation entre la mère et la fille était souvent qualifiée de « compliquée ».

« Ma mère m’a dit : « Tu regardes les meilleurs. Si tu veux être le meilleur, tu dois les regarder. Tu dois regarder ce qu’ils font. Et ensuite l’intégrer au tien », a déclaré Whitney dans un communiqué. clip célèbre.

Bien avant que Cissy Houston ne soit la mère de Whitney, elle a joué dans Sweet Inspirations avec Doris Troy et sa nièce Dee Dee Warrick et a également joué aux côtés d’Elvis Presley et Aretha Franklin. En 1997 et 1998, elle a remporté deux Grammys consécutifs pour ses albums « Face to Face » et « He Leadeth Me ».

Dans un hommage approprié à une famille qui a subi tant de pertes au cours des dernières années, un fan a posté une photo sur X des trois femmes décédées de Houston ; Cissy, Whitney et la fille de Whitney, Bobbi Kristina Brown ; avec la légende « À nouveau ensemble ».