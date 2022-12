Cirkus Movie Review: Ranveer Singh, la comédie d’erreurs de Rohit Shetty est faible sur les moments LOL mais délivre avec succès la joie de Noël

Nouveau film Cirque est sorti en salles aujourd’hui (23 décembre 2022). Réalisé par Rohit Shetty, le film rassemble une distribution d’ensemble comprenant Ranveer Singh, Varun Sharma, Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez entre autres. La marque de films de Rohit Shetty remplit le public d’une certaine attente. Il sait comment faire ce film sur grand écran qui mérite d’être visionné par la communauté pour vraiment profiter de l’expérience. Cela ne vous dérange même pas si (comme le dit le dialogue de Tabu du blockbuster populaire Golmaal 4 de Rohit Shetty) “cheezon mein logic nahin sirf magic hota hai”. Mais cette « comédie d’erreurs », où Shetty ramène le public dans un décor connu, avec des personnages familiers et des coups de poing de son univers comique, livre-t-elle la « magie » ? Lisez la critique du film Cirkus ici pour savoir ce qu’il vous réserve.

Critique du film Cirkus

Jeter: Ranveer Singh, Varun Sharma, Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez, Murali Sharma, Johnny Lever, Sanjay Mishra, Siddharth Jadhav, Anil Charanjeett, Mukesh Tiwari entre autres

Directeur: Rohit Shetty

Date de sortie: 23 décembre 2022

De quoi parle l’histoire du film Cirkus

Le Jamnadas Anaath Aashram à Ooty est dirigé par deux orphelins Roy et Joy, qui ont grandi dans le même orphelinat. C’est un havre de paix pour tous ces enfants qui n’ont personne à qui s’adresser. Le Dr Roy (Murali Sharma) a un objectif dans son cœur. Il veut changer la façon dont le monde voit les orphelins et leur faire voir et croire que plus que la famille, la lignée ou la caste et la religion d’une personne, c’est l’éducation qui compte le plus. Il décroche l’or lorsque deux paires de jumeaux identiques sont choisies par deux paires de parents aimants mais sans enfant. Le Dr Roy remplace un jumeau de l’ensemble A par un de l’ensemble B, créant ainsi un ensemble de frères Roy et Joy (Ranveer Singh et Varun Sharma), qui seront élevés par des parents qui dirigent un Cirkus réussi à Ooty et un autre ensemble de Roy et Joy (Ranveer et Varun), qui sera élevée par des parents d’industriels à Bangalore. Plusieurs années plus tard, les jumeaux Bangalore atterrissent à Ooty, déclenchant de multiples cas d’identité erronée conduisant au chaos et à la confusion jusqu’à ce que les jumeaux entrent finalement en collision.

Ce qui est chaud

Rohit Shetty est connu pour créer une expérience immersive digne du grand écran et il nous replonge dans son univers scénique et coloré avec Cirkus. Bien qu’il s’agisse d’une comédie d’erreurs, les protagonistes Ranveer Singh et Varun Sharma s’abstiennent heureusement d’être caricaturaux. La comédie tourne autour d’eux, propulsée par les timings comiques impeccables d’acteurs comme Sanjay Mishra, Siddharth Jadhav, Johnny Lever entre autres. Leurs jeux de mots et jeux de mots vous donneront quelques rires ici et là et une mention spéciale à l’utilisation de chansons d’antan qui s’intègrent si bien à la comédie situationnelle, ajoutant à toute l’expérience. Ranveer Singh ne fait rien d’extraordinaire dans ce film pour changer, mais il s’en tient à son personnage sans aller trop loin dans le désespoir de prouver à quel point il est un bon acteur. Le casting est parfait et les personnages secondaires, comme toujours, volent la vedette. Cirkus a un message subtil qui est très pertinent et félicitations à Shetty pour avoir une fois de plus abordé quelque chose d’aussi sensible sans être moralisateur et sans aucune propagande.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Si vous vous attendez à la même quantité de rires que les films précédents de Rohit Shetty dans son univers comique, vous serez déçu. Bien qu’il y ait des moments qui vous feront craquer, la plupart des blagues sont juvéniles ou ont un sentiment de “vu ça”, “entendu ça” qui leur est attaché. La première mi-temps est lente mais le film reprend heureusement après un intervalle. Les personnages secondaires des films de Shetty se sont toujours démarqués. Et c’est une donnée que dans un univers il y aura une uniformité en ce qui concerne les personnages et leurs nuances. Bien que ce soit correct, il est grand temps, il y a quelques nouveaux ajouts avec de nouvelles bizarreries à son ensemble « très exposé » pour ajouter un nouveau divertissement. Les chansons auraient pu être meilleures, rien ne se démarque à part Current Laga, cela aussi grâce à Deepika Padukone, qui illumine les écrans avec sa performance. Ranveer et Deepika ont l’air de s’amuser et vous donnent envie d’en voir plus dans un film à part entière.

Verdict BL

Cirkus est dirigé par Rohit Shetty, l’homme derrière certains des grands artistes de Bollywood les plus appréciés; il met en vedette Ranveer Singh qui est l’un des meilleurs acteurs que nous ayons en Inde en ce moment et le film est adapté à la saison des fêtes. C’est la saison pour être joyeux ! Donc, si vous cherchez à profiter d’un film en famille, avec des divertissements anodins en cette saison des fêtes, Cirkus est fait pour vous. Astuce : Emmenez les enfants et les personnes âgées de la famille avec vous.

Notation: