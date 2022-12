Cirkus: Rohit Shetty se souvient comment tout le monde l’a forcé à libérer Sooryavanshi sur OTT mais c’est pourquoi il a REFUSÉ [Exclusive]

Le réalisateur de Cirkus, Rohit Shetty, devient franc avec BollywoodLife comme jamais auparavant. Nous avons rencontré le réalisateur vedette et avons eu une conversation sur sa prochaine sortie avec Ranveer Singh. En cela, nous avons interrogé Rohit sur la pandémie et sur le processus d’apprentissage pendant la période la plus difficile pour tous. Il a dit qu’à cette époque tout le monde m’avait dit de réaliser Sooryavanshi sur ITT car cela faisait déjà deux ans. Mes amis, mes sympathisants et tout le monde s’inquiétaient pour moi, mais j’étais sûr de vouloir sortir le film au cinéma quoi qu’il arrive, et le résultat est sorti partout. La pandémie m’a fait penser que le temps change et qu’il faut garder patience et foi.