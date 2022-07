Cinq théories effrayantes qui pourraient résoudre le mystère de “Boy in the Box” après que le corps de l’enfant a été retrouvé battu et jeté sur le bord de la route

LE mystère CREEPY du “Boy in the Box” qui a été retrouvé mort plié dans une boîte en carton – a intrigué les enquêteurs au cours des 60 dernières années.

Il est connu comme “l’enfant inconnu de l’Amérique” car malgré une enquête massive – personne n’a été en mesure de déterminer qui est le petit garçon ou qui l’a tué.

La police a publié des photos troublantes du garçon – qui aurait entre trois et sept ans

Les flics ont trouvé le garçon jeté dans une boîte de meubles en carton

La police a même posé les restes du garçon dans des vêtements dans le but de rafraîchir la mémoire des gens

Par une froide journée de février 1957, un chasseur est tombé sur la boîte en carton contenant les restes du garçon nu.

L’enfant âgé de trois à sept ans souffrait de malnutrition, était sale, avait les cheveux emmêlés et était couvert de cicatrices.

Malgré la distribution de 40 000 dépliants et une énorme attention médiatique, aucun membre de la famille ne s’est jamais présenté pour le réclamer.

Les sondages post-mortem ont révélé que le garçon avait un poids insuffisant, tandis que sa peau était couverte de cicatrices – y compris des coupures chirurgicales – et de nouvelles ecchymoses.

Ses cheveux ont également été coupés dans ce que la police pense être une tentative de dissimulation de son identité et ses ongles ont été soigneusement coupés.

Le garçon aurait été battu à mort.

Le chasseur qui a découvert le corps à l’origine n’a pas signalé les restes aux flics parce qu’il craignait qu’ils ne confisquent ses pièges.

Mais ce n’est que le 25 février qu’un étudiant de 27 ans du Collège LaSalle a trouvé le corps et l’a signalé aux policiers le lendemain.

Il pensait que les restes de l’enfant pourraient être une poupée, mais l’a appelé lorsqu’il a entendu parler d’un enfant du New Jersey qui avait disparu – mais cette affaire n’a finalement pas été liée à The Boy in the Box.

La jeune victime avait été placée dans une boîte de berceau JC Penney avant d’être jetée à Susquehanna Road à Fox Chase.

Après la prise des empreintes digitales du garçon, la police a découvert des preuves liées à l’affaire, notamment une casquette, une écharpe et un mouchoir d’enfant.

Le crime choquant a attiré une énorme attention médiatique et a été largement publié dans la presse locale de Philadelphie.

Alors que la police s’efforçait de trouver des pistes, ils ont décidé de publier une photographie post-mortem du garçon, qu’ils ont habillé et posé en position assise.

Et cette année, un logiciel de reconnaissance faciale a été appliqué pour avoir une idée de ce à quoi la victime aurait ressemblé.

Mais 60 ans sur la Box in the Boy reste une énigme avec le tueur toujours en fuite.

Pendant des décennies, les détectives du crime ont proposé des théories effrayantes sur ce qui est arrivé au jeune garçon et comment il a fini par être jeté dans une boîte par ses assassins maléfiques – et voici certaines de ces théories :

FAMILLE ADOPTIVE

Certains théoriciens pensent que le crime avait quelque chose à voir avec un foyer d’accueil, situé à un peu plus d’un mile de l’endroit où le corps a été découvert.

L’un des employés du médecin légiste, Remington Bristow, est devenu obsédé par la résolution de l’affaire.

En 1960, il a contacté un médium du New Jersey, qui a dit à l’enquêteur de rechercher une maison qui ressemblait à une famille d’accueil.

Alors que les agents parcouraient la propriété, ils ont repéré un berceau qui aurait pu tenir dans une boîte JC Penney.

Bristow a également affirmé que les couvertures du foyer d’accueil ressemblaient étroitement à celles enroulées autour de la victime non identifiée.

Malgré les spéculations, la police n’a pas pu trouver de liens solides avec le crime.

Le garçon a été retrouvé enfermé dans une boîte à meubles

SUSPECTEZ “M”

Une confession choquante a ouvert l’affaire au grand jour en 2002 par une personne que la police n’a identifiée que comme M.

La femme, qui avait des antécédents de maladie mentale, a affirmé que sa mère violente avait « acheté » le jeune garçon à une autre famille.

Lors de son entretien approfondi avec la police, le témoin a également affirmé que le garçon avait été abusé sexuellement et physiquement pendant deux ans et demi avant d’être tué.

De manière troublante, elle a insisté sur le fait que ses parents avaient puni le garçon après qu’il ait vomi dans la baignoire et qu’il soit décédé après avoir été projeté au sol.

