Circuits torrides de Max Kepler, conduit en 4 pour propulser les Twins devant les Royals

MINNEAPOLIS – Alors que Jorge Polanco et Caleb Thielbar retournent sur le terrain, les Twins promettent que la mission de réadaptation de chaque joueur sera approfondie pour s’assurer qu’ils sont complètement préparés. Les revers précédents des deux joueurs ont récemment incité le club à réévaluer son processus de réhabilitation.

Comme s’ils n’avaient pas déjà suffisamment de preuves, les 14 derniers matchs de Max Kepler en fournissent plus aux Twins. Jusqu’à récemment, Kepler était embourbé dans une longue crise après son retour dans les majors de la liste des blessés sans affectation de réadaptation dans les ligues mineures.

Mais depuis quelques semaines, Kepler revoit bien le ballon et chauffe au marbre. Il a maintenu sa séquence la plus chaude de la saison mardi après-midi, réalisant un gros coup de circuit tôt contre Zack Greinke et conduisant en quatre points alors que les Twins ont mis en déroute les Royals de Kansas City 9-3 au Target Field devant 25 033.

Depuis le 20 juin, Kepler bat .341/.400/.707 avec cinq circuits et 13 points produits en 45 apparitions au marbre pour les Twins, qui ont gagné pour la quatrième fois en cinq matchs.

« Cela a eu un impact les deux fois où j’ai quitté l’IL », a déclaré Kepler. « Mais plus encore la deuxième fois, je dirais, à l’endroit où je regarde en arrière et je me dis: » Ouais, un passage aurait probablement été utile. Mais encore une fois, je voulais être ici pour que mon équipe essaie d’aider et de contribuer. Maintenant, avec le recul, peut-être qu’un passage en IL pendant quelques jours aurait aidé parce que j’ai eu du mal.

Il ne lutte plus maintenant.

Au lieu de cela, Kepler voit les terrains ainsi qu’à tout moment cette saison et les frappe avec autorité. Mardi, cela signifiait aller chercher ses coéquipiers au moment où ils en avaient le plus besoin.

Ayant déjà fourni une avance de 1-0 lors de la première manche avec un simple RBI dans le champ opposé, Kepler a porté un coup plus dur lors de la troisième manche. Après une autre malchance de Byron Buxton, dont la doublure se dirigeait vers des bases supplémentaires a été accrochée par le joueur de troisième but Nicky López, et un groundout, Kepler a frappé un circuit de trois points pour centrer Greinke pour donner aux Twins une avance de 4-0.

« C’est ce que (Kepler) fait », a déclaré Buxton. «Tant qu’il reste positif et reste en lui-même, c’est le Kep que nous connaissons. Je sais qu’il va continuer à faire ce qu’il fait, et nous sommes là pour le garder positif. C’est ce qu’on s’attend à voir. »

Jusqu’à récemment, garder Kepler positif n’était pas trop facile. Bien qu’il connaisse bien la gestion des crises, Kepler a eu du mal à secouer son plus récent.

De retour dans l’alignement le 29 mai dans un mouvement qui a renvoyé Matt Wallner au Triple A, Kepler ne voyait pas bien le ballon et les retraits au bâton se sont accumulés. Un joueur qui n’a frappé que 18% du temps de sa carrière a reniflé 16 fois lors de ses 51 premières apparitions au marbre tout en n’affichant qu’un .381 OPS.

Non seulement il ne produisait pas, mais Kepler a vu une réduction du temps de jeu. Certaines de ses luttes se sont poursuivies sur le terrain, où Kepler a été une dynamo tout au long de sa carrière.

« Il est difficile de regarder (coéquipiers) dans les yeux », a déclaré Kepler.

Mais plutôt que de s’attarder, Kepler a choisi de couvrir tout bruit extérieur avec un travail acharné. Finalement, ça a payé.

« J’ai traversé, je pense, chaque lutte que vous pouvez traverser dans ce match, que ce soit des blessures au bâton, ne pas recevoir de coup sûr, faire des erreurs sur le terrain », a déclaré Kepler. «J’essaie de m’en déconnecter émotionnellement, peu importe le succès ou l’échec, car si vous allez trop haut ou trop bas, ce sera une montagne russe d’émotions. Ça va être plus de la lutte qu’autre chose. Il suffit de baisser la tête et d’aller travailler. Allez travailler et foutez les résultats et ce que les gens disent. Allez simplement au travail et cela vous remet sur la bonne voie à chaque fois.

Les Twins espèrent que la prochaine fois, Kepler ou l’un de ses coéquipiers ne mettra pas autant de temps à se remettre sur la bonne voie. Mais ils ont déjà discuté de leur rôle et de la manière dont ils prévoient de s’adapter.

La semaine dernière, l’entraîneur sportif des Twins Nick Paparesta a déclaré que le club avait évalué son processus à la suite de Polanco et Thielbar souffrant de récidives de leurs blessures précédentes après leur retour de l’IL. Huit jours après son retour dans l’alignement, Polanco a subi une autre blessure aux ischio-jambiers gauche qui l’a ramené sur l’IL. Thielbar est également revenu début juin après une absence de 30 matchs et n’a duré qu’une seule apparition avant de subir une autre tension oblique droite.

Interrogé sur la nature délicate de la cure de désintoxication actuelle de Polanco la semaine dernière, Paparesta a pris « l’entière responsabilité ». Alors qu’avant que Polanco ne revienne dans l’alignement sans jouer dans un match de ligue mineure, comme Kepler et Buxton, cette fois, il sera exposé à une affectation de réadaptation plus longue.

