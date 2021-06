Ciryl Gane, invaincue, déclare qu’Alexander Volkov n’est « pas un problème »

Ciryl Gane, invaincue, affronte le vétéran Alexander Volkov dans l’événement principal de Nuit de combat UFC 190 au UFC Apex à Las Vegas.

Le vainqueur revendiquera le titre de meilleur concurrent actif dans la division des poids lourds, et le Français Ciryl Gane est le jeu pour un « grand » combat.

Gane a poussé son record à un 8-0 parfait avec une victoire par décision unanime sur Jairzinho Rozenstruik plus tôt cette année lors de sa première mission dans un événement principal. Le Français de 31 ans a remporté quatre victoires consécutives dans l’Octogone pour se propulser dans le Top 5, en moins de quatre ans dans sa carrière d’arts martiaux mixtes.

Mais son combat avec Volkov va être une bête complètement différente et le joueur de 31 ans s’est entraîné dur pour le combat à venir.

« Mon entraînement pour ce camp était très réel. Nous avons fait quelque chose de vraiment spécial parce qu’il s’agit d’un grand gars de Slovaquie, Tomas, qui a une formation en kickboxing. C’est un grand type, très grand, très grand. Et donc il était vraiment spécial. C’était très agréable pour le camp », a-t-il déclaré à News18.com dans une conversation exclusive.

« Et j’ai aussi travaillé avec Paulin Begai. C’est l’avenir, il vient de commencer dans les mi-lourds mais il apprend vite, comme moi », a-t-il ajouté.

Son adversaire, Volkov, est un combattant différent depuis qu’il a perdu une décision de lutte contre Curtis Blaydes, montrant une plus grande urgence et agressivité lors des victoires au deuxième tour contre Walt Harris et Alistair Overeem. L’imposant Russe a maintenant une fiche de 7-2 à l’intérieur de l’Octogone et à portée de main d’une opportunité de championnat pour la deuxième fois.

Gane pense que ce ne sera pas un problème même si Volkov est légèrement plus grand et plus lourd que lui ou même a une plus grande portée.

« Peu importe si le gars est plus grand que moi, chaque, chaque gars peut être dangereux avec ses compétences et je suis à l’aise avec, avec le gars quand il est plus grand que moi, ce n’est pas un problème pour moi », a-t-il déclaré. .

En fait, Gane a remporté six de ses huit victoires en carrière par arrêt et cherche à mettre fin à ses combats rapidement.

«Nous allons faire, je pense que nous allons faire une pression, si vous êtes à l’aise, nous allons faire une pression. Bien sûr, c’est ma formule de combat contre Jairzinho (Rozenstruik). Beaucoup de gens disent oui, c’était un peu ennuyeux ou quelque chose comme ça. Alors je veux prouver que je peux le faire. Je l’ai fait avant », a-t-il déclaré.

« Si vous regardez mon ancien combat. En Corée du Sud, où j’ai fini mon combat contre Junior dos Santos aussi, donc je peux finir le combat. Donc, si c’est possible, je vais quand même terminer le combat dans la frappe et le grand jeu », a-t-il ajouté.

Gane a besoin d’une victoire sur un combattant titulaire et véritablement établi comme Volkov afin de vraiment se cimenter comme une menace légitime pour le titre, tandis que « Drago » éliminant l’étoile montante invaincue ferait de même pour lui.

« La première fois, c’est peut-être la dernière porte pour le titre, et aussi je pense que Volkov est l’un des meilleurs gars de cette division. Je pense que Volkov peut très bien aller si je peux aller au titre qu’il peut avoir, vous avez le potentiel pour de vrai, d’avoir la ceinture. Je vais gagner contre ce gars, je pense que cela signifie quelque chose », a-t-il déclaré.

Interrogé sur un éventuel tir au titre s’il parvient à vaincre Volkoff, il a déclaré: « Oui, oui à 100%, je pense que je pense que c’est une gratification pour la lutte pour le titre. Je pense que si je commence aujourd’hui avec mon combat, je pense qu’après ça, je pense qu’il est sûr que tout est possible. Mais je pense qu’il va être bon pour, pour la lutte pour le titre.

Regardez UFC Fight Night – Gane contre Volkov le 27 juin 2021, EN DIRECT sur la chaîne Sony Ten 1 à partir de 01h30 IST

