Cinq startups chinoises qui ont survécu à une année difficile de verrouillages de Covid

Mais de nombreuses transactions sont toujours en cours dans l’industrie chinoise des technologies de l’information, les secteurs liés aux usines et les applications de connectivité d’entreprise, entre autres, a déclaré Angela Lai, analyste de recherche senior chez Preqin.

L’année ou les deux prochaines années resteront molles en termes de soutien au capital-risque pour les startups en Chine et ailleurs, selon une évaluation de Preqin, un service de données VC. Les dollars américains levés par les sociétés de capital-risque axées sur la Chine ont chuté de plus de 80 % par rapport à 2021 pour atteindre un peu moins de 9 milliards de dollars en 2022, selon les données de Preqin au 28 décembre.

L’économie chinoise n’a probablement augmenté que de 3 % en 2022, estiment les économistes. Les blocages ont étouffé les affaires et empêché les investisseurs de vérifier les accords. Le chemin vers une introduction en bourse aux États-Unis – une voie importante pour récolter des retours sur investissement – ​​s’est essentiellement figé.

BEIJING – Au cours d’une année de blocages de Covid et de restrictions de voyage, certaines startups chinoises qui ont survécu ont trouvé une croissance en ligne et à l’étranger.

La société de cybersécurité Anxinsec a vu ses revenus quadrupler en 2022 pour atteindre des dizaines de millions de yuans, a déclaré le fondateur Alex Jiang. C’est grâce aux grandes entreprises clientes qui, selon lui, incluent désormais Siemens, JD.com et Baidu.

La startup a déjà des filiales à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, mais la société a encore un long chemin à parcourir avant de devenir publique, a déclaré Jiang.

La plupart des produits arrivent en Europe par bateau et sont principalement vendus dans des magasins physiques, a-t-il déclaré. Kang a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser les performances financières de 2022 pour se préparer à une introduction en bourse en Chine continentale dans un proche avenir.

Bien que les produits Ciarra puissent être 30 à 40 % plus chers que les produits similaires sur le marché, ils consomment la moitié de l’électricité, a déclaré Kang en mandarin traduit par CNBC. “Nous ne voulons pas que les entreprises chinoises qui partent à l’étranger ne soient que bon marché.”

L’entreprise vend des hottes aspirantes et des plaques à induction à usage domestique, avec des prix catalogue de quelques centaines d’euros chacun – ou quelques centaines de dollars américains, pour le marché américain.

Il a affirmé que si la guerre en Ukraine n’avait pas éclaté, les ventes auraient pu augmenter d’environ 60 %, mais la volonté des consommateurs européens de dépenser a diminué car les prix de l’énergie ont augmenté plus que les revenus.

En une année d’inflation et de guerre, la marque d’appareils de cuisine Ciarra, axée sur l’Europe, a vu ses ventes augmenter d’environ 25 %, a déclaré le fondateur Kang Zuotian.

En Chine, les clients paient environ 2 000 yuans par mois et par robot, a déclaré Wan, notant que les prix sont plus élevés à l’étranger.

Keenon a atteint le statut de licorne, avec une valorisation de plus d’un milliard de dollars. En septembre 2021, le Vision Fund 2 de SoftBank a mené un cycle d’investissement de série D de 200 millions de dollars, et SoftBank Robotics a annoncé un partenariat avec Keenon.

Auparavant, Wan a déclaré que Keenon avait vu ses revenus au moins doubler ou plus chaque année à partir d’une base inférieure, lorsque le marché chinois était en croissance.

La société a poussé de manière agressive à l’étranger en 2022 – en lançant des filiales à Tokyo, Séoul, en Allemagne, à Dubaï, à Los Angeles et à Hong Kong, a déclaré Wan. En 2023, il a déclaré que le plan était d’étendre les activités régionales à partir de ces endroits, tout en capitalisant sur le rebond de la Chine.

En l’absence de croissance à proprement parler en Chine pour 2022, Keenon Robotics a vu ses revenus augmenter de plus de 40 % grâce à ses activités à l’étranger, a déclaré le COO Wan Bin.

Année de création : 2020

Bailleurs notables : eWTP Capital, Skyline Ventures

Siège social : Canton

La marque de meubles de maison Povison a vu ses ventes plus que doubler l’année dernière, pour atteindre plus de 50 millions de dollars en 2022, a déclaré le fondateur Ayden Lin. Il espère une introduction en bourse dans trois ans.

La société vend principalement aux consommateurs américains via son site Web – qui répertorie des tables de salle à manger en marbre de 2 000 $, des ensembles de coiffeuse en bois de 1 500 $ et 500 $ pour une paire de tabourets de bar réglables en velours. L’entreprise emploie 100 personnes dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, et à Los Angeles, a indiqué M. Lin.

Lin a déclaré qu’il avait commencé à travailler sur le marché chinois du commerce électronique de meubles en 2017. Il a constaté qu’il y avait une surproduction dans l’industrie, mais que les fournisseurs ne savaient pas comment ajuster leurs activités.

Lin affirme qu’une partie de son succès réside dans le développement par l’entreprise de systèmes numériques qui permettent à Povison de découvrir les domaines de la demande des consommateurs et de répondre rapidement via ses 40 à 50 fournisseurs.

Un système gère les entrepôts et divise le processus de fabrication en plusieurs parties, de sorte que des étapes telles que la peinture et le collage puissent être effectuées en même temps, a déclaré Lin. L’autre connecte les expéditions avec des camions qui peuvent livrer des produits aux États-Unis, a-t-il déclaré.