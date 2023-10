Circuit LPGA : la Sud-Coréenne Hyo Joo Kim gagne avec la star de la Solheim Cup Leona Maguire à égalité au septième rang | Actualités golfiques

Hyo Joo Kim célèbre avec son trophée après avoir remporté l’Ascendant LPGA au profit de Volunteers of America

La Sud-Coréenne Hyo Joo Kim a remporté dimanche son sixième titre sur le circuit de la LPGA avec une victoire fil à fil à The Ascendant LPGA à Colony, Texas.

Kim a pris une avance de cinq coups dans le tour final et un 69 de deux sous la normale a suffi pour assurer le titre par quatre tirs sur Bianca Pagdanganan des Philippines et Atthaya Thitikul de Thaïlande à 13 sous.

Pagdanganan et Thitikul ont tous deux obtenu des cartes de 65 sous la normale pour partager la deuxième place, l’Australienne Sarah Kemp étant quatrième à huit sous la normale après un 69.

Les stars de l’American Solheim Cup Lexi Thompson (-7) – qui jouera sur le PGA Tour la semaine prochaine après avoir obtenu une exemption pour le Shriners Children’s Open de Las Vegas – et Cheyenne Knight (-6) ont terminé respectivement cinquième et sixième.

L’Irlandaise Leona Maguire (-5) s’est remise d’un samedi décevant pour obtenir un 68 dimanche et terminer à égalité au septième rang.

-13 Hyo Joo Kim

-9 Bianca Pagdanganan, Atthaya Thitikul

-8Sarah Kemp

-7Lexi Thompson

-6 Chevalier Cheyenne

-5 Leona Maguire, Katherine Muzi, So Yeon Ryu

Mais Kim, classée n°7 mondiale cette semaine, était dans une forme imparable et s’est imposée fil à fil pour gagner sur le circuit de la LPGA pour la première fois depuis avril 2022.

Elle s’est retrouvée à égalité pour la ronde après 11 trous, avec deux birdies et deux bogeys à démontrer et a réussi un birdie important au 14e par quatre et a ajouté à la marge avec un birdie final au 17e par cinq.

Hyo Joo Kim célèbre sa victoire au Texas dimanche après-midi

Thitikul a réussi un birdie sur cinq de ses sept derniers trous pour se hisser au classement. Il s’agissait de son 10e top 10 de la saison après avoir fait irruption sur la scène en 2022 avec deux victoires.

« Les golfeurs ont des hauts et des bas, et des hauts [being] vraiment de haut en bas [being] vraiment déprimé », a déclaré Thitikul. « Je suis très reconnaissant que cela se soit produit cette année.

« Je n’ai que 20 ans et ce n’est que ma deuxième année en tournée. Je peux apprendre beaucoup de cette année. Mentalement, je pense que j’apprends beaucoup de cette année. »

Pagdanganan a également été brûlante en fin de match, réussissant six de ses sept birdies sur les neuf derniers pour arriver à six sous 30.

« Le jeu court est à peu près tout dans ce sport, donc j’ai simplement consacré plus de temps au chipping, au putting et à tout ce qui se passe autour du green », a déclaré Pagdanganan.

« Je peux vraiment dire que ces deux dernières semaines, c’est en quelque sorte ce qui m’a sauvé la partie. Je ne dirais pas que ma frappe de balle était A+. C’était assez bien, mais j’ai quand même raté quelques greens. Mon jeu court a été ma grâce salvatrice. Je dirais depuis deux semaines. »

Et après?

Le prochain événement au programme du LPGA Tour est le Buick LPGA Shangai du Qizhong Garden Golf Club en Chine, du 12 au 15 octobre.

Les amateurs de golf pourront profiter du golf en direct sur Sky Sports le week-end prochain avec le Shriners Children’s Open sur le PGA Tour et l’Open de Espana sur le DP World Tour.

