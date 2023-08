Cinq touristes sont condamnés à une amende de 30 000 £ chacun pour «balcon» – grimper d’un balcon d’hôtel à un autre – alors que Magaluf réprime les comportements dangereux

Cinq touristes ont été condamnés à une amende de 30 000 £ chacun pour «balcon» – grimper d’un balcon d’hôtel à un autre – à Magaluf alors que la station balnéaire réprime les comportements dangereux.

Les touristes tapageurs, qui ont été surpris en train de grimper d’un balcon d’hôtel à un autre ou de sauter de leur balcon dans une piscine en contrebas, ont été condamnés à une amende de plus de 150 000 £ au total par les autorités locales.

Les vacanciers ont également tous été expulsés de leurs hôtels respectifs, selon le conseil de Calvia, qui couvre les points chauds touristiques de Magaluf et Palma Nova.

Juan Feliu, le chef du conseil de Calvia, a souligné que les amendes sévères avaient un « puissant effet de dissuasion » contre le comportement imprudent et dangereux.

« Le balcon n’est pas toléré dans notre municipalité », a déclaré Feliu Bulletin quotidien de Majorque. « C’est une pratique irresponsable qui peut causer des blessures graves et irréversibles et même la mort. »

Il a déclaré que les efforts de la police pour réprimer le comportement antisocial, qui a déjà fait de nombreux blessés et plusieurs morts, s’intensifient dans le cadre des efforts visant à promouvoir une meilleure image de Magaluf.

Feliu n’a pas précisé si les amendes infligées aux cinq touristes ont été payées ni comment il entend les poursuivre.

Ces dernières années, des images sont apparues en ligne de touristes britanniques grimpant d’un balcon d’hôtel à un autre – ou sautant de leur balcon dans une piscine en contrebas.

En conséquence, en 2020, le gouvernement régional de Majorque basé à Palma de Majorque a adopté une loi interdisant la pratique du «balcon» dans toutes les îles Baléares, avec des amendes atteignant 50 000 £.

Et l’année dernière, le gouvernement a interdit la vente d’alcool dans les magasins entre 21h30 et 8h du matin, ainsi que les tournées des pubs, les offres de boissons deux pour un et les happy hours à certains endroits de Magaluf, El Arenal et Playa de Palma à Majorque.

Annonçant les nouvelles lois en 2020, un porte-parole du gouvernement régional a déclaré: «Les efforts visant à promouvoir la destination, à lui fournir une meilleure qualité grâce à des investissements des secteurs public et privé et à la positionner sur un marché de plus en plus concurrentiel et mondial, ont été récemment affectés par certains comportements inciviques.

« La plupart de ce type de comportement est directement lié à l’abus d’alcool dans certaines zones touristiques de Majorque et d’Ibiza. »

Le gouvernement des Baléares a intensifié ses actions contre les touristes au mauvais comportement afin d’endiguer la chute de la fréquentation imputée à Magaluf et San Antonio qui ont acquis une mauvaise image ces dernières années et la faillite du voyagiste Thomas Cook.

Des milliers de touristes britanniques affluent vers les îles chaque année, y compris de grands groupes de fêtards qui leur ont valu une réputation infâme.