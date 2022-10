Cinq spoilers massifs d’EastEnders alors que Suki Panesar est pris dans l’horreur du meurtre

La pire peur de SUKI Panesar se transformera en réalité lorsque la police trouvera un corps supposé être Ranveer Gulati.

Pendant ce temps, Nina Gupta et Ravi Gulati font tout pour brouiller les pistes. Obtenez les informations sur le drame EastEnders.

Suki Panesar a peur de devoir payer pour le meurtre de Ranveer Gulati[/caption]

Elle ne sait pas que Nina et Ravi complotent pour la laisser prendre le blâme[/caption]

Ravi est en fait le responsable de la mort de Ranveer[/caption]

1. Ranveer est retrouvé mort

Ravi Gulati (interprété par Aaron Thiara) a tué Ranveer après avoir tenté de violer Suki (Balvinder Sopal) et laissé la femme d’affaires croire qu’elle était en fait responsable de la mort.

Depuis lors, Suki essaie de reprendre une vie normale et d’oublier Ranveer.

À venir sur BBC One, elle ignore d’abord son intérêt amoureux Eve Unwin (Heather Peace) et réprimande Ravi pour son combat avec Kheerat (Jaz Deol) dans le Vic.

Mais Ravi lâche ensuite une énorme bombe sur Suki en lui disant que Nina Gupta (Hersha Verity) a signalé que Ranveer avait disparu dans les scènes précédentes du feuilleton.

Ravi et Nina ont tous deux conspiré pour essayer de mettre la main sur l’argent de Ranveer et craignent que Suki ne ruine leurs plans.

Cependant, la police arrive bientôt avec des nouvelles horribles – un corps a été retrouvé à Walford et ils pensent qu’il pourrait s’agir de Ranveer.

Bbc

La police a des questions pour Suki – pourrait-elle être accusée de meurtre ?[/caption]

2. Suki est interrogé par la police

Ravi révèle plus tard à Suki et à son ex-mari Nish (Navin Chowdhry) que la police a retrouvé le corps de Ranveer et que l’affaire est classée comme un meurtre.

Les nouvelles circulent rapidement sur Albert Square alors que Suki révèle que Ranveer a été retrouvé mort en heurtant Eve.





Pendant ce temps, Nina est mortifiée, s’inquiétant pour Ravi de devenir un suspect dans le meurtre de Ranveer.

Mais Nina n’a peut-être pas du tout d’ennuis, car un suspect surprenant émerge plus tard.

Suki reçoit un message de la police voulant lui parler du meurtre de Ranveer.

Ravi reçoit un appel similaire, qui est entendu par Kheerat et Nish.

Bbc

Lola a récemment reçu un diagnostic de tumeur au cerveau[/caption]

3. Lola prend une décision difficile

Pendant ce temps, le scénario de sortie de Lola Pearce se poursuit alors que les téléspectateurs se préparent à dire au revoir à Danielle Harold.

À venir, après son diagnostic, Lola décide de subir une opération pour tenter de se débarrasser de sa tumeur.

Le médecin explique l’opération d’une tumeur au cerveau à une Lola pleine d’espoir.

Pendant ce temps, son partenaire Jay – avec qui elle a ravivé sa romance – reste affecté par tout cela.

Le directeur du salon funéraire interprété par Jamie Borthwick était présent lors de la crise et du diagnostic de Lola, mais a du mal à regarder la femme qu’il aime faire face à la mort.

Une Lola optimiste maintient un front courageux pour sa fille Lexi et le couple planifie les célébrations d’Halloween de l’année prochaine.

Mais Jay se noie sous la pression de la maladie de Lola et les choses dégénèrent rapidement.

Dans les scènes ultérieures, Ben Mitchell (joué par Max Bowden) regarde Jay s’engager dans une altercation brutale avec Ravi Gulati.

Le mécanicien réalise que Jay a besoin d’aide.

Alors que Lola est préoccupée par les séquelles de son opération, Ben, Mitch Baker et Harvey Monroe interviennent tous pour aider Jay au salon funéraire.

Cela permet à Jay de rester fort pour Lola et de se concentrer sur leur temps ensemble.

Cependant, Lola voit à travers lui et sait à quel point sa situation difficile doit être difficile pour lui.

Le couple partage un moment d’amour avant que Lola ne soit opérée.

Jay refuse de rentrer chez lui et reçoit le soutien de son ancien père adoptif Billy Mitchell (Perry Fenwick) qui attend que l’opération de Lola se termine avec lui.

Bbc

Jean découvre qu’Harvey essaie de sortir de leur relation[/caption]

4. Jean a le cœur brisé

Avec leurs fiançailles ratées et leur mariage toujours dans son esprit, Jean Slater a essayé de garder la tête haute et de se concentrer sur son bien-être.

Le nettoyeur joué par Gillian Wright était une fois prêt à se marier avec le chauffeur de taxi (interprété par Ross Boatman) lors d’un épisode maniaque.

Les choses ont pris une tournure quand elle s’est égarée seule à Southend et s’est presque noyée avant d’être sauvée par sa fille Stacey.

Depuis lors, Jean a gardé ses distances avec Harvey, allant jusqu’à l’éviter complètement à son retour à Albert Square.

Croyant qu’il est temps pour lui de tourner la page, Mitch Baker, Dotty Cotton et Freddie Slater l’encouragent à rejoindre une application de rencontres.

Mais quand Jean découvre qu’on a recommandé à Harvey de revenir sur la scène des rencontres, elle se sent jalouse.

Plus tard, sa jalousie se transforme en tristesse lorsqu’elle a vent du développement de la vie amoureuse d’Harvey.

Au lieu d’admettre qu’elle nourrit toujours des sentiments pour le conducteur, Jean enferme tout.

Elle fait de son mieux pour nier ses propres sentiments pour Harvey.

Malheureusement pour elle, la réalité la rattrape rapidement lorsque Jean surprend Mitch, Rocky et Harvey discuter de Sophia.

Jean découvre que Sophia n’est autre que le match de l’application de rencontres de Harvey.

Pouvait-elle avouer ses sentiments ?

Bbc

Mick et Janine ont quitté Walford mais reviennent cette semaine[/caption]

5. Mick revient avec des nouvelles choc

Dans des scènes récentes du drame basé à Londres, Mick Carter (Danny Dyer) a décidé d’éloigner Janine Butcher (Charlie Brooks) d’Albert Square pour rencontrer ses deux fils, Johnny et Lee Carter.

Janine était sur un nuage neuf pour voir son partenaire prendre leur romance au sérieux, en particulier après avoir découvert qu’elle était enceinte.

Cette semaine, une bombe attend d’être révélée alors que Linda Carter (Kellie Bright) se prépare pour le retour de Mick.

Elle se moque d’Alfie Moon – qui l’a aidée dans The Vic pendant l’absence de Mick – qu’elle ne veut pas célébrer Halloween en raison de ses souvenirs avec Mick.

Alfie balaye les inquiétudes de Linda et organise un événement à The Vic.

Plus tard, Mick et Janine reviennent de leurs vacances et le propriétaire est déçu de voir Alfie participer aux travaux dans son pub.

Mais avec la chimie palpable qu’il partage toujours avec Linda, Mick oublie vite Alfie alors qu’il renoue avec elle tout en discutant de son absence.

Alors qu’ils partagent presque un moment, Janine indique clairement que sa relation avec Mick devient plus sérieuse avec une annonce surprise.

Qu’est-ce qu’il serait?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.