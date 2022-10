Cisjordanie : plusieurs morts après un raid des forces de sécurité conjointes israéliennes à Naplouse

CNN

Au moins quatre Palestiniens ont été tués lors d’un raid militaire israélien dans la vieille ville de Naplouse en Cisjordanie aux premières heures de mardi, selon le ministère palestinien de la Santé.

Des manifestants palestiniens sont descendus dans la rue en réponse, et une cinquième personne a été abattue par des soldats israéliens à Nabi Saleh, au nord de la ville de Ramallah, a indiqué le ministère.

Vingt et un autres Palestiniens ont été blessés, dont quatre dans un état grave.

Un communiqué conjoint des forces de sécurité israéliennes a déclaré que le raid avait été mené dans une cachette qui servait de quartier général et de site de fabrication d’explosifs par “des membres du groupe terroriste ‘Lion’s Den’ (‘Arin Alousud’)”.

Il a ajouté que le groupe était “responsable de l’exécution de l’attaque par balle qui a tué le soldat (des Forces de défense israéliennes) Staff-Sargent Ido Baruch, ainsi que de la tentative d’une attaque terroriste à Tel-Aviv (une attaque qui a été déjouée par le Police israélienne) et la pose d’un engin explosif dans la station-service “Kedumim”.

Il a déclaré que les forces de sécurité israéliennes avaient “fait exploser le site de fabrication d’explosifs”, ajoutant que plusieurs suspects armés avaient été touchés et “des dizaines de Palestiniens ont brûlé des pneus et lancé des pierres sur les troupes” pendant l’opération.

« Les troupes (israéliennes) ont riposté par des tirs à balles réelles vers les suspects armés qui leur tiraient dessus », indique le communiqué.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que les forces israéliennes ont pris d’assaut plusieurs quartiers de Naplouse, “où des bruits de tirs et d’explosions ont été entendus et des colonnes de fumée et de flammes ont été vues émanant de plusieurs quartiers”, suivis de violents affrontements entre les habitants et les forces militaires israéliennes.

Wafa a également rapporté que l’armée israélienne avait alors envoyé des renforts soutenus par des drones.

Le président palestinien “lance des appels urgents pour arrêter l’agression contre notre peuple à Naplouse”, a déclaré un porte-parole présidentiel, s’exprimant mardi matin à la télévision palestinienne.

Pendant ce temps, Saraya al-Quds, la branche armée du Jihad islamique, a publié une déclaration disant que leur groupe affilié, la Brigade de Naplouse, était « engagé dans de violents affrontements armés » avec les forces militaires israéliennes qui « ont pris d’assaut la ville ».

C’est déjà l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie depuis 2015, selon le ministère palestinien de la Santé.

Pendant des mois, Israël a régulièrement attaqué des villes de Cisjordanie, en se concentrant en particulier sur Jénine et Naplouse, affirmant qu’il visait des militants et leurs caches d’armes avant qu’ils n’aient la possibilité de pénétrer en Israël et de mener des attaques.

Israël affirme que la plupart des tués s’engageaient violemment avec des soldats lors d’opérations militaires, mais des dizaines de civils non armés ont également été tués, selon des groupes de défense des droits de l’homme, dont B’Tselem.