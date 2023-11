Circuit du rire du cerveau : démêler les voies neuronales de l’humour

Résumé: Des recherches récentes en neuroimagerie ont délimité les processus cérébraux distincts impliqués dans la compréhension et l’appréciation de l’humour.

L’étude démontre l’implication du striatum dorsal (DS) dans la compréhension de l’humour et du striatum ventral (VS) dans l’appréciation de l’humour. En utilisant des analyses IRMf de 26 adultes lors de tâches de plaisanterie et de visionnage de sitcoms, les chercheurs ont découvert que si le DS et le VS contribuent tous deux à la compréhension de l’humour, seul le VS est impliqué dans l’appréciation de l’humour.

Cette étude révolutionnaire met en lumière les rôles nuancés des régions cérébrales sous-corticales dans le traitement de l’humour.

Faits marquants:

L’étude a identifié le striatum dorsal comme étant crucial pour la compréhension de l’humour, une fonction jusqu’alors sous-explorée dans les études sur l’humour. Il a été démontré que le striatum ventral est impliqué à la fois dans la compréhension et l’appréciation de l’humour, soulignant son rôle dans le plaisir de l’humour. Cette recherche a utilisé deux tâches différentes d’élicitation de l’humour au cours des analyses IRMf pour distinguer les régions du cerveau impliquées dans la compréhension des blagues et dans l’expérience de la gaieté.

L’humour est un aspect omniprésent de l’expérience humaine, souvent considéré comme un mélange harmonieux de cognition et d’émotion. Pourtant, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous « comprenons » une blague ou que nous l’apprécions ?

Une étude récente publiée dans Journal des neurosciences ont fourni des réponses fascinantes, révélant les rôles distincts de régions spécifiques du cerveau dans la compréhension et l’appréciation de l’humour.

L’équipe de recherche, composée de neuroscientifiques spécialisés dans le traitement cognitif et les réponses émotionnelles, s’est lancée dans l’exploration des corrélats neuronaux de l’humour. Utilisant l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), ils ont étudié la réponse du cerveau à des stimuli humoristiques chez 26 adultes en bonne santé, hommes et femmes.

Cette étude a utilisé deux tâches distinctes d’élicitation d’humour lors des analyses IRMf : une tâche de blague traditionnelle et un paradigme de sitcom audiovisuel plus naturaliste, mettant en vedette des épisodes de la populaire émission de télévision “Seinfeld”.

Les résultats de l’étude sont importants, notamment parce qu’ils éclairent le fonctionnement complexe du cerveau en réponse à l’humour. Les recherches antérieures se sont principalement concentrées sur les régions corticales du cerveau impliquées dans le traitement de l’humour, négligeant souvent les structures sous-corticales.

Cette recherche comble cette lacune en mettant en évidence les rôles du striatum dorsal (DS) et du striatum ventral (VS) dans le traitement de l’humeur.

Le striatum dorsal, connu pour son implication dans des fonctions cognitives telles que la mémoire de travail, le traitement des ambiguïtés et la flexibilité cognitive, est devenu un acteur clé de la compréhension de l’humour. Cet aspect de l’humour implique la compréhension intellectuelle d’une blague, notamment la reconnaissance de son intention humoristique et la résolution de toute ambiguïté.

Les résultats de l’étude indiquent que le DS est activement engagé dans ce processus, fournissant ainsi de nouvelles informations sur les fondements cognitifs de l’humour.

D’un autre côté, le striatum ventral, essentiel au traitement des récompenses et au plaisir, était impliqué à la fois dans la compréhension et l’appréciation de l’humour.

L’appréciation de l’humour se caractérise par la réponse émotionnelle à l’humour – le sentiment de gaieté, de joie et l’acte de rire lui-même.

L’étude a révélé que même si le VS est impliqué dans la compréhension de l’humour, son rôle est plus prononcé dans l’aspect plaisir, en résonance avec sa fonction connue dans le plaisir et la récompense.

