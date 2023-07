Cinq théories choquantes de BBC EastEnders: retour de tueur, nouveau couple et énorme connexion avec Ryan Malloy

APRÈS des funérailles émouvantes, les habitants d’Albert Square se préparent à célébrer quatre mariages.

Mais un retour choc pourrait-il mettre en péril toute la relation d’Elaine Peacock ? Découvrez le drame EastEnders de cette semaine.

Elaine prend une décision concernant ses noces[/caption] Bbc

Elle essaie d’aider d’autres futures mariées[/caption]

1. Rivalité amoureuse massive

George Knight (joué par Colin Salmon) a proposé à Elaine (Harriet Thorpe) dans The Queen Vic.

Malgré les réticences de sa fille Linda Carter, la propriétaire du pub a accepté d’épouser son beau.

Mais à son insu et à celle de George lui-même, Rose Knight alias Cindy Beale s’apprête à revenir à Albert Square après la mort de son ancien compagnon de cellule – la principale raison pour laquelle elle s’est cachée -.

Neuf ans se sont écoulés depuis la dernière fois que George a vu sa femme Rose, un pseudonyme de Cindy.

À son arrivée à Albert Square, il a été révélé que Rose avait abandonné George, le laissant élever seul leurs filles Anna et Gina.

Dans des scènes récentes du feuilleton BBC One, Phil Mitchell a dit à George que Rose n’était pas celle qu’elle prétendait être.

La nouvelle a été un choc pour sa fille Anna (Molly Rainford) qui avait juré de garder le secret, mais Elaine a finalement décidé que Gina (Francesca Henry) avait parfaitement le droit de savoir.

Gina est presque devenue incontrôlable et dans les scènes diffusées la semaine prochaine, les deux sœurs sont clairement encore sous le choc.

Elaine demande aux filles Knight d’être ses demoiselles d’honneur, mais elles ne sont pas enthousiastes.

George lui conseille de ne pas pousser les choses avec eux, et Elaine, abattue, se confie à Kathy Beale (Gillian Taylforth) sur sa déception.

Après un discours d’encouragement de Kathy, Elaine décide de soulager tout le monde en retardant ses projets de mariage.

Mais avec Cindy qui doit revenir à Walford après 25 ans, Elaine pourrait-elle devoir la combattre pour George ?

Ou Cindy est-elle vraiment attachée à Ian Beale, comme elle l’a affirmé ?

Quelles nouvelles Chelsea recevra-t-il de Gray?[/caption]

2. Le retour du tueur

En parlant de retours, Chelsea Fox (Zaraah Abrahams) reçoit un énorme choc cette semaine.

La vie à Albert Square a changé à jamais lorsque Gray Atkins a finalement été arrêté pour ses crimes ignobles en mars 2022.

Le criminel et notaire était sur un sentier de guerre meurtrier après avoir tué sa propre épouse Chantelle, elle aussi victime de violences conjugales à huis clos.

Depuis son arrestation, Chelsea s’est adaptée à une nouvelle vie au n ° 1, permettant à Whitney, Felix et Finlay Baker d’emménager avec elle.

Whitney, qui a également eu sa part de drame gris, a également évolué et a permis à l’amour d’entrer dans sa vie sous la forme de Zack Hudson (James Farrar).

La commerçante fait passer sa relation au niveau supérieur lorsqu’elle demande à Zack d’emménager avec elle au n ° 1.

À venir, Whitney se prépare à organiser une fête d’emménagement pour Zack.

Mais des nouvelles de Gray parviennent au Square dans une lettre, distrayant et perturbant Chelsea.

Ravi Gulati (Aaron Thiara), qui est déterminée à revenir dans ses bons livres après d’autres bouffonneries plus mesquines, essaie d’offrir une épaule sur laquelle pleurer – mais elle rejette ses efforts.

Gray pourrait-il être déterminé à revenir dans la vie de ses enfants depuis la prison ?

Avec l’acteur Toby-Alexander Smith prêt pour un nouveau rôle, il est peu probable que Gray revienne bientôt sur nos écrans, mais pourrait-il exiger que Chelsea lui amène ses trois enfants pour une visite ?

