Après la victoire des Diamondbacks lors du troisième match de la série de championnats de la Ligue nationale, l’Arizona a une chance d’égaliser la série contre les Phillies de Philadelphie à Chase Field à Phoenix.

Les Phillies s’étaient frayé un chemin vers deux victoires pour commencer la série à Philadelphie, mais leur attaque prolifique a été contenue par le partant des D-backs Brandon Pfaadt, qui a été retiré de manière controversée en sixième manche. En fin de neuvième et sur le score de 1-1, le simple RBI de Ketel Marte a conduit au point gagnant.

Suivez les mises à jour en direct du NLCS Game 4 :

La mouche du sac de Trea Turner donne une assurance aux Phillies au septième

Johan Rojas a triplé avec un retrait en début de septième et Trea Turner a enchaîné avec un ballon sacrifice vers la gauche, apportant un point pour prolonger l’avance des Phillies à 5-2 contre le releveur des Diamondbacks Ryan Thompson.

SUIVEZ L’ARGENT: Salaires et masses de paie des joueurs de la MLB pour chaque équipe des ligues majeures

Phillies mène 4-2 après deux points sur un simple sur le terrain

Avec les buts chargés et personne retiré, le ballon au sol d’Alec Bohm a été aligné par le joueur de troisième but de l’Arizona Emannuel Rivera dont le lancer déséquilibré au marbre n’a pas été géré par le receveur Gabriel Moreno. Le ballon s’est échappé, permettant à un deuxième point de marquer – tandis que Bohm a été expulsé en essayant de passer au deuxième rang. Rivera a été accusé d’une erreur de lancer sur le jeu en début de sixième.

Avec des coureurs aux deuxième et troisième rangs et un retrait, Ryan Thompson a retiré JT Realmuto sur des prises et a obligé Nick Castellanos à se retirer pour limiter les dégâts.

Le RBI de Brandon Marsh égalise pour les Phillies

Brandon Marsh de Philadelphie a réalisé un doublé RBI avec deux retraits en début de cinquième manche pour égaliser le match 2-2 contre le gaucher de l’Arizona Andrew Saalfrank.

C’est le receveur JT Realmuto, qui avait frappé un simple plus tôt dans le cadre, qui est venu marquer le deuxième point des Phillies.

Les coupures historiques de coups de circuit de Kyle Schwarber mènent à 2-1

Le circuit solo de Kyle Schwarber contre Kyle Nelson en début de quatrième était le 19e circuit en carrière en séries éliminatoires, brisant l’égalité avec Reggie Jackson pour la plupart par un frappeur gaucher.

Nelson a été retiré après le premier circuit de Schwarber, avec Miguel Castro entrant pour obtenir les trois derniers retraits du quatrième.

Le RBI de Gabriel Moreno donne une avance de 2-0 aux D-backs grâce à trois

Le simple RBI de Gabriel Moreno contre le releveur des Phillies Jeff Hoffman a amené Ketel Marte à marquer en fin de troisième, prolongeant l’avance de l’Arizona à 2-0.

Hoffman a remplacé le partant Cristopher Sánchez, permettant au coureur hérité de marquer contre le premier frappeur qu’il a affronté.

Les Diamondbacks frappent en premier après un jeu défensif spectaculaire

Lourdes Gurriel Jr. a épaté les fans de Chase Field avec un excellent jeu défensif en début de deuxième manche. Le champ gauche des Diamondbacks a privé le receveur des Phillies JT Realmuto de buts supplémentaires en rattrapant le mur, près du panneau 374.

En fin de manche, l’Arizona a pris le premier rang lorsque Christian Walker a atteint une erreur de lancer du joueur de troisième but Alec Bohm avant que Tommy Pham ne retire et que Gurriel ne se retrouve sur un choix de défenseur, Walker passant au deuxième. Suite à une passe de Realmuto et à une marche vers Evan Longoria, Emmanuel Rivera a frappé un simple au centre du terrain pour plaquer Walker pour donner aux Diamondbacks une avance de 1-0 après deux manches.

La séquence de la star des Phillies Trea Turner s’est interrompue dès la première manche

Trea Turner avait connu une impressionnante séquence de buts volés, mais l’arrêt-court des Phillies a finalement été abattu après 40 buts volés consécutifs, remontant à la saison dernière.

Turner, deuxième au bâton en début de première manche, a frappé un simple à droite après un retrait au bâton de Kyle Schwarber. Mais avec la star Bryce Harper au marbre, Turner a décollé sur le premier mouvement du partant de l’Arizona Joe Mantiply et a été éliminé par l’arrêt-court des Diamondbacks Geraldo Perdomo qui l’a éliminé au deuxième. Harper a ensuite échoué contre le joueur de deuxième but Ketel Marte pour terminer le début du premier.

Turner a réussi 34 des 34 tentatives de but volé cette saison, y compris les séries éliminatoires.

Comment regarder Phillies contre Diamondbacks : chaîne de télévision NLCS, heure

Le quatrième match du NLCS vendredi devrait commencer à 20 h 07 HEdiffusé sur SCT.

