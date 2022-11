Cisco, Bath & Body Works, Nvidia et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après les heures de bureau.

Cisco – Les actions ont bondi de 4,8% après que le fabricant d’équipements de réseautage informatique ait dépassé les attentes concernant son bénéfice par action et son chiffre d’affaires au premier trimestre, selon StreetAccount. Cisco a également publié des perspectives pour le deuxième trimestre et l’année entière qui montraient que ces mêmes indicateurs correspondaient ou dépassaient les attentes. Mais Cisco a déclaré que les marges brutes et opérationnelles non conformes aux PCGR seraient probablement inférieures aux attentes pour le deuxième trimestre.

Soins du bain et du corps – La société qui est restée après que L Brands ait séparé Victoria’s Secret a bondi de 16,3 % après que les résultats du troisième trimestre aient doublé l’estimation du bénéfice par action de StreetAccount, et qu’elle ait également battu ses revenus. Il a publié des attentes de bénéfices par action pour le quatrième trimestre qui étaient à peu près conformes aux analystes interrogés par FactSet, tout en augmentant les prévisions pour l’année entière.

Nvidia – Le fabricant d’unités de traitement graphique haut de gamme a gagné 2,7% après avoir dépassé les attentes de revenus des analystes, mais en deçà des estimations de bénéfices par action. Les prévisions du quatrième trimestre ont montré des revenus légèrement inférieurs aux prévisions des analystes. Nvidia a annoncé plus tôt mercredi un partenariat avec Microsoft construire un super ordinateur doté d’une intelligence artificielle.

Sonos – Le fabricant de systèmes audio multiroom a ajouté 2,3% après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfice par action et de revenus dans ses bénéfices du quatrième trimestre. Sonos a déclaré avoir augmenté son nombre total de foyers de 11 % au cours de l’exercice.