L’amla ou la groseille à maquereau a été présentée comme un super-aliment pour ses innombrables bienfaits pour la santé. Être immensément riche en vitamine C, A, anti-oxydant, calcium, phosphore, fer, carotène, thiamine, riboflavine, niacine-amla sert de médicament classique qui pourrait guérir plusieurs maux.

Et avec la pandémie qui plane, pourquoi attendre de tomber malade et ensuite chercher des moyens de la traiter? Mieux vaut prévenir que guérir.

Cet hiver, profitez des bienfaits de l’amla et construisez un système immunitaire fort pour dire adieu à la maladie de temps en temps. Après tout, le boost n’est plus une option mais un must.

Nous vous présentons cinq étonnantes boissons amla qui amélioreront votre immunité:

1. Prendre 5 à 6 amla avec 1 tranche de gingembre et 4 à 5 feuilles de coriandre. Vous pouvez également inclure des feuilles de menthe au lieu de coriandre. Mélangez-les ensemble et en y ajoutant du sel noir ou du jeera rôti, savourez la boisson à votre guise. Cette boisson a des effets antibactériens et antipyrétiques qui contrôlent la tension artérielle et le cholestérol et sont idéales pour garder la toux et les maux de tête à distance.

2. Boire du jus d’amla avec de l’extrait d’aloe vera: mélanger des quantités égales d’amla et d’aloe vera, extraire le jus et consommer la boisson pour renforcer l’immunité. Il sert de superbe boisson détoxifiante.

3. Amla sherbat: Vous pouvez également avoir de l’amla sherbat, préparé avec du miel, une pincée de sel, du poivre broyé dans de l’eau. Cette boisson est idéale pour la digestion, améliore la vue, purifie le sang, renforce le foie, le cœur, les os et profite aux personnes souffrant d’hémorroïdes et de constipation.

4. Boisson à base de gourde, d’amla et de miel: en ne buvant qu’une demi-tasse de cette boisson renforcera l’immunité et il va sans dire qu’elle améliore la santé cardiaque, idéale pour la peau et les cheveux. Vous garde hydraté et vous aide également à perdre du poids.

5. Jus d’Amla, gourde amère, boisson indienne aux mûres: Incluez les trois aliments nutritifs dans votre boisson et soyez surpris par les multiples bienfaits pour la santé. Avoir cette boisson renforce non seulement l’immunité, mais également idéal pour les personnes souffrant de diabète.

6. Amla et jus de curcuma: Avec un bâton de curcuma d’un pouce de long, broyer l’amla et le consommer avec un peu de miel. Cela améliorera le système immunitaire et vous apportera de multiples avantages thérapeutiques.

Maintenant que vous avez toutes les recettes, sans plus tarder, préparez ces boissons amla pour renforcer l’immunité et profiter d’un mode de vie sain.