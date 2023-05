Cinquième joueur des Detroit Lions sous enquête pour jeu d’argent

Il y a encore un autre joueur des Detroit Lions qui fait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint la politique de jeu de la NFL, selon The Athletic.

En avril, les Lions de Detroit avaient quatre joueurs suspendus par la NFL pour avoir enfreint la politique de jeu. Les receveurs larges Jameson Williams et Stanley Berryhill ont été suspendus six matchs pour avoir parié sur des matchs non-NFL dans les installations des Lions. Pendant ce temps, la sécurité CJ Moore et le receveur large Quintez Cephus ont été suspendus indéfiniment pour avoir parié sur les matchs de la NFL, les forçant à manquer la saison 2023 au minimum. Detroit a renoncé à Berryhill, Moore et Cephus par la suite, Williams étant le seul joueur suspendu restant de l’équipe.

Les Lions doivent-ils se préparer à une autre punition à l’un de leurs joueurs ?

Selon Kalyn Kahler de The Athletic, la NFL enquête sur un autre joueur des Lions pour violation potentielle de la politique sur les jeux d’argent. L’Athletic n’a pas nommé le joueur puisque l’enquête est en cours, mais ce qui a été révélé, c’est qu’il « n’était pas un membre éminent de l’équipe 2022 ». Le joueur en question n’a pas encore reçu d’entretien avec l’enquêteur de la NFL, selon Kahler.

Outre les Lions, il y avait un autre joueur qui a été suspendu dans la première vague de sanctions pour jeu dans l’ailier défensif des commandants de Washington, Shaka Toney, qui a reçu une interdiction indéfinie de parier sur les matchs de la NFL. Tout comme Cephus et Moore, Toney peut demander sa réintégration après au moins une saison.

Williams s’est entretenu avec des journalistes après que les Lions ont organisé des activités d’équipe la semaine dernière et a commenté sa suspension. Il a dit qu’il « n’était pas au courant » de la politique jusqu’à ce qu’il soit informé de sa suspension. Williams a déclaré qu’il ne ferait pas appel de la sanction de la ligue, ce qui le rend éligible pour revenir lors de la semaine 7.

« Cela m’a frappé à l’improviste, et cela a frappé quelques autres joueurs de la ligue et de mon équipe à l’improviste », a déclaré Williams, h/t la Detroit Free Press. « Je n’étais pas au courant de cette situation, mais comme c’est arrivé, comme je l’ai dit, je l’ai pris sur le menton, j’étais prêt à aller de l’avant au fur et à mesure que les choses avançaient et j’en ai eu les conséquences, donc c’était tout mon plan pour aller de l’avant des choses et simplement regarder les jours meilleurs.

Cette dernière enquête sur un joueur des Lions intervient alors que la ligue « deuxième vague de violations potentielles de sa politique de jeu » selon ESPN.

Encore une fois, on ne sait pas actuellement s’il y aura une punition définitive pour le joueur Lions en question. Mais, c’est quelque chose à surveiller cette intersaison.