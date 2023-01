Cinq spoilers massifs de Hollyoaks : une disparition mystérieuse et un nouveau visage provoquent le chaos

IL Y A un nouveau drame à venir dans le village éponyme de Chester et deux nouveaux personnages sont présentés cette semaine.

Ailleurs à Hollyoaks, un habitant envisage de pardonner tandis qu’un autre reçoit des nouvelles de sa santé.

Sienna Blake peut-elle pardonner les méfaits de Warren Fox ?[/caption]

1. Sienna change d’avis

Les rancunes pourraient appartenir au passé pour Sienna Blake cette semaine.

Ces derniers mois, le personnage interprété par Anna Passey était déterminé à se venger après avoir découvert que Warren Fox (joué par Jamie Lomas) était impliqué dans la mort de Brody en 2021.

Mais avec sa santé en jeu, Sienna commence à sympathiser avec lui… tandis qu’Ethan Williams (Matthew Bailey) n’est pas impressionné,

Le dur à cuire décide même d’affronter Warren dans le garage.

Le résultat de leur échange peut surprendre de nombreux téléspectateurs de Channel 4 car, dans des scènes ultérieures, Ethan dit à Sienna qu’il pense que Warren aurait pu changer.

Dans une tournure surprenante, Sienna change également d’avis à propos de son ancien partenaire, ce qui la pousse à décider de ne pas suivre un plan diabolique précédemment concocté.

Sienna décide de dire à Norma Crow ( Glynis Barber ) que Grace Black ( Tamara Wall ) a falsifié les résultats de son test de donneur et qu’elle est compatible avec la greffe de foie de Warren.

Comment Norma va-t-elle réagir ?

Norma sauvera-t-elle la vie de Warren ?[/caption]

2. Norma disparaît

Comme les fans du feuilleton de longue date le savent sûrement, Grace et Sienna ont décidé de laisser Warren connaître une mort lente et potentiellement angoissante car il a un besoin urgent d’un nouveau foie.

Fin 2022, il a révélé à son ami Felix Westwood qu’il ne lui restait plus que des mois à vivre après de graves lésions au foie.

Warren a eu du mal à trouver un match, mais sa mère perdue depuis longtemps pourrait sauver la situation.

Les choses vont de mal en pis pour Warren lorsqu’il est transporté d’urgence à l’hôpital après avoir craché du sang.

Norma, dont la séquence méchante peut la pousser à élaborer un plan de vengeance contre Sienna et Grace, s’empresse de lui dire qu’elle est un match convenable.

Mais l’Undertaker part en mission lorsque des professionnels de la santé essaient de la préparer pour une intervention chirurgicale immédiate.

Le cerveau criminel a-t-il froid aux pieds ?

Misbah essaie de soutenir son fils Imran alors qu’il se remet de son trouble de l’alimentation[/caption]

3. Misbah fait une découverte choc

Norma se retrouvera face à face avec un autre résident de Hollyoaks cette semaine.

Mais avant qu’elle ne puisse le faire, Misbah Maalik (Harvey Virdi) a eu le cœur brisé d’apprendre que son fils Imran souffrait d’un trouble de l’alimentation.

Après avoir initialement refusé de l’aide, le garçon a été envoyé dans un centre de traitement.

À venir, le paiement du centre est dû, mais Zain Rizwaan (l’ancienne star d’EastEnders Jonas Khan) est informé qu’il n’a pas suffisamment de fonds.

Il commence à enquêter en parlant avec James Nightingale, seulement pour découvrir qu’il n’y a pas d’argent d’héritage.

Cependant, il ne parvient pas à dire la vérité à Misbah et elle tombe seule sur la vérité, lors de son dernier jour de travail à l’hôpital.

Convaincue que Zain lui cache quelque chose, elle reste bouche bée lorsqu’elle trouve une liasse de billets dans une boîte de céréales.

Pour couronner le tout, elle apprend également que le paiement de la clinique d’Imran n’a pas été effectué.

Dans les scènes ultérieures, Misbah met ses propres problèmes de côté lorsqu’elle rencontre Norma qui fuit l’hôpital.

Prenant les choses en main, elle tend une embuscade au méchant pour la convaincre de se faire opérer.

Le temps presse à l’hôpital – Norma aidera-t-elle Warren ?

Misbah pourrait-elle recevoir une bouée de sauvetage surprenante?

4. Nouveaux arrivants à Chester

Alors qu’une nouvelle année commence, de nouveaux visages devraient faire leur apparition à Chester sous la forme de Rayne (l’actrice de Neighbours Jemma Donovan) et Lacey (Annabelle Davis).

Lacey a bon espoir lorsqu’elle arrive au village pour un entretien d’embauche avec James à Dee Valley Law.

Elle avoue à quel point elle est passionnée par le travail, son souhait premier étant d’aider les gens.

Malheureusement, sa confiance en prend un coup lorsque James semble loin d’être enthousiaste à l’idée de l’embaucher.

Ailleurs, Rayne fait forte impression sur les jumeaux Prince et Hunter McQueen (interprétés respectivement par Malique Thompson-Dwyer et Theo Graham).

Rayne fait ses débuts cette semaine sur une moto et les deux frères s’évanouissent immédiatement devant elle.

Ils acceptent même une petite compétition amicale pour savoir qui peut gagner son affection.

Plus tard, Rayne et Lacey emménagent dans leur nouvelle maison et, ayant l’impression que Nadira Valli (Ashling O’Shea) accapare Rayne, Prince propose un plan pour se débarrasser d’elle avec l’aide de Tom.

Ils jouent bientôt à un jeu d’action ou vérité, mais la compétition autrefois amicale entre Hunter et Prince tourne au vinaigre et une bagarre éclate.

5. Juliette reçoit de bonnes nouvelles

Les fans du feuilleton savent que Juliet Nightingale (Niamh Blackshaw) a récemment appris qu’elle avait un cancer.

Cette semaine, elle se confie à Peri Lomax (Ruby O’Donnell), lui disant que les résultats d’un nouveau scanner pour animaux de compagnie détermineront si le cancer diminue ou non.

Juliet admet qu’elle est terrifiée par les aiguilles et Peri offre son soutien.

Plus tard, Juliette lui dit qu’elle a reçu de bonnes nouvelles de ses résultats de test.

Mais est-ce vraiment ce qu’il semble?

Il devient clair que Juliet pourrait cacher quelque chose lorsqu’elle se présente avec Peri à la fête chez Prince.

Juliette noie son chagrin avant de sortir brusquement.

Va-t-elle dire ce qu’elle pense ?

Hollyoaks est diffusé sur Channel 4.