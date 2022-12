Cirkus : Rohit Shetty révèle enfin le secret de ses succès au box-office malgré les boycotts [Exclusive Interview]

Rohit Shetty est l’un des cinéastes les plus titrés de l’industrie et chacun de ses films est un énorme succès, sinon au box-office, mais certainement sur de petits écrans. Nous avons rencontré le cinéaste de Cirkus avant la sortie de son film et lui avons posé des questions sur le secret de son succès auquel il a répondu : ” Il n’y a pas de secret. J’ai un public fixe au fil des ans qui croit en moi. Golmaal est sorti en 2006 et depuis puis j’ai mon public fidèle, ce n’est pas que je sois un grand réalisateur, les gens ont considéré mes films comme les leurs et ils attendent un film de Rohit Shetty.”