Cinquante enfants par semaine à l’hôpital avec Covid alors que les experts avertissent que restreindre les jabs est un «pari»

CINQUANTE enfants et adolescents sont admis à l’hôpital avec Covid par jour alors que les scientifiques disent que restreindre les vaccins est un « pari ».

Hier, un groupe d’experts a conseillé aux ministres de ne donner des injections de Covid qu’aux enfants vulnérables et à ceux qui auront 18 ans dans trois mois.

Les experts ont été confondus avec le conseil du JCVI de ne pas vacciner les adolescents car « il existe désormais de nombreuses données du monde réel – des millions d’enfants – aux États-Unis, en Israël et ailleurs qui ont reçu ces vaccins ». Sur la photo : Yonatan Rosh, 12 ans, reçoit son jab à Tel Aviv, Israël Crédit : EPA

Il suggère que le Comité conjoint sur la vaccination et la vaccination (JCVI) ne pense pas que les vaccins présentent plus d’avantages que de risques pour les moins de 18 ans, malgré le feu vert des organismes de réglementation des médicaments pour les plus de 12 ans.

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du JCVI, a déclaré que parce que les enfants ont tendance à contracter un Covid léger, « les avantages pour la santé de les vacciner sont faibles ».

Alors que certains étaient d’accord avec la décision, il y avait une déception retentissante parmi les scientifiques qui ont relevé un certain nombre de défauts dans les conseils.

Le Dr Brian Ferguson, Division d’immunologie, Université de Cambridge, a déclaré que bien que le rapport du JCVI soit « équilibré », il s’agissait « d’un pari de retarder la vaccination des adolescents au Royaume-Uni, et qui pourrait ne pas bien rapporter ».

Il a déclaré que l’analyse du JCVI était « dédaigneuse des menaces pour les enfants de maladie grave, de décès » et de long Covid, pointant vers les données d’admission à l’hôpital du NHS England.

Il montre qu’au cours de la semaine précédant le 30 juin – les statistiques les plus à jour – 57 enfants âgés de 0 à 18 ans ont été admis dans les hôpitaux anglais avec Covid.

Le chiffre est passé de 24 dans la semaine au 2 juin, et il est probablement plus élevé maintenant puisque la troisième vague n’a fait que grossir.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le Dr Stephen Griffin, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université de Leeds, a déclaré : « Quelque 8 à 10 % des admissions à l’hôpital sur le tableau de bord JCVI concernent les moins de 18 ans.

« Un petit pourcentage d’un très grand nombre est toujours un grand nombre. »

Le Dr Ferguson a ajouté : « Il est probable qu’un petit nombre de ces enfants mourront, comme lors des vagues précédentes. »

Moins de 30 enfants sont morts du virus au Royaume-Uni en mars 2021.

Presque tous les enfants et les jeunes sont à très faible risque de Covid et les symptômes sont généralement légers.

Long Covid

Mais certains auront longtemps Covid, les symptômes persistants qui affligent les survivants du virus pendant des mois.

Le Dr Penny Ward, professeur invité en médecine pharmaceutique au King’s College de Londres, a déclaré: «Le JCVI a mis l’accent sur l’hospitalisation et le décès en tant qu’avantages négligeant le potentiel, apparemment moins grave mais potentiellement invalidant, de syndrome post-covid.

« Comme la maladie est maintenant plus répandue chez les jeunes, [it] pourrait bientôt affecter presque autant d’enfants touchés par Covid que d’adultes. »

Le Dr Jeremy Rossman, maître de conférences en virologie à l’Université du Kent, a déclaré : « La recommandation du JCVI ignore la prévalence des effets à long terme de la maladie de Covid-19 chez les enfants.

« Selon les données de l’ONS, plus de huit pour cent des enfants âgés de 12 à 16 ans qui ont été infectés par le Covid-19 présentent des symptômes persistants pendant au moins 12 semaines.