Un tel plan garantirait non seulement que Polanco est testé sur le front des blessures, mais il aurait également eu la chance de se débarrasser de la rouille. Kepler et Buxton, qui ont frappé 10 fois en 16 frappes sans coup sûr après être revenus d’une absence de 11 matchs avec des côtes meurtries, auraient bénéficié de plans similaires à ceux auxquels Polanco et Thielbar sont sûrs de faire face.

Mais pour l’instant, Kepler est de retour sur les rails et les Twins en profitent. Un signe révélateur que Kepler est en plein essor est l’endroit où il frappe la balle: son simple de première manche est allé au champ gauche et son circuit était au centre.

« Quand il est à son meilleur, il peut très bien utiliser tout le terrain », a déclaré le manager des Twins, Rocco Baldelli. « Quand il reste sur le ballon et qu’il a l’esprit tourné vers le marbre, c’est un gars grand, fort et athlétique. Il peut accéder à différents terrains de la zone. Il peut frapper des terrains un peu en hauteur dans la zone. Il peut rester sur les terrains qui sont en retrait dans la zone. Il est capable de beaucoup. »

Kepler démontre de quoi il est capable, avec une fiche de 8 en 17 avec deux circuits et sept points produits depuis la réunion réservée aux joueurs de la semaine dernière.

Le vétéran a déclaré qu’il aimait la façon dont l’équipe avait répondu à la session à huis clos après un balayage de la série à Atlanta. Le résultat, dit-il, est une communication améliorée et les joueurs ont un meilleur contact visuel.

« Se soutenir les uns les autres », a déclaré Kepler. « Communiquer a été important pour nous. Se déplacer comme une unité. C’est comme si nous avancions davantage en tant qu’unité et que nous nous nourrissions du succès de chacun. Je vois un gars se faire frapper, je vois un autre gars voler une base et ça m’énerve, ça me fait avancer. Je pense que dans le passé, cela aurait pu sembler un peu déconnecté ou que les gens cherchaient à accomplir davantage de réalisations individuelles. Maintenant, j’ai l’impression que nous nous soutenons vraiment et c’est un bon sentiment. … Il y a peut-être eu une mauvaise communication à travers certains des tronçons ici dans le passé. Mais quand tout le monde communique, quand tout le monde est honnête les uns avec les autres, se regarde en face et essaie d’apprendre les uns des autres, alors les gens se rassemblent et grandissent.

Le releveur Jorge López a souri en s’adressant aux médias mardi matin, se disant reconnaissant du soutien de son équipe après son retour d’une absence de 17 matchs pour des raisons de santé mentale. Non seulement López pense qu’il est dans un meilleur état d’esprit, mais il a également l’intention de continuer à parler à un thérapeute.

Plus tard mardi, López est revenu à l’action, permettant une course lors d’une apparition en neuvième manche dans la victoire éclatante de l’équipe. Alors qu’il a eu quelques moments fragiles avec deux coups sûrs accordés et un long ballon volant que Kepler a attrapé au mur, López a bien géré la situation. Il a terminé sa première apparition depuis juin avec un double jeu au large du receveur All-Star Salvador Perez.

« Je suis un peu sorti de la ligne », a déclaré López. « Je l’ai reconnu. Heureusement que j’ai reçu de l’aide, et comme je l’ai dit, j’apprécie vraiment ce que l’équipe a fait, ce que le personnel a fait. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour cela. Ils veulent juste que je sois là et que je sois bon. C’est tout ce que je veux faire, et c’est ce que j’essaie de leur rendre. Alors j’espère que nous restons en quelque sorte concentrés, exécutons tous les lancers, et je suis prêt à rouler.

Kepler a plaisanté sur le fait qu’il pourrait lui falloir encore 5 à 10 ans pour atteindre 1 000 coups sûrs, comme l’a fait mardi son coéquipier Carlos Correa. Correa a tiré une ligne vers le champ droit lors de la troisième manche et les fans de Target Field l’ont célébré avec une ovation debout pour avoir atteint la barre des quatre chiffres dans les coups sûrs en carrière. Le simple a prolongé la séquence de coups sûrs de Correa à six matchs, dont les cinq depuis qu’il a pris la première place.

𝟭,𝟬𝟬𝟬 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿 𝗵𝗶𝘁𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗮!!! pic.twitter.com/Taw4sV8Gev – Bally Sports Nord (@BallySportsNOR) 4 juillet 2023

« Quand je commence à réfléchir sur la route, le chemin ici et tout ce que j’ai dû faire pour arriver à ce point, cela signifie beaucoup », a déclaré Correa. « Mon père est ici en ce moment, et c’est avec lui que j’ai commencé à 5 ans. C’est un moment spécial pour l’obtenir pendant qu’il regardait.

Maeda livre à nouveau

Kenta Maeda en a retiré neuf et a terminé sept manches lors de son dernier départ avant la pause des étoiles. Après avoir cédé un circuit de deux points à Bobby Witt Jr. en quatrième manche, Maeda s’est réinstallé et a arrêté les Royals alors qu’il travaillait avec une bonne balle rapide et un puissant combo balle rapide / curseur à doigts fendus. Il a limité Kansas City à un point mérité et à trois coups sûrs en en marchant un.

Maeda a généré 15 swings et ratés sur 87 lancers. Il a une fiche de 2-1 avec une MPM de 1,59 et 21 retraits au bâton en 17 manches depuis son retour de l’IL.

« Obtenir cette première victoire après l’IL était énorme », a déclaré Maeda. « Et puis j’ai confiance en moi que je continuerai à me développer et à m’améliorer au fur et à mesure que nous avancerons dans la saison. Mentalement et physiquement, je pense que je suis dans une bonne position.

(Photo de Max Kepler : Jeffrey Becker / USA Today)