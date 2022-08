Cisco, BJ’s Wholesale, Bed Bath & Beyond, Kohl’s et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements à midi:

Cisco Systems – Les actions du producteur d’équipements de réseautage ont bondi de 5,8 %. La société a annoncé des bénéfices après la cloche de mercredi qui ont dépassé les estimations. Cisco a également fourni des prévisions meilleures que prévu pour 2023.

Bed Bath & Beyond – Le dernier stock de mèmes préféré, qui a bondi en août, a chuté de plus de 20%. Les investisseurs semblaient réagir au dépôt de l’investisseur activiste Ryan Cohen selon lequel il avait l’intention de vendre la totalité de sa participation dans la société.

Kohl’s – Les actions de Kohl’s ont chuté d’environ 5% après que le détaillant a réduit ses prévisions financières pour l’année, citant des pressions inflationnistes sur les clients à revenu intermédiaire. La société s’attend à ce que les ventes nettes de l’exercice 2022 baissent de 5% à 6%, en baisse par rapport à une fourchette antérieure de stabilité à 1%. Cependant, Kohl’s a dépassé les attentes des analystes concernant les bénéfices et les revenus du deuxième trimestre fiscal.

BJ’s Wholesale – Les actions du détaillant du club ont bondi de plus de 7% jeudi après que BJ’s ait annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre. La société a généré 1,06 $ de bénéfice ajusté par action sur 5,01 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à 80 cents par action sur 4,67 milliards de dollars de revenus. Les ventes comparables de la société ont augmenté de 7,6 % d’une année sur l’autre, à l’exclusion de l’essence. BJ’s a également été mis à niveau par Bank of America à un achat de neutre.

Elanco Animal Health – Les actions d’Elanco ont perdu plus de 3% après que la société a été déclassée par Morgan Stanley. L’entreprise a déplacé le stock vers un poids égal à celui de la surpondération, invoquant des inquiétudes concernant les bénéfices futurs.

Verizon – Les actions de Verizon ont chuté de 2,7% après que MoffettNathanson l’a rétrogradé pour sous-performer et a réduit son objectif de prix. La concurrence accrue d’AT&T et de T-Mobile pèse sur Verizon et fera probablement baisser les actions, ont déclaré les analystes.

Canadian Solar – La société d’équipements et de services solaires a atteint un nouveau sommet en 52 semaines, en hausse de près de 18 %, après avoir annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes. Canadian Solar a également relevé ses prévisions de revenus pour l’année complète et a annoncé des expéditions de modules solaires qui se situaient dans la partie supérieure de ses prévisions.

Wolfspeed – Les actions ont bondi de plus de 27% après que la société de semi-conducteurs ait dépassé les attentes dans son dernier rapport sur les résultats. PDG de Wolfspeed Gregg Lowe a dit il reste “très encouragé par les perspectives de croissance future de l’industrie et l’activité que nous constatons sur nos marchés finaux”.

Walgreens Boots Alliance – Les actions de Walgreens ont chuté de plus de 5% dans les échanges de midi. La chaîne de pharmacies, ainsi que CVS et Walmart, ont été condamnées mercredi par un juge fédéral à verser 650,6 millions de dollars à deux comtés de l’Ohio pour réparer les dommages causés par la crise des opioïdes. Walgreens a également annoncé mercredi avoir vendu 11 millions d’actions ordinaires d’Option Care Health dans le cadre d’une offre secondaire garantie.

Actions énergétiques – Les actions énergétiques ont été stimulées par la hausse des prix du pétrole, les actions de Devon Energy ayant augmenté de plus de 3 %. Halliburton a bondi de 4 % et APA a ajouté plus de 5 %. Exxon Mobil et Occidental Petroleum ont tous deux gagné environ 2 %.

—Jesse Pound, Carmen Reinicke et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.