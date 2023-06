Circuit de la LPGA : L’Irlandaise Leona Maguire remporte une victoire en deux coups au Meijer LPGA Classic | Nouvelles du golf

Leona Maguire a remporté une victoire par deux coups dans le Michigan

Leona Maguire a mis fin à une série de quasi-accidents au Meijer LPGA Classic en réalisant une finition spectaculaire pour enregistrer une victoire en deux coups et un deuxième titre sur le circuit de la LPGA.

Maguire, qui a terminé deuxième du concours 2021 avant de perdre en barrage contre Jennifer Kucpho l’année dernière, a réussi un aigle et six birdies lors d’un remarquable 64 sans bogey au Blythefield Country Club pour remporter une victoire en deux temps.

Le joueur de 28 ans a ouvert avec quatre normales consécutives avant de faire un birdie dans les deux normales trois sur les neuf premiers, les cinquième et septième, puis a entamé une incroyable séquence de clôture en décrochant un tir au par trois 13e.

Maguire a réussi un birdie à chacun de ses trois derniers trous

Yang a égalé l’aigle de l’Irlandaise au 14e par cinq, mais a ensuite doublé le 16e, où Maguire a tiré le premier de trois birdies consécutifs pour terminer la semaine sur 21 sous et assurer une deuxième victoire sur le circuit de la LPGA en autant de saisons.

« J’avais l’impression d’avoir joué du très bon golf l’an dernier », a déclaré Maguire. « J’ai raté un play-off ici, deuxième au CME. Vous devez jouer un très bon golf pour gagner ici. C’est difficile. C’est une sensation vraiment agréable d’obtenir celui-ci, surtout avant les majeures que nous avons à venir. »

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Jutanugarn a fait 66 coups consécutifs au cours du week-end pour terminer à 19 sous, tandis que Lin était en deuxième position jusqu’à ce qu’elle signe pour un 68 de moins de quatre et recule de trois derrière après un bogey dans l’avant-dernier trou.

Hyo Joo Kim a remporté la cinquième place devant la Thaïlandaise Jasmine Suwannapura et l’Américaine Kupcho, qui ont brièvement mené après un trou d’un coup au cinquième par trois, tandis que l’Espagnole Carlota Ciganda a réussi un birdie sur ses deux derniers trous pour terminer la semaine dans le top 10. .

Championnat PGA féminin en direct Vivre de

« J’ai en quelque sorte commencé aujourd’hui en pensant que si je tirais sept sous, cela me laisserait à 19 ans, me donnerait une assez bonne chance pour éventuellement un barrage », a déclaré Kupcho. « Donc, peu importe comment j’y suis arrivé. C’est vraiment tout ce sur quoi je me concentrais. »

Le Meijer LPGA Classic était le dernier tournoi avant le prochain tournoi majeur du programme de golf féminin, le championnat KPMG Women’s PGA débutant à partir de jeudi à Baltusrol et en direct sur Sky Sports Golf.

La couverture en direct commence le jeudi et le vendredi à partir de 17h sur Sky Sports Golf, avec une deuxième session puis en direct à partir de 22h chaque jour sur Sky Sports Mix, avec sept heures de couverture en direct pour chacun des deux derniers tours.