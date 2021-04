MINNEAPOLIS – L’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a déclaré jeudi à la cour qu’il ne témoignerait pas lors de son procès pour meurtre.

« J’invoquerai mon privilège du cinquième amendement aujourd’hui », a déclaré Chauvin.

Chauvin, qui a activement pris des notes et participé aux barres latérales avec ses avocats tout au long du procès, a souri à un moment donné lorsque l’avocat principal de la défense Eric Nelson a mentionné qu’ils avaient «fait des allers-retours» sur la question du témoignage à plusieurs reprises.

Il a offert des réponses courtes et directes à chaque question de Nelson et du juge Peter Cahill. Chauvin est rasé de près – il a l’air différent de celui de la vidéo virale du 25 mai 2020.

La défense a mis fin à ses arguments jeudi après avoir appelé sept témoins pendant deux jours. Un médecin ayant 40 ans d’expérience en physiologie de la respiration est revenu à la barre des témoins jeudi pour réfuter le témoignage d’un expert médical pour la défense.

Cahill a déclaré aux jurés qu’ils reviendraient lundi pour entendre les plaidoiries, puis seraient séquestrés pour les délibérations. Aucune procédure judiciaire n’est prévue pour vendredi.

«Si j’étais vous, je prévoirais de longues (délibérations) et j’espère être bref», a déclaré Cahill.

Les jurés ont entendu cinq heures de témoignage mercredi d’un expert médical de la défense qui a déclaré que la manière de la mort de George Floyd était « indéterminée », contrairement à divers témoins à charge qui ont qualifié la mort d’homicide.

Où se déroule le procès: La défense soutient que la maladie cardiaque hypertensive de Floyd et l’ingestion de méthamphétamine et de fentanyl, ainsi que la lutte avec la police, l’ont amené à souffrir de fatigue cardiaque et finalement à mourir. Mardi, la défense a appelé un ancien policier et un ambulancier à la retraite du comté de Hennepin qui ont tous deux témoigné de l’arrestation de Floyd liée à la drogue en 2019 à Minneapolis.

Les procureurs, quant à eux, affirment que Floyd est mort à cause du genou de Chauvin au cou pendant plus de neuf minutes. Au cours de 11 jours, les procureurs ont appelé 38 témoins à la barre et ont diffusé des dizaines de vidéos de spectateurs, de surveillance et de caméras corporelles de la police.

Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

Dernières mises à jour:

Le tribunal doit reprendre lundi à 9 heures HAC pour les plaidoiries finales.

Le Dr David Fowler, un expert médical de la défense, a déclaré mercredi que la manière de la mort de George Floyd était « indéterminée », contrairement à divers témoins à charge qui l’ont qualifiée d’homicide. Fowler a dit qu’il croyait que Floyd, en raison de ses problèmes cardiaques sous-jacents, avait une «arythmie cardiaque soudaine» tout en étant retenu et maîtrisé par la police.

Morries Hall, un homme qui était dans un SUV avec George Floyd avant la lutte avec la police, ne témoignera pas au procès de Chauvin, a déclaré le juge Peter Cahill mercredi.

Auparavant, Cahill a rejeté une requête d’acquittement de Chauvin qui a été présentée dans des plaidoiries par l’avocat principal de la défense Eric Nelson. De telles requêtes d’acquittement par la défense sont normalement déposées à la fin du procès de l’État, sont en grande partie des actions juridiques pro forma dans les procès pénaux et sont rarement, voire jamais, accordées par les tribunaux.

Mercredi également, Kim Potter, l’ancien policier du Minnesota qui a abattu Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, lors d’un contrôle routier, a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. La fusillade a enflammé les tensions raciales au Brooklyn Center, à quelques kilomètres de l’endroit où Floyd est décédé en mai dernier.

