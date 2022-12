Cirkus Public Review: les fans de Ranveer Singh déçus, l’appellent “le pire film de tous les temps” [Watch Video]

Examen public de Cirkus : Cirkus Movie Public Review: Le film très attendu de Rohit Shetty, Cirkus, est sorti sur grand écran aujourd’hui, vendredi 23 décembre 2022. Ranveer Singh, Pooja Hedge, Jacqueline Fernandez, Varun Sharma, Sanhai Mishra et Johny Lever, entre autres, ont essayé de faire le public rit. Mais les fans et les critiques disent que ce film est pire que jamais. Découvrons dans cette vidéo les critiques des fans et ce qu’ils ont à dire sur le film. Le film est-il un succès auprès du public, ou juste un autre flop de Bollywood ? Regardez des vidéos de divertissement.