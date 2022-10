Circuit LPGA : L’Anglais Jodi Ewart Shadoff détient une avance de quatre coups à mi-parcours au championnat LPGA Mediheal | Nouvelles du golf

Jodi Ewart Shadoff (à droite) est félicitée par Narin An (à gauche) après son deuxième tour en Californie

Jodi Ewart Shadoff a renforcé ses espoirs d’enregistrer une première victoire tant attendue sur le circuit de la LPGA en augmentant son avance à quatre coups à mi-parcours du championnat LPGA Mediheal.

L’Anglaise a suivi un premier tour 64 avec un trois sous 69 vendredi au Saticoy Club en Californie, mélangeant six birdies avec trois birdies pour passer à 11 sous et détenir un avantage décisif sur la plus proche challenger Paula Reto.

Ewart Shadoff a fait le début de rêve de son deuxième tour avec trois birdies dans ses quatre premiers trous et a avancé plus loin quand il a profité du sixième par cinq, avant d’annuler un bogey au suivant en captant un tir au par. -trois neuvième pour atteindre le virage en 32.

L’Anglaise a répondu à un bogey au 13e par trois en faisant un birdie au par cinq suivant pour revenir à 12 sous, seulement pour bogey son avant-dernier trou dans des vents de plus en plus forts pour réduire son avantage de 36 trous.

“Je me sens vraiment bien”, a déclaré Ewart Shadoff, qui cherche à devenir un deuxième vainqueur anglais sur le circuit de la LPGA en autant de semaines après le succès de Charley Hull à The Ascendant LPGA.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revivez comment Charley Hull a remporté la victoire et son deuxième titre sur le circuit de la LPGA dans The Ascendant LPGA Revivez comment Charley Hull a remporté la victoire et son deuxième titre sur le circuit de la LPGA dans The Ascendant LPGA

“Je joue vraiment régulièrement et je me sens vraiment en contrôle de mon jeu. Rester dans ma routine et frapper de bons coups, rouler dans les putts, donc tout semble bien se passer jusqu’à présent.

Reto a affiché un deux sous 70 pour s’emparer de la deuxième place devant un groupe de sept joueurs sur six sous qui contient l’Irlandaise du Nord Stephanie Meadow, qui a réussi quatre birdies dans une séquence de sept trous autour du virage en route vers un deuxième tour 70 .

Meadow était plus proche de la tête jusqu’à ce que deux bogeys au cours de ses six derniers matchs la fassent tomber à égalité au troisième rang, avec Pauline Roussin, Eun-Hee Ji, Haeji Kang, Xiyu Lin, Ruixin Liu et Gaby Lopez tous également cinq en retard.

Georgia Hall est également dans le top 10 après qu’un 68 de moins de quatre l’a portée à cinq sous, tandis que l’Américaine Danielle Kang a perdu sept du rythme avec un 73 au deuxième tour et que l’Écossaise Gemma Dryburgh se dirige vers le week-end à égalité au 34e grâce à un trois -moins de 69 ans.

“C’est fantastique”, a déclaré Hall à propos d’Ewart Shadoff en tête et de la victoire de Hull la semaine dernière. « Nous ne sommes pas nombreux [English]peut-être quatre, cinq en tournée, donc quand on fait bien, c’est super à voir.

“Venant également d’un si petit pays. Jodi joue également très bien à mi-parcours, et voyez ce qui se passe.”

