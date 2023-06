Cinq théories explosives d’ITV Emmerdale: grossesse de choc et torsion dévastatrice de Victor Anderson

La vie de CALEB Milligan est en jeu après qu’il ait été laissé pour mort par un mystérieux agresseur.

Cette semaine, les habitants d’Emmerdale tentent de déterminer qui pourrait être à blâmer alors que la nouvelle d’un tueur en série parvient au village.

Qui a essayé de tuer Caleb Milligan ?[/caption] TVI

La police procède à une arrestation cette semaine[/caption]

1. Choc coupable de l’attaque de Caleb

Qui a essayé de tuer Caleb Milligan ?

Le mystère hante le village éponyme d’ITV cette semaine alors que l’intrigant interprété par Will Ash est laissé dans le coma après avoir été poussé dans un ravin.

De nombreux suspects sont répertoriés et incluent le demi-frère de Caleb, Cain, ainsi que son amour Leyla Harding, Will Taylor et Mackenzie Boyd.

À venir, Chas et Cain Dingle (respectivement interprétés par Lucy Pargeter et Jeff Hordley) veillent sur Caleb à l’hôpital.

Chas se méfie de Cain lorsque deux détectives, DS Raveley et DC Croft, arrivent pour l’interroger.

Pendant ce temps, Chloe Harris (Jessie Elland) s’inquiète de l’implication de Mackenzie Boyd (Lawrence Robb).

Ailleurs, le comportement étrange de Will Taylor (Dean Andrews) alimente les soupçons de Gabby et Kim.

Au moment où ils partent pour l’aéroport pour leur voyage, DS Raveley arrive pour interroger un Will paniqué.

Bien que Will soit soulagé lorsque Kim Tate (Claire King) et Gabby Thomas (Rosie Bentham) corroborent son alibi, une fois le détective parti, Kim exige la vérité sur le comportement sournois de Will.

Cependant, l’alibi de Leyla Harding (Roxy Shahidi) est également plutôt fragile tandis que Mack essaie de faire l’idiot lorsqu’il est interrogé.

Alors que le mystère se dévoile progressivement, les fans ont déjà commencé à spéculer sur qui pourrait être responsable de l’état de Caleb et un téléspectateur pense que Bernice Blackstock (Samantha Giles) pourrait essayer de se venger de sa fille Gabby Thomas.

« Ce serait une tournure brillante s’il s’avérait que ce soit Bernice », ont-ils écrit.

Pourraient-ils avoir raison ?

Charity pourrait-elle être enceinte ?[/caption]

2. Grossesse surprise

Cela reste à voir, mais la police procède à une arrestation cette semaine car elle pense avoir trouvé le coupable.

Lorsque son alibi ne correspond pas et que Chloé ne parvient pas à corroborer son histoire, la police arrête Mackenzie Boyd.

Au poste de police, les détectives continuent de griller Mack et conscient que les choses semblent accablantes, il commence à paniquer.

Sa future ex-femme Charity Dingle (Emma Atkins) s’inquiète pour lui lorsque Chloé commence à perdre confiance en son innocence.

En parlant de cela, les téléspectateurs ont émis l’hypothèse que Charity pourrait apporter plus de dilemme à Mack, en particulier après son aventure d’une nuit avec Caleb.

Dans une tournure sinistre, les fans pensent que Charity pourrait être enceinte de l’enfant de Caleb – mais que déciderait de faire Mackenzie si tel était le cas?

Va-t-il rester avec Chloé alors qu’elle ne croit pas qu’il est innocent et acceptera-t-il que son chapitre avec Charity soit clos ?

Ou va-t-il encore ramper vers elle pour l’aider à élever le bébé ?

Pourquoi Victor est-il à Emmerdale ?[/caption]

3. Nouveau venu aux portes de la mort

Charles Anderson (Kevin Mathurin) était livide lorsque, malgré ses avertissements, son père Victor est venu dans le village éponyme dans l’espoir de renouer avec sa famille.

Victor (joué par Eddie Ossei) a été jeté derrière les barreaux pendant 25 ans après avoir brutalement attaqué un agent de sécurité lors d’un vol à main armée.

Cependant, il est catégorique sur le fait qu’il a changé et sa petite-fille Naomi Walters (Karene Peter) est catégorique sur le fait qu’il mérite une chance.

