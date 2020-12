La Lazio a écarté sa triste forme à domicile en Serie A lorsque les buts de Ciro Immobile et Luis Alberto leur ont donné une victoire 2-0 sur Naples dimanche. Les hôtes ont marqué sur leurs deux seuls tirs cadrés en remportant leur deuxième victoire en sept matches de championnat à domicile cette saison, tandis que Naples s’est effondrée pour une deuxième défaite en cinq jours après avoir perdu 1-0 à l’Inter Milan mercredi.

Napoli est resté cinquième avec 23 points, huit derrière le leader du Milan AC, tandis que la Lazio est huitième avec 21 points.

Immobile a volé contre la barre transversale à la sixième minute et trois minutes plus tard, deux défenseurs ont été éliminés pour ouvrir le score sur le centre d’Adam Marusic, son huitième but de la saison en Serie A et son 13e toutes compétitions confondues.

Le gardien de la Lazio Pepe Reina, face à son ancien club, a été sauvé de Fabian Ruiz et Piotr Zielinski alors que l’équipe de Gennaro Gattuso tentait de se frayer un chemin pour revenir dans le match.

Cependant, les visiteurs ont également produit peu d’occasions de marquer malgré 57% de la possession et Luis Alberto a roulé en une seconde pour la Lazio à la 56e minute après que Napoli ait perdu le ballon au milieu de terrain.