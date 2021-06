Ciro Immobile, Lorenzo Insigne et son propre but donnent à l’Italie une victoire 3-0 sur la Turquie

Italie impressionné dans un victoire 3-0 plus de dinde alors que l’Euro 2020 retardé a finalement débuté à Rome vendredi.

Tous les buts sont venus en seconde période devant un Stadio Olimpico qui était rempli au quart de sa capacité.

UEFA EURO 2020 : COUVERTURE COMPLÈTE | Tableau des points | Horaire | Résultats

Le but de Merih Demiral a donné l’avantage à l’Italie avant que Ciro Immobile et Lorenzo Insigne ne marquent pour l’équipe de Roberto Mancini lors du premier match du Groupe A.

La victoire a couronné une soirée émouvante dans la capitale italienne qui a vu 16 000 fans revenir au Stadio Olimpico.

Un spectacle son et lumière spectaculaire et des feux d’artifice ont précédé le coup d’envoi de l’événement d’un mois à 24 équipes, qui se jouera dans 11 pays après avoir été retardé d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Il y a eu une performance de l’orchestre de la police nationale italienne, un défilé d’énormes ballons gonflables sur le terrain, le ténor Andrea Bocelli a chanté « Nessun Dorma » avant une performance virtuelle de Martin Garrix, Bono et The Edge.

Les anciens vainqueurs de la Coupe du monde d’Italie Alessandro Nesta et Francesco Totti, qui ont joué pour la Lazio et la Roma au cours de leur carrière au Stadio Olimpico, ont porté le ballon au centre du terrain avant le coup d’envoi.

Sur le terrain, l’Italie a dominé dès le début avec une attaque à trois menée par Immobile, qui joue pour la Lazio.

Le joueur de 31 ans a eu plusieurs quasi-accidents en première mi-temps, se heurtant à une solide défense turque qui a tenu le coup.

La Turquie pourrait également remercier le gardien Ugurcan Cakir pour avoir réalisé un gros arrêt à la 23e minute, renversant la puissante tête du capitaine italien Giorgio Chiellini sur un corner d’Insigne.

L’Italie a finalement percé huit minutes après la pause lorsque le malheureux Demiral s’est retrouvé sur le chemin d’un centre de Federico Berardi pour Immobile, le défenseur de la Juventus ramenant le ballon dans son propre filet.

Leonardo Spinazzola a eu une seconde minute plus tard, Immobile envoyant le rebond large.

Immobile a finalement obtenu son but, son 14e pour l’Italie, et le premier d’un tournoi majeur, à la 66e minute, marquant sur un rebond après que Cakir eut sauvé Spinazzola.

Et Insigne s’est recroquevillé dans le troisième avec 11 minutes à faire.

La Turquie et le capitaine en forme Burak Yilmaz n’ont pas pu trouver de retour.

Le seul titre européen de l’Italie remonte à 1968, le meilleur effort de la Turquie étant une course aux demi-finales de l’Euro 2008.

L’Italie affrontera la Suisse à Rome mercredi prochain, tandis que la Turquie affrontera le Pays de Galles à Bakou.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici