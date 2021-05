Cisco, marques L, synopsys et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche de mercredi:

Cisco – Les actions du fabricant de matériel de réseau de centres de données ont chuté de plus de 6% dans le cadre des échanges prolongés après que la société a publié des prévisions plus faibles que prévu pour le prochain trimestre. Cisco a déclaré qu’il voyait 81 cents à 83 cents de bénéfice ajusté par action au quatrième trimestre fiscal, tandis que les analystes s’attendaient à 85 cents de bénéfice ajusté par action. Les bénéfices et les revenus de la société pour son troisième trimestre fiscal ont toutefois dépassé les attentes.

L Brands – Les actions de la société mère de Victoria’s Secret ont chuté de plus de 1% même après un rapport trimestriel meilleur que prévu. Son bénéfice ajusté par action s’est établi à 1,25 $, contre une prévision Refinitiv de 1,21 $ par action. Les revenus ont également dépassé les estimations des analystes, grâce à la dynamique de son activité et à un plus grand nombre de personnes qui paient le prix fort pour ses produits.

Synopsys – Le stock de logiciels a bondi de 2% dans le commerce étendu après que la société a annoncé des résultats trimestriels qui ont dépassé les estimations passées. Synopsys a publié un bénéfice ajusté de 1,70 $ par action, supérieur aux 1,53 $ par action attendus par les analystes interrogés par FactSet. Les ventes ont atteint 1,02 milliard de dollars pour le trimestre, en avance sur une estimation de 989 millions de dollars.

Shoe Carnival – Les actions du détaillant de chaussures ont chuté de plus de 4% après que la société a déclaré que ses revenus pour le deuxième trimestre seraient inférieurs à ce que les analystes avaient prévu. Shoe Carnival a estimé les ventes pour le prochain trimestre dans une fourchette de 268 millions de dollars à 278 millions de dollars, sans estimation des analystes de 282 millions de dollars par FactSet.