Phillies, alignements des Diamondbacks, lanceurs partants probables pour le match 4 du NLCS

Phillies de Philadelphie

Christopher Sánchez fera ses débuts en séries éliminatoires de 2023 lorsqu’il débutera le quatrième match pour les Phillies jeudi. Le LHP a débuté 18 matchs pour Philadelphie cette saison, avec une fiche de 3-5 avec une MPM de 3,44 et 96 retraits au bâton. Sánchez a débuté pour la dernière fois le 24 septembre contre les Mets de New York, remportant la victoire après avoir accordé trois coups sûrs et deux points, tout en retirant 10 prises en sept manches.

Kyle Schwarber (à gauche) DH Trea Turner (R) SS Bryce Harper (G) 1B Alec Bohm (à droite) 3B Bryson Stott (G) 2B JT Realmuto (R)C Nick Castellanos (R) RF Brandon Marsh (L) LF Johan Rojas (à droite) CF

Diamondbacks de l’Arizona

Joe Mantiply va commencer ce qui sera probablement un match d’enclos pour les Diamondbacks. Le LHP a accordé trois points en moins d’une manche de relève lors de la victoire de Philadelphie dans le deuxième match, mais il a été impeccable dans les séries de wild card NLDS et NL, n’accordant aucun coup sûr en 2 ⅔ manches. Mantiply est apparu dans 35 matchs de saison régulière, en commençant seulement trois, et a obtenu une fiche de 2-2 avec une MPM de 4,63 et 28 retraits au bâton en 39 manches.

Ketel Marte (S) 2B Corbin Carroll (G) CF Gabriel Moreno (à droite) C Christian Walker (R) 1B Tommy Pham (R) RF Lourdes Gurriel Jr. (R) LF Evan Longoria (à droite) DH Emmanuel Rivera (R) 3B Geraldo Perdomo (S) SS

Le toit de Chase Field sera-t-il ouvert ou fermé pour le match 4 des Phillies-Diamondbacks NLCS ?

Pour le deuxième match consécutif, le toit du Chase Field de Phoenix sera fermé. Avec températures autour de 102 degrés pour le premier lancer, prévu peu après 17 heures, heure locale, le match 4 du NLCS se déroulera à nouveau dans un environnement clos.

Avec le toit fermé en 2023Chase Field à égalité pour le troisième moins de courses autorisées (sur les huit stades fermés de la MLB), selon Statcast, derrière le T-Mobile Park de Seattle et le Rogers Centre de Toronto. Et seul le T-Mobile Park était moins favorable aux circuits avec un toit fermé, le stade des Mariners produisant 68 circuits contre 78 pour le Chase Field.

« Je suis prêt à me faire huer », déclare le manager des Diamondbacks

PHOENIX – Quand le manager des Arizona Diamondbacks Torey Lovullo a éliminé le lanceur partant du match Brandon Pfaadt lors de la sixième manche du match 3, les 47 075 fans de Chase Field l’ont laissé faire.

La recrue de 25 ans des D-backs a lancé le plus grand match de sa carrière jeudi et n’a accordé que deux coups sûrs, en retirant neuf sur des prises, tout en lançant seulement 70 lancers en 5⅔ manches de blanchissage. Pfaadt a rejoint Don Newcombe des Brooklyn Dodgers de 1949 en tant que seules recrues à avoir retiré au moins neuf frappeurs sans but sur balles dans l’histoire des séries éliminatoires.

Pourtant, Lovullo s’est dirigé vers le monticule et a été bercé par des huées bruyantes, les fans montrant leur dégoût face à la décision.

« Je suis sûr que j’étais l’homme le plus impopulaire de la ville de Phoenix, du centre-ville et peut-être de tout l’État de l’Arizona, n’est-ce pas ? Je me huais en me dirigeant vers le monticule », a déclaré Lovullo. « Je n’avais pas besoin d’être dans les tribunes. …

«Je veux que tout le monde sache, celui qui essaie de réfléchir avec moi, que nous avons une stratégie. J’ai une stratégie pour tout ce qui est fait. Tout ce qui a été fait a été bien évoqué. Il ne s’agit pas seulement d’analyses. Je sais à quelle vitesse le baseball en séries éliminatoires peut changer.

« Alors oui, je suis prêt à me faire huer. Je suis prêt à être remis en question. C’est mon travail. »

La décision de le retirer était en grande partie scénarisée, Lovullo déclarant avant le match qu’il comptait sur Pfaadt pour affronter environ 18 frappeurs, ce qui était exactement le nombre vu par Pfaadt. Pourtant, Lovullo a rejeté l’idée qu’il s’agissait simplement d’une question d’analyse ou qu’une décision avait été prise sans en discuter avec l’entraîneur des lanceurs Brent Strom et son équipe.

« Je leur demande si le manager est un idiot après l’avoir retiré au bout de cinq et deux tiers [innings]. Je sais que c’est une décision très impopulaire, mais nous disposons d’excellentes informations. »

—Bob Nightengale