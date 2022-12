“Cirkus” de Rohit Shetty a dégringolé et cette interview a mal vieilli

Rohit Shetty est connu pour ses comédies d’action qui fonctionnent bien au box-office, en raison de l’intérêt du public pour les films puissants. Cependant, ‘Cirque‘ a eu une ouverture désastreuse qui a enregistré les pires collections de week-end d’ouverture en une décennie pour le cinéaste. Avec Ranveer Singh, Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez et Varun Sharma, ‘Cirque’ a eu du mal à dépasser la barre des Rs 20 crore le jour 3 au box-office. Au milieu de la sortie en salles lamentable de Rohit, le réalisateur était brutalement suivi sur les réseaux sociaux lorsque son ancienne interview a refait surface en ligne avec des internautes le claquant dans un autre événement.

Quand le ‘Cirque’ le casting est apparu sur Le spectacle Kapil Sharma pour les promotions, Rohit a expliqué sa nature “enracinée” et comment il observe l’homme ordinaire pour inculquer des exemples quotidiens dans ses films afin qu’il puisse mieux se connecter avec eux. sur quel film ça ne marche pas.” Ce qu’il a affirmé, c’est que la vie en dehors de ces zones est souvent ignorée par les cinéastes en raison de laquelle seulement “4 films sur 200” fonctionnent au box-office. Il a ensuite fait remarquer comment il comprenait la différence entre aller au-delà de ce que les cinéastes basé à Mumbai manque souvent, ce qui fait le succès de ses films.

Un utilisateur de Twitter a partagé l’essentiel de l’interview qui, une fois traduit en anglais, disait : « C’est un fait que Cirkus de Rohit Shetty n’a pas fonctionné. Mais c’est aussi un fait qu’il a été le plus cohérent avec les succès commerciaux depuis Golmaal. Ce n’est pas de l’arrogance, comprendre le public n’est pas le travail de tout le monde.” Mais, d’autres utilisateurs ont déclaré à quel point l’interview avait mal vieilli et n’avait pas été en mesure de rendre justice après ‘Cirkus’ tanké.

Ye fait hai ki Rohit Shetty ki Cirkus nahi chali. Lekin ye bhi fait hai ki, il a été le plus cohérent avec les succès commerciaux depuis Golmaal.Ye arrogance nahi hai, public ki nabz pakadna kisi kisi ko aata hai. pic.twitter.com/dqTxeXeUyG — Rofl Gandhi 2.0 🏹 (@RoflGandhi_) 25 décembre 2022

Les internautes ont qualifié l’interview de Rohit de “battage médiatique” inconsidéré et ont critiqué l’utilisateur de Twitter pour avoir fait de telles déclarations “inutiles”. Certains ont même déclaré que les films de Rohit sont des remakes de films du sud de l’Inde et ont écrit: «Ye Bhi Fact hai ki… Shetty ki films south ki remakes rahti hai bas Maruti 800 ki jagah Bugatti ka use hota hai (C’est aussi un fait que les films de Shetty sont Des remakes de films du sud de l’Inde, la seule différence étant qu’une Maruti 800 est remplacée par une Bugatti) ».

Ye Bhi Fact hai kiShetty ki films south ki remakes rahti hai bas Maruti 800 ki jagah bugaati ka use hota hai😅— Sentinel (@KattarKapoor) 25 décembre 2022

Est-ce un éloge ou vous essayez de dire que c’est un comble d’arrogance— Akbar (@farhaanbond) 25 décembre 2022

D’autres utilisateurs ont répondu à l’utilisateur appréciant les films de Rohit et ont écrit: “Eh bien, plus maintenant” tandis qu’un autre a commenté: “… c’est un tweet sarcastique.” Un utilisateur lésé a également déclaré: “Cette époque est révolue où le public aimait les films de Rohit Shetty.” Certains ont même souligné que le tweet était le “sommet de l’arrogance”.

