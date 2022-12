Cirkus, An Action Hero, Avatar: The Way of Water et d’autres nouveaux films à venir qui sortiront en salles en décembre 2022

Les gens aiment garder un œil sur tous les films, émissions et séries nouveaux et à venir qui sortiront chaque semaine. Eh bien, cela peut parfois devenir une tâche fastidieuse. Pour vous rendre la vie meilleure, nous sommes ici avec une liste de nouveaux films et drames sortis en salles. La liste des nouveautés est pleine d’action, de mystère, de suspense et bien plus encore. De An Action Hero d’Ayushmann Khurrana à Cirkus de Ranveer Singh ; un regard sur des films plus intéressants et à venir.

HIT : le deuxième cas

HIT: The Second Case est un thriller telugu qui mettra en vedette Adivi Sesh et Meenakshi Chaudhary dans les rôles principaux. Le film est réalisé par Sailesh Kolanu et le scénario du film parle d’un flic qui finit par découvrir de nouvelles preuves alors qu’il tente de résoudre une affaire de meurtre. Le film devrait sortir le 2 décembre.

Un héros d’action

Le film d’action An Action Hero d’Ayushmann Khurrana sortira le 2 décembre 2022. L’histoire du film parle d’être pris dans un accident à Haryana et Maanav commence à s’y cacher. Le film met également en vedette Jaideep Ahlawat, Mirabel Stuart, Hiten Patel et bien d’autres dans les rôles principaux.

Salam Venki

Le film Salaam Venky de Kajol et Vishal Jethwa sortira en salles le 9 décembre. Le film est réalisé par Revathi. Le film est une histoire vraie d’une mère et de son fils Venky qui souffre de la dystrophie musculaire de Duchenne.

Cirque

Réalisé par Rohit Shetty, le film met en vedette Ranveer Singh, Jacqueline Fernandes et Pooja Hegde dans les rôles principaux. Le film est prêt à répandre sa magie le 23 décembre. Le film serait basé sur le film Angoor 1982.

Avatar : la voie de l’eau

Le film hollywoodien Avatar: The Way of Water est réalisé avec un budget d’environ Rs. 1900 crores auraient. Le film sortira en salles le 16 décembre. L’histoire du film parle de Jake Sully et Ney’tiri faisant de leur mieux pour rester ensemble. Ils doivent quitter leur maison et explorer les régions de Pandora.