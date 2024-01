Circusplanet / Plano architecten | ArchQuotidien

© Johnny Umans

+ 17





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

668 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2020



Photographies



Architectes principaux :



Antonin De Kimpe & Ruben D’hont



© Johnny Umans

Description textuelle fournie par les architectes. Tout a commencé avec une invitation de l’artiste Elly Van Eeghem, à une époque où il n’était pas question de concours d’architecture pour l’église. Le projet a débuté par une exploration participative de Malem, une cité-jardin près de Gand. A l’époque Malem se transformait à cause des espaces vacants. Elly a recherché un apport architectural pour un projet artistique envisageant la ville du futur. Plano architecten s’est engagé dans un processus participatif d’un an, co-créant un espace public et acquérant une compréhension approfondie du quartier.

© Johnny Umans

À la fin du projet, l’église de Malem a été vendue à Circusplanet, déclenchant un concours de design. Plano architecten, forts de leurs connaissances contextuelles, ont remporté le concours avec une approche participative. L’Église a joué un rôle fondamental dans les moments importants de la vie des habitants. Ils souhaitaient respecter ce sujet sensible tout en essayant de comprendre les besoins du quartier. Outre le contexte formel, le contexte humain est également crucial dans ce projet.

© Johnny Umans

© Johnny Umans

Plan du rez-de-chaussée

Dans ce cas, Circusplanet, en tant qu’utilisateur final, a été mis au défi et encouragé par l’équipe de conception d’aller au-delà d’une simple église ouverte intégrant son école de cirque. Cet appel a été répondu avec plaisir. Ensemble, ils se sont plongés dans le monde du cirque à travers des recherches approfondies et des visites d’écoles de cirque existantes à Bristol et à Paris.

© Johnny Umans

Un bâtiment solide comme une église est automatiquement un bâtiment introverti. Ainsi, l’une des premières interventions a été d’ouvrir définitivement le lourd portail en chêne situé à l’avant. Cela a été possible en plaçant une porte vitrée deux mètres plus profondément dans l’entrée du bâtiment, attisant ainsi la curiosité et invitant les gens à entrer. Une autre intervention initiale consistait à ouvrir le foyer de l’école adjacente.

© Johnny Umans

Les églises ont intrinsèquement une certaine aura et l’esthétique de ces bâtiments est très appréciée. L’objectif était donc de préserver autant que possible l’église de Malem et de mettre en valeur ses aspects uniques. Le programme demandé a été réalisé avec de petites interventions réversibles.

Section

La grande salle ouverte, où ils peuvent pratiquer et se produire, est conçue pour être très fonctionnelle et flexible. Avec son sol en béton poli et sa structure en acier, la salle sert de toile neutre pour les représentations, animées par des éléments théâtraux. La structure du gréement s’intègre parfaitement aux lignes du plafond et permet de fixer les éléments techniques nécessaires aux performances. L’ajout de murs pour les vestiaires séparés et d’un mur de verre pour la séparation thermique et acoustique illustre les choix de conception méticuleux.

© Johnny Umans

L’espace de réception est à échelle humaine et le rend très agréable. Le concepteur a vu des possibilités dans une utilisation polyvalente de l’église de Malem, ce qui a permis au foyer de servir de cafétéria pour le quartier lorsqu’il n’y a pas de spectacles. Les bureaux sont situés dans le chœur agrandi, offrant un cadre sécurisé et une perspective différente sur l’église.

© Johnny Umans

© Johnny Umans

© Johnny Umans

Le succès du projet a conduit à l’intégration de l’église avec l’école voisine, également externalisée grâce à un concours d’architecture remporté par NERO Architects. Cette collaboration a insufflé une nouvelle vie au quartier, soulignant l’engagement des architectes envers le contexte social.