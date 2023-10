Cisco nommé partenaire technologique officiel des New England Patriots

SAN JOSE, Californie, 4 octobre 2023 — Cisco (NASDAQ : CSCO) a annoncé aujourd’hui avoir été nommé partenaire technologique officiel des New England Patriots. Les deux organisations entretiennent des relations de longue date et la récente rénovation du stade Gillette a fourni l’occasion d’exploiter davantage la puissance des solutions réseau de pointe de Cisco pour connecter et protéger l’un des plus grands stades de la Ligue nationale de football (NFL).

L’un des éléments clés de la rénovation du stade Gillette est la diffusion de vidéos à l’intérieur et à l’extérieur du site, et la technologie Cisco joue un rôle clé. Du plus grand tableau vidéo extérieur de stade haute définition du pays aux écrans présents dans les halls, les suites et les concessions, en passant par les diffuseurs diffusant le match aux supporters du monde entier, la solution IP Fabric for Media de Cisco permet une diffusion sécurisée et efficace de Du contenu 4K pour les fans du monde entier. Cette technologie a été utilisée pour alimenter la diffusion de certains des événements sportifs les plus importants et les plus prestigieux au monde, notamment la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 2023.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Cisco et d’intégrer davantage une technologie de pointe pour sécuriser l’environnement opérationnel du groupe Kraft (TKG) tout en dirigeant le stade Gillette vers l’avenir », a déclaré Michael Israel, directeur informatique de TKG. « Au cours des dernières années, notre empreinte Cisco s’est étendue au-delà de Webex Collaboration pour inclure les avantages de la technologie de pointe de Cisco pour élever notre position et nos capacités en matière de sécurité dans la manière dont nous proposons du contenu à nos invités au Gillette Stadium.

« Les New England Patriots sont l’une des franchises les plus performantes et les plus importantes dans tous les sports, et nous sommes fiers que Cisco soit le partenaire de confiance pour connecter et protéger l’organisation », a déclaré Patrick Morrissey, vice-président principal, spécialistes mondiaux chez Cisco. « La combinaison du réseau Cisco et de la sécurité garantit que les supporters, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Gillette Stadium, peuvent visionner en toute sécurité la vidéo en temps réel de haute qualité dont nous savons qu’ils désirent. Ils sont un partenaire exceptionnel depuis de nombreuses années et nous bâtissons sur cette base. cette fondation pour montrer pourquoi les Patriots comptent sur Cisco. »

En plus de la connectivité réseau fiable et à haut débit, des pare-feu sécurisés Cisco sont déployés dans tout le site pour protéger le stade, le personnel, les joueurs et les invités contre les cybermenaces avancées. S’exécutant sur l’infrastructure réseau, Cisco Secure Malware Analytics aide à surveiller, détecter et arrêter les menaces dans leur élan. Les Patriots exploiteront également Webex, la solution de collaboration leader du secteur de Cisco, pour améliorer la productivité de l’équipe et du personnel, notamment lors des conférences de presse hebdomadaires des entraîneurs tout au long de la saison.

L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur la relation existante entre Cisco et la NFL pour offrir une connectivité transparente et sécurisée à la ligue, aux équipes (San Francisco 49ers, Arizona Cardinals), aux stades (SoFi Stadium, AT&T Stadium) et aux partenaires.

