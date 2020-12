Cisco a réorganisé son logiciel de visioconférence Webex en ciblant une plus grande part du marché en plein essor de la collaboration en ligne, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles que l’annulation du bruit de fond et un service de transcription. Webex compte actuellement plus de 600 millions de participants à la réunion, soit près du double du nombre enregistré en mars avant la coronavirus La pandémie a déclenché une transition massive vers le travail, l’apprentissage et la socialisation en ligne.

Rivals Zoom et Microsoft, avec son logiciel Teams, ont également ajouté des millions d’utilisateurs, le marché mondial de la visioconférence devant atteindre 9,2 milliards de dollars d’ici 2027 contre 4,8 milliards de dollars en 2019, selon le cabinet d’études de marché Facts & Factors. Grâce à l’acquisition de sociétés technologiques telles que BabbleLabs, Cisco a pu ajouter des fonctionnalités à Webex, telles que la possibilité de supprimer les sons de fond comme un aspirateur.

« Ils ont créé un modèle d’apprentissage automatique … tout bruit de fond … peut être détecté et supprimé, puis la parole est réellement amplifiée », a déclaré Jeetu Patel, directeur général de Cisco pour la sécurité et les applications, a déclaré à Reuters dans une interview. Il a déclaré que Webex prévoit d’introduire plusieurs autres fonctionnalités au cours des trois prochains mois, dont une qui permettra la transcription en temps réel d’un locuteur dans 15 langues différentes.

Pour répondre à la demande de conférences commerciales en ligne, Cisco prévoit de créer une plate-forme d’événements permettant aux utilisateurs d’héberger une session d’événements Webex avec jusqu’à 25 000 participants à part entière au départ, et finalement 100 000. Pour rendre la plate-forme d’événements plus interactive, Cisco a acheté lundi Slido, qui engage le public avec des commentaires en temps réel, des sondages dynamiques, des quiz, des nuages ​​de mots et des enquêtes.

«Nous croyons fondamentalement que la façon dont les gens interagissent avec de grands groupes de personnes changera et, par conséquent, vous nous verrez faire de plus en plus d’innovation dans cet espace», a déclaré Patel.

La société a également lancé trois nouveaux périphériques matériels, dont un hub de bureau Webex, qui permet à un employé retournant dans un bureau après la pandémie de se connecter depuis n’importe quel bureau en utilisant un ordinateur portable, un badge ou un téléphone portable pour authentifier son identité.