Yolande et Patrick ont-ils arrangé leur relation ?[/caption]

3. Alerte nouveau couple

Un autre retour laissera sans aucun doute les fans bouche bée cette semaine alors que Patrick Trueman (Rudolph Walker) revient sur la place.

Mais à son retour, le favori des fans est choqué de voir à quel point certains de ses proches sont secoués par les événements récents.

Alors que Kim Fox (Tameka Empson) souffre de crises de panique suite à son accident de voiture, sa sœur Denise (Diane Parish) se met en quatre pour faire fonctionner son mariage après qu’il ait été laissé suspendu à un fil par une infidélité de sa part.

Patrick essaie d’aider – mais réussira-t-il à tout réparer ?

Les téléspectateurs réguliers de l’émission basée à Londres se souviendront que Patrick a quitté Walford pour s’en prendre à son ex-femme Yolande.

Le couple aurait-il pu se réconcilier ?

Une chose est certaine – Yolande reviendra à Albert Square pour Patrick dans les prochaines scènes d’EastEnders.

Et les téléspectateurs ont déjà un plan pour elle.

« Je veux discrètement que Yolande aide Kim à surmonter son SSPT et à rassembler la famille Fox / Trueman en tant qu’unité familiale solide. Peut-elle également frapper Nish et reprendre le Minute Mart? »

Mais avant de pouvoir retrouver sa marque, va-t-elle donner une autre chance à sa romance avec Patrick ?

La grossesse de Lily pourrait-elle prendre une tournure ?[/caption]

4. La grossesse devient dangereuse

Pendant ce temps, la grossesse de Lily Slater (Lillia Turner) prend un tournant.

Stacey (Lacey Turner) et Martin Fowler (James Bye) s’inquiètent tous deux pour leur fille Lily avant une conférence familiale alors que la jeune fille admet qu’elle ne se sent pas bien.

Cela incite Martin à demander à l’infirmière de Walford Sonia Fowler ( Natalie Cassidy ) d’examiner Lily et elle découvre que le jeune a une pression artérielle élevée.

Plus tard, les signes de la sage-femme ont consterné Lily hors de l’école jusqu’à ce qu’elle accouche.

Martin essaie de rassurer Lily sur le fait que tout ira bien, mais elle a peur de manquer des devoirs scolaires et de s’ennuyer à la maison.

Mais dans les scènes ultérieures, Lily se sent de plus en plus mise à l’écart et irritée lorsque ses parents interviennent pour discuter des soins primaires pour le bébé lors de la conférence familiale.

Les commentaires de Jack Branning (Scott Maslen) n’aident pas la situation déjà tendue.

Mais lorsque Lily est emmenée à l’hôpital dans des scènes ultérieures, cela pourrait-il être dû à des complications déclenchées par sa grossesse ?

Que cache Théo ?[/caption]

5. Le choc passé du nouveau venu

Alors que les Slater restent préoccupés par le bien-être de Lily, ils ont trouvé du soutien sous la forme de Theo Hawthorne (William Ellis) qu’ils ont rencontré après que Freddie Slater l’ait confronté à propos de son comportement passé.

Martin est catégorique, il y a plus à Theo qu’il n’y paraît et il commence à chercher des informations via Freddie (Bobby Brazier).

Il est profondément inquiet quand Lily laisse échapper que Theo lui a acheté des baskets et confronte Stacey, qui lui dit de reculer.

Sans se laisser décourager, Martin se dirige vers l’ancienne école de Theo et apprend les raisons de son départ – quelles pourraient-elles être?

Les fans du feuilleton se méfient de Theo depuis le début et après avoir spéculé qu’il pourrait être le client de Stacey’s Secret Cam, beaucoup pensent qu’il pourrait avoir un lien avec le père de Lily, Ryan Malloy.

« Hmmm, je commence à penser que Theo a un lien avec Ryan. Je me trompe peut-être », a commenté un spectateur sur Twitter.

Ryan est brièvement retourné au Square plus tôt cette année avec la ferme intention de faire vivre Lily avec lui.

Théo pourrait-il être utile ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.