Cirkus: Ranveer Singh et Rohit Shetty tirent la jambe de Varun Sharma après qu’il ait révélé qu’il l’avait fait pendant la pandémie [Exclusive]

Varun Sharma est le cœur de Cirkus et lors de l’interaction avec BollywoodLife, nous avons été témoins de la même chose. Se faisant appeler l’enfant heureux du film, Varun a parlé d’une révélation lors du premier Lockdown. Varun a rappelé à quel point il était un mauvais peintre dans la vie malgré le fait que sa mère soit une peintre professionnelle et pendant le verrouillage, il a appris la peinture d’elle et c’est l’un des biens les plus précieux en ce moment. Varun a expliqué qu’il ne dessinait qu’une seule maison, une rivière et quelques arbres que chaque enfant utilisait à l’école et qui était au moins intéressé par le dessin. Rohit et Ranveer Singh étaient d’accord avec lui et ils ont tous bien ri.