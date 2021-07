CIRP: les acheteurs américains ont acheté des iPhones plus chers, ont échangé leurs anciens au début du trimestre dernier

CIRP a interrogé 500 clients américains qui ont acheté un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple Watch au cours du trimestre d’avril à juin de cette année. Et ce que les chercheurs ont découvert, c’est que les clients Apple dépensent plus d’argent qu’au cours des trimestres précédents.

Alors que la tendance générale dans l’industrie (et pour les iPhones aussi, jusqu’à présent) est à la croissance du cycle de mise à niveau, les acheteurs américains commercialisaient des iPhones plus récents qu’auparavant. Le CIRP note que le nombre de modèles plus anciens (3 ans et plus) était plus petit et qu’ils étaient remplacés par des modèles plus chers, pour la première fois depuis de nombreux trimestres.

Au cours de la période de 12 mois se terminant en juin de cette année, 37% des acheteurs ont conservé leur ancien téléphone pendant 2 ans ou moins, 30% pendant 3 ans ou plus. À titre de comparaison, les statistiques pour la période de 12 mois se terminant en mars montrent que 35% des propriétaires ont effectué une mise à niveau après 2 ans ou moins et 34% ont attendu 3 ans ou plus.

Apple ne rapporte plus de prix de vente moyen, mais se concentre plutôt sur un « prix moyen de détail pondéré aux États-Unis » (US-WARP). Le CIRP estime que ce nombre a augmenté au cours de ce trimestre, les acheteurs choisissant des modèles haut de gamme.

La plupart des ventes aux États-Unis provenaient de la série actuelle d’iPhone 12, 63% au total. Au cours de la même période l’année dernière, la série iPhone 11 représentait 65% des ventes. En effet, l’iPhone 11 correspondait à l’iPhone 12 Pro Max, les deux modèles les plus vendus du trimestre avec 23% de part de marché chacun. L’iPhone 12 mini correspondait également à un modèle plus ancien, mais cette fois, les statistiques jetaient une lumière négative – il avait une part égale, 5%, comme l’iPhone XR de 2018, tous deux partageant la dernière place dans les charts.

Alors que de plus en plus de personnes ont choisi l’iPhone 12 Pro Max comme prochain téléphone, l’US-WARP est passé à 869 $ au cours du trimestre d’avril à juin, « considérablement plus élevé » qu’à la même période l’année dernière, selon les analystes.

Une autre tendance positive est qu’Apple a enregistré une augmentation significative des ventes grâce à ses propres opérations de vente au détail (à la fois en ligne et dans les magasins physiques), tandis que Best Buy et les transporteurs ont vendu moins d’unités. Cependant, la plupart des iPhones (66% en juin 2021) sont toujours vendus par l’intermédiaire d’opérateurs.