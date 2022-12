Cirkus: Ranveer Singh jaillit à propos de Rohit Shetty dit que le cinéaste a fait de lui “le héros dont il rêvait” [Exclusive]

La star de Cirkus, Ranveer Singh, est un phénomène et il a prouvé ses prouesses d’acteur avec chaque film dans tous les genres. L’acteur qui a travaillé dans de nombreux films a avoué qu’il se sentait arrivé après avoir travaillé dans un film de Rohit Shetty. Dans une conversation exclusive avec BollywoodLife, il a déclaré: “Je suis ravi d’avoir eu l’opportunité de travailler dans une comédie avec Rohit Shetty, qui fait des films depuis 15 ans maintenant. Golmaal et Chennai Express est mon tout fois les films cultes préférés. J’ai l’impression qu’il est le seul réalisateur avec qui je me sens sauvé. D’abord il m’a donné une opportunité avec Simmba et j’étais tellement content que finalement je sois un héros, le genre de films que j’ai vus dans mon enfance et j’ai pensé à devenir un héros un jour. Quand nous, les enfants, personne ne pense à devenir acteur, tout ce que nous voulons devenir, c’est un héros et c’est ce que Rohit Shetty m’a fait. ”