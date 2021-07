CIRP : Apple et Android sont à égalité avec 50 % de nouvelles activations aux États-Unis au deuxième trimestre

Apple a représenté la moitié des activations de téléphones aux États-Unis d’avril à juin, selon un rapport du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

C’est la première fois depuis longtemps qu’Apple est en mesure d’égaler Android au deuxième trimestre, le système d’exploitation Google représentant normalement environ 60% des nouvelles activations au cours de la période.

Mike Levin, co-fondateur de CIRP, explique que cela est dû à la fidélité et au changement – les utilisateurs d’iPhone ont une fidélité plus élevée de 93%, contre 88% pour les utilisateurs d’Android. Et les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles d’acheter un autre iPhone que de passer à Android.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de 9to5Mac

Récemment, un rapport du CIRP a sondé que les acheteurs américains préféraient les appareils Apple plus chers aux moins chers au deuxième trimestre de 2021. Et que les utilisateurs ont échangé leurs anciens iPhones plus tôt qu’au cours des trimestres précédents.