Un facteur qui donne à son histoire une certaine crédibilité est qu’un témoin les a repérés en train de déplacer une boîte du coffre de leur voiture.

Les femmes ont ignoré l’offre de l’homme de les aider à porter leur boîte, alors cela aurait-il pu être le corps de l’enfant non identifié ?

Lorsque les agents ont suivi l’exemple, la famille élargie de M a nié avoir jamais vu un jeune garçon dans le ménage.

Reconstruction récente du visage de The Boy in the Box

FILS D’UN OUVRIER DU CARNAVAL

En 1961, les enquêteurs de Philadelphie ont interrogé Kenneth Dudley et sa femme Irene Dudley pour déterminer si le Boy in the Box avait été l’un des 10 enfants du couple d’âge moyen.

Toute la famille voyageait à travers le pays aux côtés de Kenneth alors qu’il cherchait du travail.

Mais les Dudley ont attiré l’attention des forces de l’ordre lorsqu’un de leurs enfants – Carol Ann, 7 ans – est décédé des suites de négligence, de malnutrition et d’exposition.

Au lieu d’enterrer le corps de leur jeune enfant dans un cimetière, le couple a enveloppé leur fille dans une couverture et a placé son corps dans une zone boisée de Virginie.

Il est alors apparu que sept des dix enfants de la famille étaient morts de faim et qu’aucun d’entre eux n’avait reçu un enterrement convenable.

Après avoir interrogé les Dudley et observé leurs mouvements, les flics ont déterminé que le couple n’était pas lié au garçon dans la boîte.

Les empreintes du garçon inconnu

GARÇON ÉLEVÉ COMME UNE FILLE

Une autre théorie affirme que le garçon dans la boîte aurait en fait été élevé comme une fille – ce qui a conduit personne à ne pas pouvoir l’identifier.

L’artiste médico-légal Frank Bender pense que les cheveux coupés à la hâte du garçon et le fait que ses sourcils semblaient avoir été épilés le suggèrent.

“Je suis presque certain qu’ils ont raté le bateau parce qu’ils ont montré un garçon et c’est un garçon, mais le garçon, je crois, était habillé en fille”, a-t-il déclaré à ABC en 2008.

Les photos du “garçon” distribuées, y compris les clichés étranges de sa dépouille posée dans des vêtements masculins, auraient signifié que quiconque le connaissait ne pouvait pas le reconnaître.

La théorie a été brièvement explorée dans les années 1950 – mais à l’époque n’a produit aucune piste.

M. Bender a cependant produit son propre croquis dans le but de trouver de nouvelles pistes pour aider à résoudre l’affaire.

Croquis de The Boy in the Box en tant que fille, réalisé par l’enquêteur Frank Bender

VICTIME D’ENLÈVEMENT

En 1955, Steven Craig Damman, trois ans, a été kidnappé devant un supermarché.

Comme les descriptions des deux garçons sont similaires, la police a exploré la théorie selon laquelle ils pourraient tous les deux être la même personne.

Des radiographies, des empreintes de pas et des dossiers médicaux ont été recherchés alors que les agents tentaient de clore l’affaire.

Malgré les spéculations, il est peu probable que deux victimes soient la même personne en raison d’un certain nombre de différences clés.

Alors que le garçon dans la boîte ne semblait pas avoir de problèmes d’organes, Steven était sous traitement pour une croissance rénale lorsqu’il a été kidnappé.

Les enquêteurs n’ont pas non plus trouvé la tache de rousseur distinctive de Steven à l’arrière du mollet du corps.

Steven Craig Damman a été théorisé pour être The Boy in the Box

Cependant, les flics ont appris que Steve s’était cassé le bras avant sa disparition alors que le garçon dans la boîte n’a aucune fracture.

Leurs empreintes ne correspondaient pas non plus et en 2003, lorsque les experts en ADN ont pu fournir des preuves des deux garçons, aucune correspondance n’a été établie.

Le corps de l’enfant inconnu a été enterré dans un champ de potier avec des flics payant ses funérailles, mais son corps a été exhumé en 1998 afin que les experts puissent recueillir des preuves ADN.

Il a été réenterré au cimetière Ivy Hill de Philadelphie dans un cercueil donné et a reçu une pierre tombale portant l’inscription «l’enfant inconnu de l’Amérique».

Malgré cela, les membres du club de résolution de crimes de la Vidocq Society organisent un service commémoratif annuel pour rendre hommage au garçon.

Un site Web dédié au mystère du garçon dans la boîte a également été créé, où les gens peuvent fournir des informations susceptibles de résoudre l’énigme.