Les fans du programme basé dans le Yorkshire sont depuis parvenus à la conclusion que Victor tient à créer des liens avec sa famille perdue depuis longtemps en raison d’une détérioration de sa santé.

Selon beaucoup d’entre eux, Victor pourrait être en phase terminale et essayer de rattraper le temps perdu.

Pourrait-il encore avoir un motif sinistre pour renouer avec son fils Charles ?

Charles pourrait-il montrer un côté plus sombre de lui-même en poussant Victor de plus en plus loin ?

Lachlan White pourrait-il venir hanter Belle ?[/caption]

4. Le retour du tueur

Pendant ce temps, Belle Dingle (Eden Taylor-Draper) est sur un nuage mais elle est prête pour un réveil brutal cette semaine.

Tom King (joué par James Chase) est retourné dans les Dales et a ravivé sa romance avec Belle avant de trouver une place dans la maison de Rishi Sharma.

Le jeune couple est soulagé la semaine prochaine lorsque Rishi leur permet enfin de passer du temps seuls, mais leur bonheur est de courte durée – PC Swirling leur rend visite avec une nouvelle choc.

La mâchoire de Belle tombe lorsqu’elle découvre que le tueur en série Lachlan White est transféré dans une autre prison.

Inquiète, elle s’ouvre à Vinny Dingle ( Bradley Johnson ) sur ses angoisses concernant le transfert de prison de Lachlan.

Les fans purs et durs du drame basé dans le Yorkshire se souviendront que Belle a déjà eu une relation amoureuse avec Lachlan qui a finalement fait de sa vie un cauchemar.

Il a même orchestré un énorme plan directeur pour se venger de sa famille de prison, ce qui a provoqué l’incendie du Woolpack.

Lachlan a été vu pour la dernière fois sur nos écrans en 2019 et reste dans une prison d’État maximale pour ses actes.

Belle est dépassée et inquiète de déranger Tom, ce qui la conduit à la décision de lui cacher l’information, mais elle prend rendez-vous avec son thérapeute.

Au travail, Jai Sharma (Chris Bisson) déclenche accidentellement les angoisses de Belle.

Il devient clair que Belle a vraiment du mal et Vinny la trouve dans un état anxieux.

Le lendemain, Rhona Goskirk (Zoe Henry) révèle involontairement à Tom comment Belle a fait face à de nombreux traumatismes et il s’inquiète de ce qu’elle a négligé de lui dire.

Avant longtemps, Tom demande toute la vérité à Rhona et Jai, mais craint de ne pas avoir pu joindre Belle.

Lorsque Chas Dingle (Lucy Pargeter) apprend qu’elle est partie seule, elle et Tom partent à sa recherche.

Avec le retour de Tom au village et la nouvelle de Lachlan atteignant Belle après plusieurs années, les fans s’attendent à ce que le tueur en série fasse un retour impromptu sur leurs écrans.

Lachlan pourrait-il s’évader de prison et se venger ?

Belle pourrait-elle être en danger ?

Amélie est-elle en danger ?[/caption]

5. L’horreur du harceleur

L’alter ego à l’écran de Daisy Campbell s’est familiarisé avec la vie d’une influenceuse l’année dernière, ce qui l’a amenée à développer un trouble de l’alimentation.

Cependant, cette semaine, Amelia décide de retenter sa chance alors que son père Dan (joué par Liam Fox) a du mal à joindre les deux bouts.

Tout commence lorsque Mandy Dingle (Lisa Riley) revient du Lake District pour trouver son salon dans le chaos avec Amelia en train de filmer une vidéo.

Amelia essaie de convaincre Mandy que les médias sociaux seront bons pour les affaires au salon.

Le lendemain, Amelia fait tout son possible pour persuader son père Dan que sa page sur les réseaux sociaux pourrait être une bonne chose pour elle et sa fille Esther, mais le mécanicien n’est pas immédiatement d’accord.

Plus tard, cependant, il accepte de lui faire confiance et Amelia est ravie de commencer son nouveau projet.

Peu de temps après, un abonné demande à faire un don sur sa page et Amelia est ravie.

Sarah Sugden (Katie Hill) s’implique bientôt et lui donne quelques conseils et Amelia est sur le point de gagner de l’argent.

Malheureusement, les choses tournent mal lorsqu’elle doit admettre à Sarah qu’elle a reçu un message effrayant.

Les suivis pourraient-ils aller trop loin ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.