Cisco acquiert Splunk dans le cadre d’une transaction au comptant d’une valeur de 28 milliards de dollars

Cisco est acquérir la cybersécurité société de logiciels Splunk pour 157 dollars par action dans le cadre d’une transaction en espèces d’une valeur d’environ 28 milliards de dollars, a annoncé jeudi la société, dans le cadre de sa plus grande acquisition jamais réalisée.

Les actions Splunk ont ​​terminé jeudi en hausse de 21 %, tandis que les actions Cisco ont clôturé en baisse de 4 %.

La technologie de Splunk aide les entreprises à surveiller et analyser leurs données afin de minimiser les risques de piratage et de résoudre les problèmes techniques plus rapidement. Cisco est depuis longtemps le plus grand fabricant mondial d’équipements de réseaux informatiques et a renforcé ses activités de cybersécurité pour répondre aux demandes des clients et alimenter la croissance.

Chuck Robbins, PDG de Cisco, a souligné l’importance de l’intelligence artificielle et de l’utilisation de la puissance de l’IA fournie avec la technologie Splunk pour protéger les réseaux.

« Nos capacités combinées seront à l’origine de la prochaine génération de sécurité et d’observabilité basées sur l’IA », a déclaré Robbins dans un communiqué. « De la détection et de la réponse aux menaces à la prévision et à la prévention des menaces, nous contribuerons à rendre les organisations de toutes tailles plus sûres et plus résilientes. »

L’accord devrait être conclu au troisième trimestre 2024 et Cisco affirme qu’il devrait améliorer ses marges brutes au cours de la première année et ses bénéfices non-GAAP au cours de la deuxième année.

Le prix d’achat équivaut à environ 13 % de la capitalisation boursière de Cisco, un chiffre important pour une entreprise qui a toujours évité les transactions à succès. Avant Splunk, le plus gros contrat jamais réalisé par Cisco était le Achat pour 6,9 milliards de dollars du fabricant de décodeurs de câble Scientific Atlanta en 2006. À l’époque, la capitalisation boursière de Cisco s’élevait à un peu plus de 100 milliards de dollars.

Mais comme le cloud public a englouti davantage les activités back-end traditionnelles de Cisco, l’entreprise a dû trouver de nouvelles et importantes sources de revenus. La cybersécurité a été le plus gros pari.

Au cours de l’exercice 2022, Cisco a changé le nom de son activité principale de commutation et de routage de plates-formes d’infrastructure en réseaux sécurisés et agiles, en se concentrant sur la nécessité d’intégrer la sécurité dans les équipements réseau. La société dispose d’une unité de reporting distincte appelée End-to-End Security, composée spécifiquement de produits de sécurité.

Le chiffre d’affaires du cœur de métier a augmenté de 22% au exercice fiscal s’est terminé le 29 juillet, à 29,1 milliards de dollars, et l’unité de sécurité a vu ses ventes augmenter de 4 % à 3,9 milliards de dollars.

Les actions Cisco ont sous-performé le Nasdaq cette année, en hausse de 12 %, tandis que l’indice à forte composante technologique a bondi de 27 %. Au cours des cinq dernières années, cet investissement a été encore pire que celui du secteur dans son ensemble. Le titre a augmenté d’environ 10 % au cours de cette période, derrière le gain de 66 % du Nasdaq.