Ces découvertes ne sont pas seulement des curiosités académiques. Ils offrent des applications potentielles dans la compréhension et le traitement des troubles de l’humeur dans lesquels l’appréciation ou la compréhension de l’humour peut être altérée, comme dans la dépression ou certains types de déficiences cognitives.

En dévoilant la mécanique neuronale de l’humour, l’étude ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques qui pourraient exploiter l’humour comme outil de rééducation émotionnelle et cognitive.

L’approche méthodologique de l’étude mérite d’être mentionnée. En utilisant deux tâches différentes d’élicitation d’humour, les chercheurs ont pu tester leurs hypothèses de manière robuste dans des contextes variés.

La tâche de plaisanterie traditionnelle permettait une évaluation contrôlée du traitement de l’humour, tandis que le visionnage de sitcom offrait un cadre plus naturaliste et écologiquement valable pour observer les réponses cérébrales à l’humour.

Cependant, l’étude n’est pas sans limites. La taille de l’échantillon, bien qu’adéquate pour les résultats initiaux, nécessite des études à plus grande échelle en vue d’une généralisation. De plus, la complexité de l’humour, qui transcende souvent les frontières culturelles et linguistiques, signifie que ces découvertes ne sont que le début d’une exploration plus approfondie des neurosciences de l’humour.

En conclusion, cette étude marque une avancée significative dans notre compréhension du traitement de l’humour dans le cerveau. Il souligne l’importance des régions cérébrales sous-corticales dans les aspects cognitifs et émotionnels de l’humour, délimitant les rôles du striatum dorsal et ventral dans la compréhension et l’appréciation de l’humour, respectivement.

Alors que nous continuons à percer les mystères du cerveau, des études comme celle-ci mettent en lumière la manière profonde dont nos circuits neuronaux façonnent nos expériences quotidiennes, même dans quelque chose d’aussi simple en apparence que de bien rire.

Abstrait

Établir les rôles du striatum dorsal et ventral dans la compréhension et l’appréciation de l’humour avec l’IRMf

La compréhension de l’humour (c’est-à-dire « comprendre » une blague) et l’appréciation de l’humour (c’est-à-dire apprécier une blague) sont des processus distincts et complexes sur le plan cognitif.

Les investigations par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ont identifié plusieurs régions corticales clés, mais ont négligé les structures sous-corticales qui ont une importance théorique dans le traitement de l’humeur.

Le striatum dorsal (DS) contribue à la mémoire de travail, au traitement des ambiguïtés et à la flexibilité cognitive – fonctions cognitives nécessaires pour reconnaître avec précision les stimuli humoristiques. Le striatum ventral (VS) est essentiel au traitement et au plaisir des récompenses.

Nous avons émis l’hypothèse que le DS et le VS jouent respectivement un rôle important dans la compréhension et l’appréciation de l’humour. Nous avons étudié l’engagement de ces régions dans ces processus distincts à l’aide de l’IRMf.

Vingt-six jeunes adultes humains, hommes et femmes, en bonne santé, ont réalisé deux tâches d’élicitation de l’humour au cours d’une IRMf à 3 Tesla : une tâche de blague traditionnelle basée sur le comportement et un paradigme de sitcom audiovisuel naturaliste (c’est-à-dire, Seinfeld-tâche de visualisation).

Dans les deux méthodes d’élicitation de l’humour, les analyses du cerveau entier ont révélé une activation corticale dans le gyrus frontal inférieur, le gyrus frontal moyen et le gyrus temporal moyen pour la compréhension de l’humour, ainsi que dans le cortex temporal pour l’appréciation de l’humour.

De plus, grâce aux analyses de région d’intérêt (ROI), nous avons spécifiquement examiné si l’activation DS et VS était en corrélation avec ces processus.

Dans les deux tâches, nous avons démontré que la compréhension de l’humour implique à la fois le DS et le VS, alors que l’appréciation de l’humour n’engage que le VS.

Ces résultats établissent le rôle du DS dans la compréhension de l’humour, qui a été négligé auparavant, et soulignent le rôle du VS dans le traitement de l’humour de manière plus générale.