Cinq théories massives d’ITV Coronation Street: une énorme querelle, une rupture dramatique et un tueur en série sont exposés

ADAM Barlow est déterminé à se venger après que sa femme Sarah Platt a admis l’avoir trompé avec Damon Hay.

Mais comment Sarah va-t-elle réagir à son plan ? Et un autre couple pourrait-il arrêter cette semaine dans Coronation Street ? Voici ce qui pourrait arriver.

TVI

Damon Hay a couché avec Sarah Platt

Adam prépare sa vengeance cette semaine

1. Querelle mortelle

Adam (joué par Sam Robertson) était incandescent de rage lorsque sa femme Sarah (Tina O’Brien) a révélé qu’elle avait couché avec Damon Hay (Ciarán Griffiths).

Dans des scènes explosives diffusées sur ITV, Adam a perdu son sang-froid et s’est dirigé vers le Bistro pour affronter son rival avant de quitter complètement sa femme.

Alors que le couple a du mal à résoudre les problèmes, Sarah et son fils Harry emmènent Adam pour un repas tardif pour la fête des pères au Speed ​​Daal cette semaine, mais quand Damon appelle, ils sont tous les deux nerveux.

Sarah est plus tard ravie quand Adam l’attire pour un baiser, mais quand elle aperçoit Damon, elle se rend compte que c’était pour son avantage et non pour le sien.

Adam est déterminé à se venger de Damon et exhorte Nick Tilsley ( Ben Price ) à lui couper la parole, affirmant que l’homme est venimeux.

Reste à savoir si Nick écoutera ou non, mais Dee-Dee Bailey (Channique Sterling-Brown) reçoit un énorme choc lorsqu’elle trouve Adam en train de parcourir le dossier de Paul Foreman à la recherche de saletés sur Damon.

Adam se tourne bientôt vers le constructeur pour lui soutirer des informations sur l’escroquerie de vol de voiture et glane des informations sur le type avec qui il a traité.

Après avoir retrouvé le numéro de téléphone de Niall, Adam rencontre Niall, lui disant que Damon Hay envisage de le salir et d’informer la police de son implication dans l’escroquerie à l’assurance automobile.

Adam pourrait-il déclencher une série d’événements qu’il ne pourra pas surmonter ?

Damon est-il en danger ?

Niall va-t-il se retourner contre Damon, Adam ou les deux ?

TVI

Sarah et Adam pourront-ils jamais surmonter leurs problèmes ?

2. Sarah fait un choix

Avec Adam prêt à se venger de Damon, on pourrait émettre l’hypothèse que Sarah pourrait ne pas être d’accord avec son plan.

Sa première réaction aux propres méfaits de Damon a impliqué du dégoût, mais que ressentira-t-elle à l’idée que son mari Adam suive un chemin similaire à celui du criminel ?

Sarah peut découvrir ce qu’Adam planifie et décider qu’elle ne reconnaît plus l’homme qu’elle a épousé.

Ce qui pourrait suivre pourrait ajouter de l’huile sur le feu.

Et si Sarah décidait que Damon est l’homme qu’il lui faut, malgré son passé mouvementé ?

Les tables pourraient-elles tourner dramatiquement contre Adam?

TVI

Daisy et Ryan se sont rapprochés

3. Rupture explosive

En parlant de séparation, est-ce que la relation de Daisy Midgeley avec Daniel Osbourne va exploser cette semaine ?

Ryan Connor (Ryan Prescott) se sent seul depuis son attaque à l’acide, mais Daisy Midgeley (Charlotte Jordan) est restée résolue à l’aider tout au long de son rétablissement.

Malheureusement, cela a conduit le couple à s’embrasser derrière le Rovers Return Inn et Daisy nourrit des sentiments compliqués pour Ryan.

Après leur baiser, Ryan a décidé qu’il valait mieux qu’ils restent éloignés l’un de l’autre.

À venir, le fiancé de Daisy, Daniel Osbourne (Rob Mallard) appelle à l’appartement après avoir entendu de Carla Connor (Alison King) que Ryan se débat et qu’il refuse de voir la serveuse malgré leur étroite amitié.

Réfléchissant sur ses pieds, Ryan révèle qu’il est dans un endroit sombre depuis qu’il a découvert la vérité sur Crystal.

Les téléspectateurs réguliers du drame basé à Manchester sauront que Ryan est conscient qu’il a été pêché au chat – mais il n’avait aucune idée que Daisy soit à blâmer.