« Cette prévalence augmente avec l’âge, mettant les 17-18 ans encore plus à risque. Long Covid est une maladie débilitante qui pourrait avoir des impacts à long terme sur la santé et le bien-être des enfants. »

Quels enfants recevront un vaccin contre le Covid ? les enfants et les jeunes âgés de 12 ans et plus présentant des problèmes de santé sous-jacents spécifiques qui les exposent à un risque de Covid-19 grave

les enfants et les jeunes de 12 ans et plus qui sont des contacts familiaux de personnes (adultes ou enfants) immunodéprimées

il est considéré comme raisonnable de prévoir un délai pour offrir la vaccination aux enfants qui ont moins de trois mois après leur 18e anniversaire afin d’assurer une bonne prise de vaccin chez les jeunes de 18 ans qui viennent d’avoir 18 ans

Décision «inquiétante» au milieu d’une infection massive

Comme le vaccin Pfizer s’est avéré efficace à 100 % chez les adolescents, le Dr Rossman a déclaré que « le retenir expose de nombreux enfants à un risque de maladie à long terme, en particulier compte tenu du taux élevé de transmission de la variante Delta au Royaume-Uni et de la levée actuelle de tous. restrictions ».

La variante Delta Covid alimente la troisième vague avec une moyenne de 38 000 cas diagnostiqués chaque jour au Royaume-Uni.

Les taux de cas sont les plus élevés chez les adolescents et la vingtaine.

Le Dr Griffin a déclaré qu’il était « fondamentalement contre les niveaux d’infection généralisés que nous semblons maintenant tolérer ».

Il a déclaré: «C’est formidable d’entendre que les adolescents vulnérables recevront le vaccin, tout comme les enfants vivant avec des adultes vulnérables.

« Mais à mon avis, cela ne va pas assez loin. »

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du JCVI, a déclaré que parce que les enfants ont tendance à contracter un Covid léger, « les avantages pour la santé de les vacciner sont faibles ». Photographié le 24 février lors d’une réunion du comité des sciences et de la technologie Crédit : PA

Le professeur Lawrence Young, virologue et professeur d’oncologie moléculaire à la Warwick Medical School de l’Université de Warwick, a déclaré : « Il s’agit d’une décision inquiétante à un moment où nous comptons désormais sur la vaccination et la responsabilité personnelle, par opposition aux restrictions obligatoires, pour obtenir nous pendant la pandémie.

« Dans la situation actuelle où nous, en Angleterre, permettons une infection massive et donc en fonction du développement de l’immunité collective, il s’agit d’une approche inquiétante qui ne fera qu’ajouter plus de » carburant à la flamme « . »

Avantages « ignorés »

Les experts ont souligné un certain nombre d’avantages qui seraient accordés aux adolescents s’ils étaient vaccinés sans lien avec le virus lui-même.

Par exemple, cela pourrait mettre fin aux perturbations de l’éducation après que plus d’un million d’enfants en Angleterre n’aient pas été scolarisés la semaine dernière pour des raisons liées à Covid-19.

Le Dr Peter English, ancien rédacteur en chef de Vaccines in Practice et président sortant du comité de médecine de santé publique de la BMA, a déclaré que le fait de piquer les jeunes mettrait fin à la pandémie plus tôt, notamment en réduisant le risque de cas chez les adultes autour d’eux.

« Il semblerait qu’aucune de ces questions n’ait été prise en compte dans ce guide ; et je le soupçonne fortement parce que le gouvernement leur a dit de ne pas les considérer », a-t-il déclaré.

Certains se sont également demandé comment le JCVI avait décidé que le risque d’inflammation cardiaque – myocardite et péricardite – après les vaccins Pfizer et Moderna était élevé chez les jeunes.

Il a déclaré: « Pour le moment, JCVI ne considère pas que les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques potentiels. »

Le Dr Griffin a déclaré: «Je ne comprends pas en quoi les problèmes de sécurité l’emportent sur les avantages.

« La MHRA et d’autres agences ont approuvé les vaccins à ARN pour une utilisation chez les adolescents, mais, surtout, il existe maintenant de nombreuses données du monde réel – des millions d’enfants – aux États-Unis, en Israël et ailleurs qui ont reçu ces vaccins.

« Bien sûr, nous devons envisager la possibilité d’une myocardite, etc., mais le danger et l’incidence de celle-ci semblent extrêmement faibles. »

Le JCVI a déclaré qu’il garderait son avis à l’étude et que davantage de données seraient disponibles.