La défense a convoqué ses six premiers témoins à la barre mardi après que l’accusation eut mis fin à ses arguments. Le dernier témoin de la journée, l’expert de la défense en matière d’utilisation de la force Barry Brodd, a déclaré aux jurés que Chauvin était «justifié» dans son usage de la force – le premier témoin à suggérer que la retenue sur Floyd était acceptable.

Le Dr Martin Tobin réfute le témoignage d’un expert de la défense: « C’est tout simplement faux »

Le Dr Martin Tobin, le témoin de réfutation de l’État, est revenu à la barre jeudi pour donner un témoignage coupant la crédibilité du principal expert médical de la défense qui a témoigné la veille. Le Dr David Fowler était le dernier témoin appelé par la défense.

Tobin a témoigné sur les niveaux de carboxyhémoglobine de George Floyd, c’est-à-dire les niveaux d’hémoglobine absorbés par l’empoisonnement au monoxyde de carbone.

À propos du témoignage de Fowler selon lequel les niveaux de monoxyde de carbone pourraient être supérieurs à 10%, Tobin a déclaré: «C’est tout simplement faux.»

«La quantité maximale de monoxyde de carbone serait de 2%», a déclaré Tobin, ajoutant que ce serait «dans la fourchette normale».

Tobin a déclaré que les mesures du sang de gaz artériel de Floyd étaient saturées avec 98% d’oxygène lorsqu’elles étaient mesurées dans le comté de Hennepin. Cela laisse 2% pour le monoxyde de carbone.

Répondant à l’affirmation de Fowler selon laquelle il n’a trouvé aucune étude sur l’hypopharynx, Tobin a déclaré: « Il y a au moins une douzaine, peut-être 20 études qui montrent la relation entre si vous réduisez la taille des poumons, vous devez obtenir une diminution de la taille de l’hypopharynx, toutes les études le montrent. «

Il n’y a aucune étude sur la pression sur le cou rétrécissant l’hypopharynx, a déclaré Tobin, car il n’y a pas de surprise à ce sujet.

«Le bon sens que vous savez que cela va arriver», a déclaré Tobin. «Dès que vous mettez la pression ici, vous pouvez sentir que vos voies respiratoires supérieures se rétrécissent.»

Le cousin de George Floyd dit que sa famille ne pensait pas que Chauvin témoignerait

Arthur Reed, le cousin de George Floyd, est au siège de la famille Floyd dans la salle d’audience jeudi

Interrogé sur la décision de Chauvin de ne pas témoigner, Reed a déclaré qu’il pensait que l’accusation «l’aurait coupé seconde par seconde» lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était agenouillé sur Floyd pendant si longtemps.

« Nous ne pensions pas du tout qu’ils allaient l’enfiler », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Nous sommes juste prêts à en finir, à nous assurer qu’il obtienne la justice qu’il mérite. Nous pensons que l’État a présenté un excellent dossier. »

Les avocats de la défense menacent d’appeler à l’annulation du procès lors du débat sur les preuves nouvellement découvertes

Le procureur de la République Jerry Blackwell a déclaré jeudi que l’État avait des preuves de gaz du sang du comté de Hennepin, récemment découvertes par le Dr Andrew Baker, susceptibles de réfuter le témoignage du Dr David Richard Fowler concernant un potentiel empoisonnement au monoxyde de carbone.

Fowler a déclaré que l’exposition aux gaz d’échappement des véhicules qui aurait pu conduire à un empoisonnement au monoxyde de carbone était une condition contributive importante à la mort de Floyd, un point qui n’a été soulevé par aucun autre expert.

Blackwell a déclaré que l’État avait initialement assigné tous les dossiers à comparaître, mais que les lectures de monoxyde de carbone n’étaient pas incluses parce que Baker et les médecins des urgences ne voyaient pas comment cela aurait un impact sur l’affaire. Il a dit que Baker avait tendu la main après avoir entendu le témoignage de Fowler et pensait que les résultats des tests de Floyd pourraient exister.

