Cissy Houston, chanteuse de gospel lauréate d’un Grammy et mère de Whitney Houston, est décédée à 91 ans

LOS ANGELES (AP) — Cissy Houston, une artiste soul et gospel deux fois lauréate d’un Grammy qui a chanté avec Aretha Franklin, Elvis Presley et d’autres stars et a connu le triomphe et le chagrin en tant que mère de Whitney Houston, est mort. Elle avait 91 ans.

Cissy Houston est décédée lundi matin dans sa maison du New Jersey alors qu’elle était soignée pour la maladie d’Alzheimer, a déclaré sa belle-fille Pat Houston à l’Associated Press. La célèbre chanteuse de gospel était entourée de sa famille.

« Nos cœurs sont remplis de douleur et de tristesse. Nous perdons la matriarche de notre famille », a déclaré Pat Houston dans un communiqué. Elle a déclaré que les contributions de sa belle-mère à la musique et à la culture populaires étaient « sans précédent ».

« Mère Cissy a été une figure forte et imposante dans nos vies. Une femme de foi et de conviction profondes, qui se souciait grandement de sa famille, de son ministère et de sa communauté. Sa carrière de plus de sept décennies dans la musique et le divertissement restera au premier plan de nos cœurs.

Interprète d’église dès son plus jeune âge, Houston a fait partie d’un groupe de gospel familial avant de percer dans la musique populaire dans les années 1960 en tant que membre du groupe d’accompagnement de premier plan The Sweet Inspirations avec Doris Troy et sa nièce Dee Dee Warwick. Le groupe a chanté pour une variété de chanteurs de soul, dont Otis Redding, Lou Rawls et The Drifters. Ils ont également chanté pour Dionne Warwick.

Les nombreux crédits de Houston incluent « Think » et « (You Make Me Feel Like) A Natural Woman » de Franklin, « Brown Eyed Girl » de Van Morrison et « Son of a Preacher Man » de Dusty Springfield. Les Sweet Inspirations ont également chanté sur scène avec Presley, dont Houston se souviendrait avec tendresse pour avoir chanté du gospel pendant les pauses de répétition et lui avoir dit qu’elle était « écureuil ».

« À la fin de nos fiançailles avec lui, il m’a offert un bracelet avec mon nom inscrit à l’extérieur », a-t-elle écrit dans ses mémoires « How Sweet the Sound », publiés en 1998. « À l’intérieur du bracelet, il avait inscrit son surnom pour moi : Squirrelly.

Les Sweet Inspirations avaient leur propre top 20 avec le soul-rock « Sweet Inspiration », réalisé dans le studio de Memphis où Franklin et Springfield, entre autres, ont enregistré des succès et sorti quatre albums à la fin des années 60. Le groupe est apparu sur « Brown Eyed Girl » de Van Morrison et a chanté des voix de fond pour The Jimi Hendrix Experience sur la chanson « Burning of the Midnight Lamp » en 1967.

La dernière performance de Houston avec The Sweet Inspirations a eu lieu après que le groupe soit monté sur scène avec Presley lors d’un concert à Las Vegas en 1969. Sa dernière session d’enregistrement avec le groupe s’est transformée en leur plus grand succès R&B « (Gotta Find) A Brand New Lover », une composition de l’équipe de production de Gamble & Huff, qui est apparu sur le cinquième album du groupe, « Sweet Sweet Soul ».

Pendant ce temps, le groupe donnait occasionnellement des concerts en direct avec Franklin. Après le succès du groupe et quatre albums ensemble, Houston quitte The Sweet Inspirations pour poursuivre une carrière solo où elle s’épanouit.

Houston est devenue une chanteuse de session très demandée et a enregistré plus de 600 chansons dans plusieurs genres tout au long de sa carrière. Sa voix peut être entendue sur des morceaux aux côtés d’un large éventail d’artistes, dont Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack et Whitney Houston.

Cissy Houston a ensuite enregistré plusieurs disques, dont « Presenting Cissy Houston », l’ère disco « Think It Over » et les albums gospel primés aux Grammy Awards « Face to Face » et « He Leadeth Me ».

En 1971, la voix emblématique de Houston figurait sur l’album solo de Burt Bacharach, qui comprenait « Mexican Divorce », « All Kinds of People » et « One Less Bell to Answer ». Elle a interprété divers standards, dont la chanson à succès de Barbra Streisand, « Evergreen ».

Jamais loin de son New Jersey natal et de ses origines musicales, Houston a présidé pendant des décennies le Youth Inspirational Choir, composé de 200 membres, à l’église baptiste New Hope de Newark, où Whitney Houston chantait étant enfant.

