Cinq vidéos d’animaux qui ont régné sur les réseaux sociaux en 2022

L’année 2022 a apporté une abondance de vidéos virales, divertissantes et parfois horribles dans tous les genres qui ont fait la une des journaux. En regardant l’année en arrière, on peut dire sans risque de se tromper que les vidéos de lions et de serpents ont régné sur Internet en tant que véritables représentants du règne animal. Des lions dormant sur les arbres aux serpents aux jambes robotiques, jetons un coup d’œil à certaines des vidéos qui ont laissé Internet stupéfait.

homme, donner, bain, à, lionceau, dans, baquet

Cette adorable vidéo virale montrait un homme baignant un lionceau tout en posant amoureusement sa main dessus pour le dorloter. Le petit a essayé de mordre le gardien innocemment et a semblé apprécier le bain alors que l’eau se précipitait dessus d’un robinet. Les gestes adorables de l’homme et les expressions faciales du petit ont sûrement fait sourire les gens.

Un lion s’endort sur un arbre pour échapper à la chaleur torride

On peut voir le roi de la jungle paresseux faire la sieste sur une branche d’arbre dans la chaleur torride de la Tanzanie. La plupart d’entre nous penseraient que le lion pourrait tomber de l’arbre à tout moment, mais il parvient à rester sur place et à profiter de son sommeil.

Journée du lion avec ses petits

Une vidéo d’un lion marchant vers un objet non identifié puis fuyant ses petits en plaisantant a rappelé aux gens Mufasa et Simba du Roi Lion. Le lion a commencé à courir lentement à travers le terrain dégagé afin que les petits puissent le rattraper et jouer avec lui.

Un serpent simule la mort lorsqu’il est menacé par un contact humain

Même les serpents cherchent des moyens de tromper les gens afin de se sauver, ce qui inclut de faire le mort. Dans cette vidéo largement partagée, un serpent à nez plat, lorsqu’il est touché, aplatit son corps, siffle bruyamment, puis fait semblant d’être mort. Le serpent agissant de manière si dramatique est assez amusant à regarder.

Un beau serpent blanc cygne blanc peut aider à réduire votre peur

Pour ceux qui ont peur des serpents, cette vidéo virale mettant en scène un serpent blanc pur peut aider à atténuer leur peur. Le reptile, qui ressemble à un cygne plutôt qu’à un serpent, peut être vu lever son capuchon et siffler. L’identité de la créature en tant que serpent ne peut pas être déterminée à première vue.

Snake obtient des jambes robotiques

YouTuber Allen Pan a eu l’idée de donner des jambes robotiques à un serpent. Il a construit des jambes robotiques après s’être « senti mal » pour la créature. Sous l’œil attentif d’un professionnel, il a amené un serpent et lui a donné les pattes robotiques. L’invention impliquait un tube auquel des jambes mécaniques étaient attachées et il semblait fonctionner parfaitement dans la vidéo virale. Les jambes ont été contrôlées sans fil à l’aide du programme informatique.

