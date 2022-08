Cisco partage sa meilleure journée depuis 2020 après avoir battu les bénéfices du quatrième trimestre

Les actions de Cisco ont bondi d’environ 6 % jeudi et se sont dirigées vers leur meilleure journée en près de deux ans après que la société de réseaux informatiques a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et offert des prévisions optimistes pour l’année à venir.

Les revenus ont légèrement diminué au quatrième trimestre fiscal par rapport à l’année précédente pour atteindre 13,1 milliards de dollars, mais ont tout de même dépassé l’estimation moyenne des analystes de 12,79 milliards de dollars, selon Refinitiv. Le bénéfice par action s’est établi à 83 cents, battant d’un centime.

Cisco a été aux prises avec des contraintes de chaîne d’approvisionnement à la suite des verrouillages liés à Covid. Ces problèmes ont finalement commencé à s’estomper au cours du dernier trimestre.

“Nous disons depuis le début que nous avons un arriéré record, et lorsque la chaîne d’approvisionnement commencera à se détendre, nous commencerons à voir les revenus passer”, a déclaré jeudi le PDG de Cisco, Chuck Robbins, à “Squawk on the Street” de CNBC. “Nous avons constaté un certain assouplissement précoce de la chaîne d’approvisionnement, ce qui est positif, et nous nous tournons vers l’année prochaine et nous pensons que cela va continuer.”

Pour l’exercice 2023, Cisco prévoyait une croissance des revenus de 4 % à 6 %, alors que les analystes prévoyaient une croissance de seulement 2,3 %. Au cours de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires a augmenté de 3,4 %. Les analystes de Needham étaient optimistes après les résultats.

“Les prévisions de Cisco reflètent principalement le carnet de commandes existant et les attentes d’amélioration de la disponibilité des pièces ainsi que d’une meilleure réalisation de l’augmentation des prix”, ont écrit les analystes de Needham, qui ont une cote de maintien sur le stock. “L’amélioration de l’offre aide les revenus à dépasser les estimations de la rue.”

Cisco conçoit et vend une gamme de technologies qui alimentent Internet, et l’entreprise a eu du mal à se développer alors que le monde de la technologie s’éloigne des boîtiers physiques et se tourne vers les logiciels d’abonnement cloud. Avant le rallye de jeudi, le cours de l’action Cisco avait baissé de 24 % cette année, tandis que le Nasdaq avait chuté de 17 %.

Directeur financier Scott Herren dit dans un communiqué que le chiffre d’affaires de la société pour le trimestre reflète une solide exécution des initiatives de Cisco pour lutter contre la “situation de l’approvisionnement mondial”.

Les analystes de Loop Capital ont déclaré jeudi dans une note que Cisco ne voyait aucun signe de ralentissement de la demande, ce qui reflète la valeur de la technologie de mise en réseau.

“En termes simples, le réseautage devient trop critique et nous sommes au milieu d’un cycle d’investissement sans précédent dans le réseautage”, ont-ils écrit.

Cependant, les analystes de JMP ont déclaré que les chaînes d’approvisionnement continueront de poser des problèmes aux activités de Cisco.

“Nous pensons que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement limiteront la croissance pendant plusieurs trimestres”, ont-ils écrit dans une note de jeudi.