Cissy Houston dirait qu’elle avait découragé sa fille de se lancer dans le show business, mais elles ont été associées à la musique pendant une grande partie de la vie de Whitney, de l’église aux performances sur scène en passant par la télévision, le cinéma et le studio d’enregistrement. L’ascension de Whitney semblait inévitable, non seulement en raison de ses talents évidents, mais aussi en raison de ses antécédents : Dionne et Dee Dee Warwick étaient cousins, Leontyne Price une cousine autrefois éloignée, Franklin un ami proche de la famille.

Whitney Houston a fait ses débuts à la télévision nationale lorsqu’elle et Cissy Houston ont chanté un medley de succès de Franklin dans « The Merv Griffin Show ». Cissy Houston a chanté en chœur sur le premier album éponyme et multi-platine de Whitney, et les deux ont partagé le rôle principal de « I Know Him So Well », du méga-vendeur de 1987 « Whitney ».

Ils chantaient souvent ensemble en concert et sont apparus dans le film de 1996 « The Preacher’s Wife ». Leurs moments les plus indélébiles sont probablement venus du clip de l’un des plus grands succès de Whitney du milieu des années 1980, « Greatest Love of All ». Il a été filmé comme un hommage mère-fille, se terminant par une joyeuse Whitney sortant de la scène de l’Apollo Theatre de Harlem et embrassant Cissy Houston, qui se tenait dans les coulisses.

Mais les problèmes de drogue ont endommagé la voix et la réputation de Whitney et ont finalement mis fin à ses jours : elle a été retrouvée morte dans une baignoire de Beverly Hills le 11 février 2012. Cissy Houston reprocherait à son mari Bobby Brown d’être si « à fond » dans la drogue, écrivant dans le Mémoires de 2013 « En souvenir de Whitney ». Brown a reconnu ses problèmes de drogue, mais s’est montré dédaigneux à l’égard de sa belle-famille lors d’une interview en 2016 avec Larry King.

Cissy et Whitney Houston avaient parfois une dynamique compliquée – Whitney surnommait sa mère « Big Cuda », comme dans barracuda. Cissy a décrit dans les mémoires que sa fille était parfois « méchante » et « difficile », mais a écrit « presque toujours », sa fille était « la personne la plus douce et la plus aimante de la pièce ».

En 2015, Cissy Houston était à nouveau en deuil lorsque sa petite-fille Bobbi Kristina Brownle seul enfant de Bobby Brown et Whitney Houston, a été retrouvé inconscient dans une baignoire, a passé des mois dans le coma et est décédé à 22 ans.

Cissy Houston a été brièvement mariée à Freddie Garland dans les années 1950 ; leur fils, Gary Garland, était gardien des Denver Nuggets et a ensuite chanté lors de nombreuses tournées de Whitney Houston. Cissy Houston a été mariée au père de Whitney, le directeur du divertissement John Russell Houston, de 1959 à 1990. En plus de Whitney, les Houston ont également eu un fils, Michael.

Cissy Houston est née Emily Drinkard à Newark, la plus jeune des huit enfants d’un ouvrier d’usine et d’une femme au foyer. Elle n’avait que 5 ans lorsqu’elle et ses trois frères et sœurs fondèrent les Drinkard Singers, un groupe de gospel qui dura 30 ans, se produisant sur le même groupe que Mahalia Jackson, entre autres, et sortant l’album « A Joyful Noise » en 1959.

Elle a dit plus tard qu’elle aurait été heureuse de rester dans le gospel, mais John Houston l’a encouragée à travailler en studio. Lorsque la star du rockabilly Ronnie Hawkins (avec le batteur Levon Helm et d’autres futurs membres de The Band) a eu besoin d’une voix supplémentaire, Cissy Houston est intervenue.

« Je voulais terminer mon travail et le faire rapidement. J’étais là, mais je n’étais pas obligé d’en faire partie. J’étais dans le monde, mais je n’étais pas du monde, comme le disait St. Paul », a écrit Houston dans « How Sweet the Sound », se souvenant de la façon dont elle a rapidement commencé à travailler avec les Drifters et d’autres chanteurs.

« Au moins dans le studio d’enregistrement, nous vivions ensemble comme Dieu l’avait prévu. Certains jours, nous y passions 12 ou 15 heures ensemble », a-t-elle écrit. « Les barrières raciales profondes semblaient s’effondrer alors que nous travaillions côte à côte pour créer nos petits chefs-d’œuvre pop. »

Pat Houston a déclaré qu’elle était reconnaissante pour les nombreuses leçons précieuses apprises de sa belle-mère. Elle a déclaré que la famille se sentait « bénie et reconnaissante » que Dieu ait permis à Cissy de passer tant d’années.

« Nous sommes touchés par votre soutien généreux et votre effusion d’amour pendant notre profonde période de deuil », a déclaré Houston au nom de la famille. « Nous demandons respectueusement notre vie privée pendant cette période difficile. »

___

Hillel Italie a rapporté de New York.