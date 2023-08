Cinq touristes britanniques sauvés d’un bateau en feu et un blessé après qu’il a pris feu au large de l’île grecque

CINQ Britanniques ont été sauvés de leur bateau à moteur en feu après qu’il a pris feu alors qu’il naviguait au large des côtes grecques.

Le navire se trouvait à environ 250 pieds du rivage près de Zante lorsqu’il a soudainement explosé en une boule de feu avec les touristes piégés à bord.

Le bateau à moteur a horriblement pris feu avec cinq Britanniques à bord Crédit : Ionian TV

D’épais panaches de fumée noire s’élevaient dans le ciel alors que l’incendie s’installait Crédit : Ionian TV

Les vacanciers impuissants ont été contraints de plonger dans l’eau pour échapper à l’enfer alors qu’il engloutissait leur bateau.

Des images choquantes montrent des panaches de fumée noire épaisse s’élevant dans le ciel alors que l’épave continue de brûler.

L’équipage s’est retrouvé frénétiquement sur l’eau alors qu’il regardait le bateau à moteur devenir consumé par l’incendie.

Heureusement, un bateau à proximité a repéré les Britanniques en détresse et s’est précipité pour les aider à regagner le rivage.

Ils les ont traînés à bord et les ont ramenés sur la terre ferme pour recevoir des soins médicaux à la suite de leur terrible épreuve.

Au moins un des passagers aurait subi des brûlures lorsque le bateau a été submergé par les flammes.

On ne sait pas encore ce qui a déclenché l’incendie sur le navire dans le hotspot de vacances.

L’incident terrifiant survient quelques semaines seulement après qu’un énorme incendie a éclaté sur un bateau de tourisme avec 96 passagers à bord sur une île grecque.

Le navire Maggelanos a été englouti par un incendie au large de Rhodes, voyant des Britanniques sauter à l’eau pour fuir les flammes.

Papa Shaun Williams, 55 ans, a déclaré à The Sun Online: « Nous avons entendu l’équipage crier et courir de haut en bas et aller chercher les extincteurs.

« Ensuite, nous avons vu la fumée sortir et ils ont commencé à distribuer des gilets de sauvetage.

« Nous étions au sommet du bateau à ce moment-là, nous ne pouvions donc pas voir le feu, mais le capitaine a dit » tout le monde est parti « .

« Alors nous avons dû sauter parce que nous ne pouvions pas descendre les escaliers parce qu’il y avait tellement de monde là-bas. »

Tous les passagers ont été secourus alors que cinq ambulances EKAV se sont précipitées dans la zone tandis que l’hôpital de Rhodes était placé en alerte maximale.

Une fillette de neuf ans a été transportée à l’hôpital avec des brûlures mineures et une femme de 50 ans a subi des blessures mineures.

Un bateau à proximité a aidé à ramener les Britanniques en sécurité sur le rivage Crédit : Ionian TV