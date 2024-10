Circé, l’enchanteresse de la mythologie grecque, représentée dans les peintures

Chez Homère Odysséel’épisode de la sorcière Circé est l’un des plus délicieusement intrigants de l’épopée. Elle est souvent considérée comme la toute première sorcière de la mythologie grecque et communément connue pour le « châtiment » qu’elle a infligé aux marins qui tombaient bêtement sur son île, les transformant en cochons.

Le personnage de Circé a eu une influence considérable sur l’art au fil des siècles, car elle est considérée comme la femme la plus dynamique et la plus puissante du monde. Odyssée (même si, finalement, elle se soumet à Ulysse). Plus récemment, en 2018, elle a fait l’objet du roman de Madeline Miller Circéun récit féministe de Odyssée qui se concentre entièrement sur l’histoire passionnante de Circé et ses luttes.

Circé, cependant, a également été largement représentée dans l’art. Au fil du temps, les artistes ont tenté de capturer son charme exotique et impitoyable et sa nature sorcière sur toile. Ce qui est intéressant est que chaque artiste visualise Circé différemment dans ses peintures, mais sa nature reste sensiblement la même dans toutes les représentations. Vous trouverez ci-dessous les peintures les plus fascinantes représentant l’enchanteresse Circé.

Les peintures les plus fascinantes représentant Circé l’Enchanteresse de la mythologie grecque antique

Peintures de John William Waterhouse : Circé offrant la coupe à Ulysse, Circé Invidiosa, La sorcière

Waterhouse, l’un des préraphaélites, aimait tellement peindre Circé qu’il réalisa trois tableaux d’elle. Dans chacun d’eux, il semble y avoir un thème commun : Circé en tant que femme fatale.

Dans Circé offrant la coupe à UlysseCircé est dépeinte avant tout comme une belle femme, mais avec une beauté qui a un côté malin. Le spectateur ne doit pas se laisser tromper par son apparence calme, ni par sa gentillesse d’hôtesse en tendant une coupe de vin à Ulysse. Les cochons à ses pieds suggèrent la méchanceté de sa nature, et la confiance de sa posture suggère une femme forte et indépendante : une sorcière.

Circé Invidiosasignifiant « Circé jalouse », révèle cette nature un peu plus clairement. Ici, Waterhouse ne s’est pas inspiré d’Homère mais de celui d’Ovide. Métamorphoses. Il représente la scène où Circé, jalouse que Glaucus ait choisi la nymphe Scylla sur elle, verse une teinture magique dans l’eau où Scylla se baigne pour la transformer en un monstre à six têtes. Le regard de Circé est ici fixe et dur, et elle ne bronche pas.

Dans le troisième tableau de Waterhouse, La sorcièreCircé est représentée dans un moment domestique plus ordinaire. Elle est assise dans sa maison à Aeaea, probablement sur la table où elle prépare ses potions, et réfléchit. Quoi exactement, le spectateur ne le sait pas, mais elle semble plongée dans ses pensées, à tel point qu’elle ne fait pas attention à la coupe tombée et au vin renversé devant elle. Waterhouse représente ici le côté humain et mortel de Circé.

Ulysse et Circépar Angelica Kauffmann

La peinture de Kauffman, comme l’auteur Madeline Miller suggèremontre Circé comme « conseillère ». Il la représente d’une manière légèrement séduisante, offrant probablement des conseils à Ulysse sur la voie à suivre. Et en effet, elle s’est avérée être d’une aide majeure pour lui, plus que tout autre personnage qu’il a rencontré : en plus de lui dire de se rendre aux Enfers pour demander conseil au prophète Tirésias, elle lui a également conseillé sur la façon de naviguer en toute sécurité devant les monstres Scylla. et Charybde.

Circé ici est conseillère et peut-être en partie amante, en partie amie, mais s’accroche toujours à son identité de sorcière, aperçue à travers la baguette qu’elle tient toujours dans sa main gauche.

Circépar Wright Barker

Circé ici est peinte par Barker comme imposante et grandiose, chaque centimètre carré de la superbe déesse qu’elle est censée être. Elle apparaît en hôtesse, accueillant les spectateurs (sommes-nous à la place des marins ?) chez elle, debout dans un décor d’animaux sauvages qui semblent apprivoisés en sa présence. Cependant, Barker lui donne aussi la qualité d’une artiste, aperçue dans la lyre qu’elle tient à la main gauche. Bien que conservant encore des éléments grecs anciens dans la robe et l’architecture de Circé, cette peinture est plus exotique et orientale.

Circé versant du poison dans un vase et attendant l’arrivée d’Ulyssepar Edward Burne-Jones

Dans la peinture de Burne-Jones, la beauté et le danger cohabitent étrangement. Circé est représentée devant une table dressée pour un festin, pour Ulysse et ses camarades ; seule, elle ne joue pas le rôle d’une charmante hôtesse. Au lieu de cela, elle est représentée penchée (presque comme une sorcière, malgré sa beauté saisissante) sur un vase orné, avec un bras tendu et versant dedans quelque chose, qui, d’après le titre, est du poison.

Ici, les tournesols encadrant Circé ainsi que la mer au fond adoucissent l’image, mais la menace de la sorcière Circé est principalement véhiculée par les animaux sauvages à ses pieds et l’expression intense de son visage. Une chose peut être sûre : dans la mythologie, Circé est une femme aux multiples facettes, et les artistes ont fait un excellent travail pour donner vie à tous ses « aspects ».