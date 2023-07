Circulation des diplomates britanniques en Russie restreinte par Moscou | Nouvelles du monde

La Russie a restreint les déplacements des diplomates britanniques à l’intérieur du pays en réponse aux « actions hostiles » de Londres, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Jeudi, le ministère a convoqué le chargé d’affaires britannique par intérim, Tom Dodd, où il a annoncé qu’une « procédure de notification » pour le déplacement des employés au-delà d’un rayon de 75 milles serait mise en place.

Dans un communiqué, il a déclaré que les détails, y compris le but d’un voyage, l’hébergement, les personnes accompagnantes et le mode de transport, devraient être soumis au moins cinq jours ouvrables avant qu’un voyage ne soit prévu.

Les restrictions découlent de ce que russe Le ministère des Affaires étrangères qualifié de « soutien inadmissible [of] les actions terroristes du régime de Kiev » et l’obstruction de la diplomatie russe en Grande-Bretagne, bien qu’elle n’ait donné aucun détail précis.

En réponse, le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) a contesté l’affirmation selon laquelle M. Dodd avait été convoqué au ministère russe.

« Il s’agissait d’une réunion planifiée, tenue à notre demande, dans le cadre d’une pratique diplomatique standard », a déclaré un porte-parole. Le FCDO a déclaré qu’il examinait les implications de la déclaration de la Russie sur les restrictions de voyage.

En tant que chargé d’affaires, M. Dodd est l’adjoint de l’ambassadeur britannique en Russie, Dame Deborah Bronnert. Les restrictions ne s’appliquent pas à l’ambassadeur.

Parmi les autres développements récents concernant la guerre en Ukraine, citons:

• Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il considérerait tous les navires voyageant vers l’Ukraine comme transportant potentiellement du fret militaire.

• Au moins deux morts après des frappes aériennes russes dans la ville portuaire ukrainienne d’Odessa.

• Des incidents nocturnes ont été signalés en Crimée occupée par la Russie pour le quatrième jour consécutif.

• Les forces biélorusses organisent des exercices militaires avec des combattants Wagner près de la frontière polonaise.

Suite à la fin de la Accord sur les céréales de la mer Noire – qui offrait une certaine protection aux navires exportant des marchandises depuis les ports ukrainiens bloqués – la Russie a déclaré qu’elle déclarait les parties sud-est et nord-ouest des eaux internationales de la mer Noire comme dangereuses pour la navigation.

Par conséquent, tout navire se dirigeant vers Ukraine est désormais considéré comme un transporteur potentiel de matériel militaire par le ministère des Affaires étrangères.

En représailles, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré jeudi que Kiev considérerait également tous les navires voyageant vers les ports russes et les ports ukrainiens actuellement occupés par la Russie comme des transporteurs potentiels de fret militaire.

Image:

Bâtiment administratif lourdement endommagé après l’attaque russe sur Odessa





Après la sortie de Moscou de l’accord sur les céréales, certaines des infrastructures d’exportation de céréales les plus critiques d’Ukraine ont été la cible de frappes aériennes russes pour la troisième nuit consécutive.

Au moins deux personnes, dont un agent de sécurité de 21 ans, ont été tuées dans la ville portuaire assiégée d’Odessa, qui a détruit des bâtiments administratifs et résidentiels à proximité du port, selon le gouverneur d’Odessa, Oleh Kiper.

Il a déclaré que les défenses aériennes ukrainiennes avaient détruit les 12 drones Shahed de fabrication iranienne et les deux missiles Kalibr qui ciblaient la zone.

L’attaque est survenue après que Moscou ait juré de « rétribution » pour une attaque qui a endommagé un pont crucial entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée à Moscou. Les responsables russes ont imputé cette frappe aux drones ukrainiens.

Des rapports d’incidents dans la populaire destination de vacances russe de Crimée ont été signalés au cours des quatre dernières nuits.

Suite à l’attaque du Pont de Kertch Lundi, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient déjoué une attaque ukrainienne de 28 drones mardi.

Image:

Section du pont de Kertch endommagée par une attaque ukrainienne présumée





Le lendemain, une explosion dans une base militaire du district de Kirovske en Crimée a provoqué un énorme incendie et entraîné des évacuations massives. Alors que jeudi, la Russie a affirmé qu’une adolescente avait été tuée lors d’une frappe de drone dans le nord-ouest de la Crimée.

L’Ukraine a affirmé vouloir reprendre la Crimée – après son annexion en 2014 – mais n’a pas explicitement revendiqué la responsabilité des attaques sur le territoire.

L’Occident a également largement hésité à apporter un quelconque soutien à la mission ukrainienne de reprise de la Crimée et a exhorté à empêcher l’utilisation d’armes occidentales sur le territoire russe.

Pendant ce temps, la Russie a de plus en plus étendu son influence et son contrôle sur la Biélorussie.

Les liens entre les deux pays se sont approfondis après que la Russie a aidé à freiner d’énormes manifestations antigouvernementales contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko en 2020.

Depuis, la Biélorussie est restée favorable à la guerre de la Russie contre l’Ukraine et maintenant, des combattants du groupe Wagner ont été vus en train de pratiquer des exercices militaires dans une base près de la frontière polonaise.

Image:

Véhicules et tentes à la base près de Tsel, à environ 65 miles au sud-est de la capitale Minsk.





Image:

Pic:Planet Labs PBC/AP





De nouvelles images satellite ont révélé qu’environ 300 véhicules sont arrivés en trois jours à la base de Tsel, près d’Osipovichi en Biélorussie.

Cela survient après que des tentes de troupes ont été montées pour la première fois à la base le 26 juin, deux jours après qu’un accord a été conclu pour mettre fin à la tentative de coup d’État de Wagner en Russie. Une partie de cet accord prévoyait le déplacement des troupes de Wagner en Biélorussie.