Daniel exhorte une Daisy coupable à rendre visite à Ryan et elle suit ses conseils.

Mais les choses tournent mal quand il admet à quel point elle lui a manqué et se penche pour un baiser – et elle se retrouve à l’embrasser en retour, juste au moment où Carla revient.

Les choses vont de mal en pis dans les scènes ultérieures lorsqu’un Ryan maussade révèle qu’il s’est rendu compte qu’elle était la pêcheuse de chats prétendant être Crystal après une conversation avec Max Turner (Paddy Bever).

Max avait précédemment reçu le téléphone de rechange de Daisy qu’elle utilisait pour se faire passer pour Crystal et l’incident a conduit Daniel à comprendre ce qu’elle avait fait derrière son dos.

Daisy essaie désespérément d’expliquer comment, après l’attaque, Crystal a clairement indiqué qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec lui et qu’elle essayait seulement de protéger ses sentiments.

Bouillonnant de rage, Ryan la jette dehors.

Alors que Daisy essaie à nouveau de plaider sa cause, insistant sur le fait que ses intentions étaient cinglantes de l’honorable Ryan et affirmant qu’il est temps que Daniel soit au courant de leurs baisers, il part.

Daniel mettra-t-il fin à ses fiançailles avec Daisy après avoir découvert qu’elle a embrassé Ryan à plusieurs reprises ?

Daisy pourra-t-elle sauver sa relation ?

TVI

Daniel pourrait-il se venger de Ryan ?

4. Retours de séquence moyens

Fini le temps où Daniel Osbourne faisait des ravages sur les pavés quand les choses ne se passaient pas dans son sens.

Tout au long de son séjour dans la rue, Daniel s’est impliqué dans de nombreuses intrigues dramatiques, qu’il a souvent provoquées.

Beaucoup se souviendront de lui poussant son propre père Ken Barlow dans les escaliers avant de réitérer des années plus tard avec Max Turner.

Mais ces derniers mois, le professeur de Weatherfield semble s’être calmé et mûri, se concentrant uniquement sur son avenir avec Daisy et son fils Bertie.

Cependant, on pourrait imaginer qu’il pourrait être poussé à bout par Ryan et Daisy.

Tout comme son neveu Adam, Daniel pourrait-il chercher à se venger du couple ?

TVI

Stephen pourrait-il enfin être exposé?

5. Chute mortelle

Pendant ce temps, et à l’insu des résidents, Stephen Reid reste sur un sentier de guerre meurtrier.

Stephen Reid (interprété par Todd Boyce) a drogué Carla Connor (Alison King), l’incitant à croire qu’elle avait un autre épisode psychotique.

Bien que cela ait temporairement fonctionné un charme, avec le méchant à la barre pendant qu’elle récupérait, les plans de Stephen se sont effondrés lorsque Carla a révélé qu’elle avait l’intention de vendre l’usine Underworld.

À court d’argent et incapable de lui faire une offre sans le soutien financier de sa supposée autre moitié Elaine Metcalfe, Stephen a dû regarder le nouveau venu Owen (Ben Hull) se précipiter pour avoir son propre accord avec Carla.

Cette semaine, les choses pourraient aller de mal en pis pour Stephen alors que la femme d’affaires pourrait faire une découverte choquante.

Tout commence dans les Rovers lorsque Stephen jette un coup d’œil nostalgique à Jenny Connor (Sally Ann Matthews), dont il est secrètement obsédé.

Il transfère ensuite 480 £ du compte bancaire Underworld vers un compte privé au nom de Seagull Ltd pour payer le prochain versement de la police d’assurance-vie.

Plus tard, cependant, Carla lui dit qu’Owen exige de voir les comptes de l’entreprise et Stephen masque son anxiété.

Les choses ne vont pas bien pour le méchant et les téléspectateurs ont émis l’hypothèse que l’empoisonnement d’Elaine pourrait être le début de la fin pour Stephen.

La semaine dernière, un téléspectateur a émis l’hypothèse que, bien qu’Elaine ait survécu à la drogue de Stephen, les résidents de Corrie commenceront à mettre deux et deux ensemble.

« Je ne pense pas qu’elle mourra mais ce sera le début de sa chute », a écrit le fan.

« Comme Elaine finit par avoir des analyses de sang et cela montre une anomalie qui jette des soupçons sur Stephen. »

Le fils d’Elaine, Tim, a déjà commencé à interroger Stephen sur l’état de sa mère, bien conscient que quelque chose ne va pas.

Les actes de Stephen seront-ils enfin dévoilés ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.