Nelson a déclaré qu’il demanderait l’annulation du procès si les résultats des tests sur le monoxyde de carbone étaient fournis au jury. Parce que, a-t-il dit, l’accusation a été largement avertie que cela faisait partie du témoignage de Fowler.

« Ce n’est pas une réfutation appropriée. Il a déjà été témoigné », a fait valoir Nelson.

Le juge Peter Cahill a déclaré qu’il ne permettra pas au Dr Martin Tobin, un médecin qui étudie la respiration et qui a témoigné pour l’État la semaine dernière, de témoigner des résultats du laboratoire. Cahill a déclaré que le rapport de Fowler avait donné un préavis suffisant à l’État que le niveau de monoxyde de carbone dans le sang de Floyd « aurait pu être la cause de la mort ».

« S’il (Tobin) fait même allusion à des résultats de tests dont le jury n’a pas entendu parler, ce sera un procès nul, pur et simple », a déclaré Cahill.

Au sujet de l’hypoxie, Fowler a témoigné que Floyd avait eu une crise anoxique en raison d’un événement cardiaque, et c’était la première fois que l’État en avait entendu parler. L’accusation veut que Tobin réfute ce témoignage.

Cahill a jugé que Tobin pouvait témoigner de la taille ou du poids du cœur de Floyd. Les preuves de crise hypoxique ne seront pas autorisées, a déclaré Cahill, mais les facteurs environnementaux du monoxyde de carbone seront autorisés.

Médecin légiste de la défense: Floyd avait une « arythmie cardiaque soudaine »

Le Dr David Richard Fowler, médecin légiste à la retraite et ancien chef du bureau du médecin légiste dans le Maryland pendant 17 ans, a déclaré aux jurés mercredi que la mort de George Floyd était due à ses problèmes de santé existants plutôt qu’à l’asphyxie ou au manque d’oxygène.

Fowler a déclaré que la plaque accumulée dans les artères de Floyd et sa maladie cardiaque hypertensive étaient la cause directe du décès, à son avis, notant que Floyd avait une « arythmie cardiaque soudaine » en raison de ces problèmes cardiaques tout en étant retenu et maîtrisé par la police.

Fowler a noté que ces conditions contributives significatives incluraient: l’ingestion de fentanyl et de méthamphétamine de Floyd, ce que d’autres experts ont appelé une croissance cellulaire anormale «accidentelle» dans sa région pelvienne et l’exposition aux gaz d’échappement des véhicules qui pourraient avoir conduit à une intoxication au monoxyde de carbone. Cette dernière condition contributive n’a été soulevée par aucun expert auparavant.

L’effort physique augmente les besoins en oxygène du corps, tandis que la méthamphétamine augmente la fréquence cardiaque et provoque le rétrécissement des artères au point de ralentir le flux sanguin, a déclaré Fowler. La méthamphétamine augmente également le risque d’arythmie, a-t-il déclaré.

Fowler a concédé lors du contre-interrogatoire par l’avocat de l’État Jerry Blackwell que si Floyd a été officiellement déclaré mort à l’hôpital, il était mort «bien, bien avant cela». Il a convenu que Floyd aurait dû recevoir des soins médicaux immédiats lorsqu’il a subi un arrêt cardiaque.

Fowler a déclaré qu’il était «critique» au sujet des agents qui ne fournissent pas l’assistance médicale.

«Des soins médicaux immédiats pour une personne qui a subi un arrêt cardiaque pourraient bien inverser ce processus», a déclaré Fowler.

Fowler fait actuellement face à une poursuite fédérale. Alors qu’il était médecin légiste en chef dans le Maryland, Fowler a statué sur la mort d’Anton Black, un jeune noir de 19 ans en crise de santé mentale qui a été tué par la police en 2018, un accident, selon The Baltimore Sun. Personne n’a été inculpé et la famille de Black a intenté une action en justice en décembre.