Cinq spoilers massifs d’EastEnders pour cette semaine alors que le scénario de sortie de Lola Pearce commence

L’ACTRICE Danielle Harold a reçu la côtelette ces derniers mois et se retirera de Walford dans les semaines à venir.

Cette semaine dans EastEnders, c’est le début de la fin pour son personnage alors qu’elle reçoit un horrible diagnostic. Obtenez la vérité.

Lola Pearce est prête pour une sortie émotionnelle dans les semaines à venir[/caption]

Elle souffre de migraines[/caption]

Son scénario de sortie commence cette semaine[/caption]

Elle est la mère d’une jeune fille nommée Lexi – comment va-t-elle réagir à la nouvelle ?[/caption]

Combien de temps Lola reste-t-elle à Albert Square ?[/caption]

1. La santé de Lola est en jeu

Après plus d’une décennie à Albert Square, Lola Pearce ne fera plus partie de ses nombreux visages familiers.

Mais comment Danielle Harold va-t-elle quitter le feuilleton BBC One ?

Les patrons de l’émission ont laissé entendre que Lola serait tuée et son scénario final a été récemment confirmé.

À venir, la panique frappe lorsque Lola aide sa fille à se préparer pour le concours et que la robe de Lexi se déchire.

Cela ne leur laisse d’autre choix que de se précipiter chez Chelsea Fox où Felix Baker propose son aide.

La crise est évitée et plus tard au concours, Lola se dirige vers la salle de bain avant le début de la représentation de sa fille.

Mais elle subit bientôt un étourdissement et s’effondre à cause d’une horrible crise.

Jay et Ben trouvent plus tard Lola par terre et appellent une ambulance.





Lola passe une tomodensitométrie à l’hôpital… et les médecins ont une terrible nouvelle pour elle.

Une fois l’analyse terminée et les résultats obtenus, ils informent Jay et Lola qu’ils ont trouvé une tumeur qui pourrait être cancéreuse.

Quelle est la suite pour Lola ?

Ballum se réunira-t-il jamais?[/caption]

2. Ben lance une bombe

Mais alors qu’elle devra faire face à une mort certaine, Lola trouve le temps de s’investir dans la relation de Ben Mitchell et Callum Highway.

La paire représentée respectivement par Max Bowden et Tony Clay est séparée depuis des mois, mais il y a des indices qu’une autre réunion de Ballum pourrait avoir lieu.

Cette semaine, Lola invite Callum à assister au concours de Lexi.

Le policier refuse, désespéré d’éviter une rencontre gênante avec Ben.

Dans les scènes ultérieures, Ben et Callum finissent par assister au concours de Lexi et le mécanicien se souvient qu’il a des nouvelles à annoncer.

Mais juste au moment où il est sur le point de s’ouvrir, Jay Brown (Jamie Borthwick) les interrompt en hâte avec une mauvaise nouvelle : Lola vient de s’effondrer dans la salle de bain.

Ben ne trouve le temps de s’ouvrir à Callum qu’en attendant une ambulance.

Que va-t-il lui dire ?

Pourront-ils jamais surmonter leurs difficultés ?

Harvey se fait un ennemi de Dotty Cotton cette semaine[/caption]

3. Harvey et Dotty se disputent

Harvey Monroe (joué par Ross Boatman) a récemment dit au revoir à sa fille Dana alors qu’elle partait à l’université.

À venir, son ami Rocky Cotton (Brian Conley) peut dire qu’il n’est toujours pas sur le départ de Dana.

Kathy Beale ( Gillian Taylforth ) suggère qu’il devrait penser à faire quelque chose de spécial pour aider Harvey à s’en remettre.

Dans les scènes ultérieures, Rocky et Zack Hudson ( James Farrar ) sont dans le bar à vin local Peggy’s lorsqu’ils encouragent un Harvey maladroit à discuter avec quelques dames.

Harvey pourrait-il se trouver un nouveau rendez-vous après sa relation avec Jean Slater ?

Bien que cela reste à voir, sa confiance est ébranlée lorsqu’il entend par hasard Dotty Cotton (Milly Zero) le dénigrer.

Une fois qu’il devient clair qu’Harvey a entendu tout ce qu’elle disait, Dotty se rend compte qu’elle est allée trop loin.

Elle essaie de s’excuser auprès d’Harvey mais il l’ignore.

Les choses entre eux vont de mal en pis lorsque son portefeuille disparaît car il est convaincu que Dotty est responsable.

Harvey la confronte devant son père biologique Rocky et Kathy – mais elle se défend et nie tout.

Ce ne sera pas suffisant pour Harvey.

Déterminé à obtenir justice et impitoyable, Harvey dénonce Dotty à la police pour avoir volé son portefeuille.

Peuvent-ils dépasser leurs différences ?

Dotty a-t-il vraiment volé le portefeuille d’Harvey ?

Eve veut passer au niveau supérieur avec Suki Panesar[/caption]

4. Eve fait un geste pour Suki

Pendant ce temps, Eve Unwin (Heather Peace) veut faire passer sa romance avec Suki Panesar (Balvinder Sopal) au niveau supérieur.

Dans les scènes qui doivent être diffusées cette semaine, Eve est aux côtés de Stacey Slater (Lacey Turner) alors qu’elle se dispute avec son propre partenaire Kheerat Panesar (Jaz Deol), à cause d’un mensonge qu’il a dit à sa fille.

Lorsque Stacey parle du retour de Nish Panesar, Eve est invitée à se rendre au centre d’appels à sa recherche.

Kheerat la suit avec colère chez elle et ils se disputent à propos de Suki avant que Stacey ne l’interrompe.

Plus tard dans The Vic, Kheerat remarque que Stacey rencontre Ravi Gulati (Aaron Thiara) pour une réunion d’affaires et part rapidement.

Le gangster hunky aide ensuite Stacey à ramener une Eve ivre à la maison, où le couple ouvre ensuite une bouteille de vin – et il essaie bientôt de l’embrasser.

Pendant ce temps, Eve cherche désespérément à joindre Suki et lui laisse un message vocal.

Malheureusement, elle est coupée lorsque son téléphone est accidentellement endommagé.

Cela conduit la mère de Stacey, Jean ( Gillian Wright ), à apporter le téléphone à Vinny Panesar ( Shiv Jalota ) pour le réparer.

La femme de ménage est perplexe lorsqu’elle trouve un message demandant à Eve de rencontrer quelqu’un à l’aéroport.

Cependant, Eve n’est pas au courant du message et continue de faire baisser la tension.

Au cours d’une autre conversation avec Kheerat, Eve lui parle de Ranveer Gulati essayant d’agresser sexuellement sa mère et il a une prise de conscience soudaine.

Whitney est choquée lorsque deux hommes emménagent avec elle et Chelsea[/caption]

5. Whitney a des colocataires

Whitney Dean (Shona McGarty) reçoit un choc cette semaine lorsqu’elle rentre chez elle pour retrouver Felix et Finlay Baker (joués respectivement par Matthew Morrison et Ashley Byam).

Alors qu’elle est initialement choquée, elle trouve le temps d’affronter Chelsea Fox (Zaraah Abrahams) dans The Vic.

Whitney est contrariée que Chelsea lui ait caché sa décision, mais elle donne à Felix et Finlay une chance de rester.

La romance pourrait être dans les cartes pour Whitney, cependant, alors qu’elle commence à flirter avec Finlay.

Ce serait le premier lien romantique de Whitney depuis la perte de Kush Kazemi qui a été assassiné par le tueur en série Gray Atkins.

Mais est-ce que partager une maison est une bonne idée ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.